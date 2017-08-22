O - 50 STATES - COUNTIES IMPROVED VOTES IN 2016
NUMBER OF COUNTIES IN EACH STATE TRUMP AND CLINTON HAD MORE VOTES THAN THEIR PARTY'S PREVIOUS CANDIDATE
SEE ALSO
A - TABLE OF CONTENTS - 2016 PRESIDENTIAL ELECTION
FOR LIST OF ADDITIONAL COUNTY DATA SHEETS
J - ALASKA 2016-2012 RESULTS
Data Compiled From
Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections - County Data
TOTAL COUNTIES, INDEPENDENT CITIES, ALASJKA VOTING DISTRICTS
= 3152
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY = 2551
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA = 418
=====================================
=====================================
=====================================
STATES IN ORDER OF STATE PERCENT MARGIN TRUMP WIN / LOSS
=======================================================
WYOMING 23 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 14
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 1
=======================================================
WEST VIRGINIA 55 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 55
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 1
=======================================================
OKLAHOMA 77 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 72
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 4
=======================================================
NORTH DAKOTA 53 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 51
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 0
=======================================================
IDAHO 44 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 23
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 4
=======================================================
SOUTH DAKOTA 66 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 59
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 1
=======================================================
KENTUCKY 120 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 116
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 9
=======================================================
ALABAMA 67 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 51
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 3
=======================================================
ARKANSAS 75 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 62
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 8
=======================================================
TENNESSEE 95 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 89
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 4
=======================================================
NEBRASKA 93 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 87
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 3
=======================================================
KANSAS 105 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 64
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 7
=======================================================
MONTANA 56 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 50
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 2
=======================================================
LOUISIANA 64 COUNTIES (PARISHES)
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 50
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 5
=======================================================
INDIANA 92 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 86
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 6
=======================================================
UTAH 29 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 1
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 17
=======================================================
MISSISSIPPI 82 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 23
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 0
=======================================================
MISSOURI 115 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 111
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 2
=======================================================
ALASKA 40 STATE DISTRICTS
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY UNKNOWN-NONE
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA UNKNOWN-NONE
=======================================================
SOUTH CAROLINA 46 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 40
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 12
=======================================================
IOWA 99 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 95
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 0
=======================================================
TEXAS 254 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 223
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 84
=======================================================
OHIO 88 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 81
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 3
=======================================================
GEORGIA 159 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 127
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 29
=======================================================
NORTH CAROLINA 100 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 83
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 16
=======================================================
ARIZONA 15 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 8
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 7
=======================================================
FLORIDA 67 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 64
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 28
=======================================================
WISCONSIN 72 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 63
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 3
=======================================================
PENNSYLVANIA 67 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 63
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 11
=======================================================
MICHIGAN 83 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 76
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 5
=======================================================
NEW HAMPSHIRE 10 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 10
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 0
=======================================================
MINNESOTA 87 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 78
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 2
=======================================================
NEVADA 17 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 16
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 2
=======================================================
MAINE 16 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 15
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 1
=======================================================
COLORADO 64 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 48
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 14
=======================================================
VIRGINIA 133 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 89
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 23
=======================================================
NEW MEXICO 33 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 13
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 3
=======================================================
OREGON 36 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 31
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 10
=======================================================
DELAWARE 3 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 3
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 0
=======================================================
CONNECTICUT 8 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 7
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 1
=======================================================
NEW JERSEY 21 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 17
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 11
=======================================================
RHODE ISLAND-5 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 3
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 0
=======================================================
WASHINGTON 39 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 18
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 5
=======================================================
ILLINOIS 102 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 94
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 9
=======================================================
NEW YORK 62 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 59
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 8
=======================================================
VERMONT 14 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 12
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 1
=======================================================
MARYLAND 24 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 17
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 5
=======================================================
MASSACHUSETTS 14 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 5
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 9
=======================================================
CALIFORNIA 58 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 25
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 38
=======================================================
HAWAII 4 COUNTIES
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 4
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 0
=======================================================
WASHINGTON DC
COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY 0
COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA 1