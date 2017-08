N - 5 - TRUMP V ROMNEY - CLINTON 14 LOCK STATES, DC

LIST OF COUNTIES TRUMP HAD LESS VOTES THAN ROMNEY HAD IN 2012.

TRUMP W / L IN THE COUNTY

Data Compiled From

Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections - County Data

CLINTON 14 LOCK STATES, DC = 187 ELETORAL COLLEGE VOTES

IN ORDER OF TRUMP PERCENT MARGIN LOSS

NM, OR, DE, CT, NJ, RI, WA, IL, NY, VT, MD, MA, CA, HI, DC

CLINTON 14 LOCK STATES, DC

COUNTIES = 424

TRUMP COUNTY WINS = 266

CLINTON COUNTY WINS = 158

COUNTIES TRUMP MORE VOTES THAN ROMNEY = 308

TRUMP COUNTY WINS = 235

TRUMP COUNTY LOSSES = 73

TRUMP VOTE GAINS = 869,409

COUNTIES TRUMP LESS VOTES THAN ROMNEY = 116

TRUMP COUNTY WINS = 31

TRUMP COUNTY LOSSES = 85

TRUMP VOTE LOSSES = 862,449

3 STATES HIGHEST VOTES GAINED

IN COUNTIES MORE VOTES THAN ROMNEY

NEW YORK 366,310

NEW JERSEY 127,235

ILLINOIS 113,359

3 STATES HIGHEST VOTES LOST

IN COUNTIES LESS VOTES THAN ROMNEY

CALIFORNIA 393,401

MASSACHUSETTS 118,322

ILLINOIS 102,560

STATES IN ORDER OF PERCENT MARGIN TRUMP LOSS

NEW MEXICO--------------LOST BY 8.21%

COUNTY WINS OF 33 = TRUMP 19 = CLINTON 14

COUNTIES TRUMP LOWER VOTE TOTAL THAN ROMNEY = 20

Bernalillo L

Trump 94,698

Romney 106,408

Catron W

Trump 1,464

Romney 1,494

Chaves W

Trump 12,872

Romney 13,088

Colfax W FLIPPED COUNTY

Trump 2,585

Romney 2,699

Curry W

Trump 9,035

Romney 9,251

Dona Ana L

Trump 25,374

Romney 27,322

Grant L

Trump 5,288

Romney 5,358

Harding W

Trump 311

Romney 327

Lea W

Trump 12,495

Romney 12,548

Lincoln W

Trump 5,896

Romney 5,961

Los Alamos L

Trump 3,359

Romney 4,796

Luna W

Trump 3,478

Romney 3,670

McKinley L

Trump 5,104

Romney 5,546

Otero W

Trump 11,887

Romney 12,451

Roosevelt W

Trump 3,884

Romney 4,043

San Juan W

Trump 27,946

Romney 28,849

Santa Fe L

Trump 14,332

Romney 15,500

Socorro L

Trump 2,616

Romney 2,722

Taos L

Trump 2,727

Romney 2,730

Union W

Trump 1,216

Romney 1,236

OREGON---------------------LOST BY 10.98%

COUNTY WINS OF 36 = TRUMP 28, CLINTON 8

COUNTIES TRUMP LOWER VOTE TOTAL THAN ROMNEY = 5

Benton L

Trump 13,445

Romney 14,991

Clackamas L

Trump 88,392

Romney 88,592

Hood River L

Trump 3,272

Romney 3,429

Multnomah L

Trump 67,954

Romney 75,302

Washington L

Trump 83,197

Romney 93,974

DELAWARE----------------LOST BY 11.37%

COUNTY WINS OF 3 = TRUMP 2, CLINTON 1

COUNTIES TRUMP LOWER VOTE TOTAL THAN ROMNEY = 0

CONNECTICUT-----------LOST BY 13.64%

COUNTY WINS OF 8 = TRUMP 2, CLINTON 6

COUNTIES TRUMP LOWER VOTE TOTAL THAN ROMNEY = 1

Fairfield L

Trump 160,077

Romney 175,168

NEW JERSEY--------------LOST BY 13.98%

COUNTY WINS OF 21 = TRUMP 9, CLINTON 12

COUNTIES TRUMP LOWER VOTE TOTAL THAN ROMNEY = 4

Essex L

Trump 63,176

Romney 64,767

Mercer L

Trump 46,193

Romney 47,355

Somerset L

Trump 65,505

Romney 66,603

Union L

Trump 68,114

Romney 68,314

RHODE ISLAND-----------LOST BY 15.51%

COUNTY WINS OF 5 = TRUMP 1, CLINTON 4

COUNTIES TRUMP LOWER VOTE TOTAL THAN ROMNEY = 2

Bristol L

Trump 8,965

Romney 9,231

Newport L

Trump 15,077

Romney 15,202

WASHINGTON-------------LOST BY 15.71%

COUNTY WINS OF 39 = TRUMP 27, CLINTON 12

COUNTIES TRUMP LOWER VOTE TOTAL THAN ROMNEY = 21

Adams W

Trump 3,083

Romney 3,171

Benton W

Trump 47,194

Romney 49,461

Chelan W

Trump 18,114

Romney 18,402

Clark L

Trump 92,441

Romney 92,951

Columbia W

Trump 1,497

Romney 1,568

Franklin W

Trump 13,206

Romney 13,748

Garfield W

Trump 851

Romney 913

Island L

Trump 18,465

Romney 19,605

Jefferson L

Trump 6,037

Romney 6,405

King L

Trump 216,339

Romney 275,700

Kitsap L

Trump 49,018

Romney 52,846

Pierce L

Trump 146,824

Romney 148,467

San Juan L

Trump 2,688

Romney 3,111

Skagit L

Trump 24,736

Romney 25,071

Snohomish L

Trump 128,255

Romney 133,016

Spokane W

Trump 113,435

Romney 115,285

Thurston L

Trump 48,624

Romney 49,287

Walla Walla W

Trump 13,651

Romney 14,648

Whatcom L

Trump 40,599

Romney 42,703

Whitman L FLIPPED COUNTY

Trump 7,403

Romney 8,507

Yakima W

Trump 41,735

Romney 42,239

ILLINOIS----------------------LOST BY 16.89%

COUNTY WINS OF 102 = TRUMP 90, CLINTON 12

COUNTIES TRUMP LOWER VOTE TOTAL THAN ROMNEY = 8

Champaign L

Trump 33,368

Romney 35,312

Cook L

Trump 453,287

Romney 495,542

DuPage L

Trump 166,415

Romney 195,046

Kane L

Trump 82,734

Romney 88,335

Lake L

Trump 109,767

Romney 129,764

McLean W

Trump 37,237

Romney 39,947

Peoria L

Trump 35,633

Romney 36,774

Sangamon W

Trump 49,944

Romney 50,225

NEW YORK-----------------LOST BY 22.49%

COUNTY WINS OF 62 = TRUMP 45, CLINTON 17

COUNTIES TRUMP LOWER VOTE TOTAL THAN ROMNEY = 3

New York L

Trump 64,930

Romney 89,559

Tompkins L

Trump 10,371

Romney 11,107

Westchester L

Trump 131,238

Romney 143,122

VERMONT------------------LOST BY 26.41%

COUNTY WINS OF 14 = TRUMP 1, CLINTON 13

COUNTIES TRUMP LOWER VOTE TOTAL THAN ROMNEY = 2

Chittenden L

Trump 18,601

Romney 21,571

Washington L

Trump 7,993

Romney 8,093

MARYLAND----------------LOST BY 26.42%

COUNTY WINS OF 24 = TRUMP 17, CLINTON 7

INCLUDES IND CITY BALTIMORE

COUNTIES TRUMP LOWER VOTE TOTAL THAN ROMNEY = 7

Anne Arundel L FLIPPED COUNTY

Trump 122,403

Romney 126,832

Baltimore L

Trump 149,477

Romney 154,908

Howard L

Trump 47,484

Romney 57,758

Montgomery L

Trump 92,704

Romney 123,353

Prince George's L

Trump 32,811

Romney 35,734

Talbot W

Trump 10,724

Romney 11,339

Baltimore L

Trump 25,205

Romney 28,171

MASSACHUSETTS-----LOST BY 27.20%

COUNTY WINS OF 14 = TRUMP 0, CLINTON 14

COUNTIES TRUMP LOWER VOTE TOTAL THAN ROMNEY = 9

Barnstable L

Trump 54,099

Romney 60,446

Dukes L

Trump 2,477

Romney 2,792

Essex L

Trump 136,316

Romney 150,480

Middlesex L

Trump 219,793

Romney 267,321

Nantucket L

Trump 1,892

Romney 2,187

Norfolk L

Trump 119,723

Romney 148,393

Plymouth L

Trump 115,369

Romney 121,086

Suffolk L

Trump 50,421

Romney 59,999

Worcester L

Trump 157,682

Romney 163,390

CALIFORNIA---------------LOST BY 29.99%

COUNTY WINS OF 58 = TRUMP 25, CLINTON 33

COUNTIES TRUMP LOWER VOTE TOTAL THAN ROMNEY = 33

Alameda L

Trump 95,922

Romney 108,182

Alpine L

Trump 217

Romney 236

Colusa W

Trump 3,551

Romney 3,601

Contra Costa L

Trump 115,956

Romney 136,517

El Dorado W

Trump 49,247

Romney 50,973

Fresno L

Trump 124,049

Romney 124,490

Humboldt L

Trump 18,373

Romney 18,825

Imperial L

Trump 12,704

Romney 12,777

Inyo W

Trump 4,248

Romney 4,340

Los Angeles L

Trump 769,743

Romney 885,333

Marin L

Trump 21,771

Romney 30,880

Modoc W

Trump 2,696

Romney 2,777

Mono L

Trump 2,111

Romney 2,285

Monterey L

Trump 34,895

Romney 37,390

Napa L

Trump 17,411

Romney 19,526

Nevada L FLIPPED COUNTY

Trump 23,365

Romney 24,986

Orange L FLIPPED COUNTY

Trump 507,148

Romney 582,332

Placer W

Trump 95,138

Romney 99,921

Plumas W

Trump 5,420

Romney 5,721

Riverside L

Trump 333,243

Romney 318,127

Sacramento L

Trump 189,789

Romney 202,514

San Diego L

Trump 477,766

Romney 536,726

San Francisco L

Trump 37,688

Romney 47,076

San Luis Obispo L

Trump 56,164

Romney 59,967

San Mateo L

Trump 57,929

Romney 72,756

Santa Barbara L

Trump 56,365

Romney 64,606

Santa Clara L

Trump 144,826

Romney 174,843

Santa Cruz L

Trump 22,438

Romney 24,047

Sierra W

Trump 1,048

Romney 1,056

Solano L

Trump 51,920

Romney 52,092

Sonoma L

Trump 51,408

Romney 54,784

Ventura L

Trump 132,323

Romney 147,958

Yolo L

Trump 20,739

Romney 23,368

HAWAII-----------------------LOST BY 32.18%

COUNTY WINS OF 4 = TRUMP 0, CLINTON 4

KALWAO NOT INCLUDED, POP. 88

NO VOTE COUNT

COUNTIES TRUMP LOWER VOTE TOTAL THAN ROMNEY = 0

WASH DC-------------------LOST BY 86.78%

TRUMP 0 , CLINTON 1

COUNTIES TRUMP LOWER VOTE TOTAL THAN ROMNEY = 1

DISTRICT OF COLUMBIA

Trump 12,723

Romney 21,381

