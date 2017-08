M - 3 - CLINTON V OBAMA - 12 UP FOR GRABS STATES

LIST OF COUNTIES CLINTON HAD MORE VOTES THAN OBAMA HAD IN 2012.

CLINTON W / L THE COUNTY

SEE ALSO

A - TABLE OF CONTENTS - 2016 PRESIDENTIAL ELECTION

FOR LIST OF ADDITIONAL COUNTY DATA SHEETS

Data Compiled From

Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections - County Data

=====================================

=====================================

=====================================

12 UP FOR GRABS STATES = 145 ELECTORAL COLLEGE VOTES

IN ORDER OF TRUMP PERCENT MARGIN WIN / LOSS

IA, OH, FL, WI, PA, MI, NH, MN, NV, ME, CO, VA

==

12 UP FOR GRABS STATES

COUNTIES = 803

TRUMP COUNTY WINS = 665

CLINTON COUNTY WINS = 138

==

COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA = 92

CLINTON COUNTY WINS = 53

CLINTON COUNTY LOSSES = 39

CLINTON VOTE GAINS = 614,397

==

COUNTIES CLINTON LESS VOTES THAN OBAMA = 711

CLINTON COUNTY WINS = 85

CLINTON COUNTY LOSSES = 626

CLINTON VOTE LOSSES = 1,757,245

==

3 STATES HIGHEST VOTES GAINED

IN COUNTIES MORE VOTES THAN OBAMA

FLORIDA 327,422

VIRGINIA 109,195

PENNSYLVANIA 78,564

==

3 STATES HIGHEST VOTES LOST

IN COUNTIES LESS VOTES THAN OBAMA

OHIO 442,766

MICHIGAN 311,122

WISCONSIN 241,531

=

ANOMALOUS COUNTIES

Miami-Dade FL

Orange FL

Allegheny PA

=====================================

=====================================

=====================================

STATES IN ORDER OF PERCENT MARGIN TRUMP W-L

======================================================

======================================================

IOWA-------------------------WON BY 9.41%

COUNTY WINS OF 99 = TRUMP 93, CLINTON 6

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 0

======================================================

======================================================

OHIO-------------------------WON BY 8.07%

COUNTY WINS OF 88 = TRUMP 80, CLINTON 8

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 3

Delaware L

Clinton 40,872

Obama 37,292

====================

Franklin W

Clinton 351,198

Obama 346,373

====================

Warren L

Clinton 33,730

Obama 32,909

======================================================

======================================================

FLORIDA--------------------WON BY 1.18%

COUNTY WINS OF 67 = TRUMP 58, CLINTON 9

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 26

Alachua W

Clinton 75,820

Obama 69,699

====================

Broward W

Clinton 553,320

Obama 508,312

====================

Clay L

Clinton 27,822

Obama 25,759

====================

Collier L

Clinton 61,085

Obama 51,698

====================

Duval L

Clinton 205,704

Obama 196,737

====================

Hillsborough W

Clinton 307,896

Obama 286,467

====================

Indian River L

Clinton 29,043

Obama 27,492

====================

Lake L

Clinton 62,838

Obama 61,799

====================

Lee L

Clinton 124,908

Obama 110,157

====================

Leon W

Clinton 92,068

Obama 90,881

====================

Manatee L

Clinton 71,224

Obama 66,503

====================

Martin L

Clinton 30,185

Obama 30,107

====================

Miami-Dade W

Clinton 624,146

Obama 541,440

====================

Nassau L

Clinton 10,869

Obama 10,251

====================

Okaloosa L

Clinton 23,780

Obama 23,421

====================

Orange W

Clinton 329,894

Obama 273,665

====================

Osceola W

Clinton 85,458

Obama 67,239

====================

Palm Beach W

Clinton 374,673

Obama 349,651

====================

Polk L

Clinton 117,433

Obama 114,622

====================

St. Johns L

Clinton 43,099

Obama 35,190

====================

St. Lucie L (FLIPPED COUNTY)

Clinton 66,881

Obama 65,869

====================

Santa Rosa L

Clinton 18,464

Obama 17,768

====================

Sarasota L

Clinton 97,870

Obama 95,119

====================

Seminole L

Clinton 105,914

Obama 96,445

====================

Sumter L

Clinton 22,638

Obama 19,524

====================

Walton L

Clinton 6,876

Obama 6,671

======================================================

======================================================

WISCONSIN----------------WON BY 0.76%

COUNTY WINS OF 72 = TRUMP 60, CLINTON 12

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 3

Dane W

Clinton 217,697

Obama 216,071

====================

Ozaukee L

Clinton 20,170

Obama 19,159

====================

Waukesha L

Clinton 79,224

Obama 78,779

======================================================

======================================================

PENN-------------------------WON BY 0.72%

COUNTY WINS OF 67 = TRUMP 56, CLINTON 11

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 11

Allegheny W

Clinton 367,617

Obama 352,687

====================

Bucks W

Clinton 167,060

Obama 160,521

====================

Butler L

Clinton 28,584

Obama 28,550

====================

Centre W

Clinton 37,088

Obama 34,176

====================

Chester W (FLIPPED COUNTY)

Clinton 141,682

Obama 124,311

====================

Cumberland L

Clinton 47,085

Obama 44,367

====================

Delaware W

Clinton 177,402

Obama 171,792

====================

Lancaster L

Clinton 91,093

Obama 88,481

====================

Lehigh W

Clinton 81,324

Obama 78,283

====================

Montgomery W

Clinton 256,082

Obama 233,356

====================

Union L

Clinton 6,180

Obama 6,109

======================================================

======================================================

MICHIGAN------------------WON BY 0.22%

COUNTY WINS OF 83 = TRUMP 75, CLINTON 8

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 5

Grand Traverse L

Clinton 20,965

Obama 20,875

====================

Kent L

Clinton 138,683

Obama 133,408

====================

Leelanau L

Clinton 6,774

Obama 6,576

====================

Ottawa L

Clinton 44,973

Obama 42,737

====================

Washtenaw W

Clinton 128,483

Obama 120,890

======================================================

======================================================

NEW HAMPSHIRE -----LOST BY 0.37%

COUNTY WINS OF 10 = TRUMP 6, CLINTON 4

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 0

======================================================

======================================================

MINNESOTA--------------LOST BY 1.51%

COUNTY WINS OF 87 = TRUMP 78, CLINTON 9

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 2

Carver L

Clinton 21,508

Obama 20,745

=====================

Hennepin W

Clinton 429,288

Obama 423,982

======================================================

======================================================

NEVADA------------------- LOST BY 2.42%

COUNTY WINS OF 17 = TRUMP 15, CLINTON 2

16 COUNTIES PLUS IND. CARSON CITY

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 2

Clark W

Clinton 402,227

Obama 389,936

=====================

Washoe W

Clinton 97,379

Obama 95,409

======================================================

======================================================

MAINE ----------------------LOST BY 2.96%

COUNTY WINS OF 16 = TRUMP 9 = CLINTON 7

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 1

Cumberland W

Clinton 102,981

Obama 101,950

======================================================

======================================================

COLORADO--------------LOST BY 4.91%

COUNTY WINS OF 64 = TRUMP 42, CLINTON 22

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 14

Arapahoe W

Clinton 159,885

Obama 153,905

=====================

Boulder W

Clinton 132,334

Obama 125,091

=====================

Broomfield W

Clinton 19,731

Obama 16,966

=====================

Denver W

Clinton 244,551

Obama 222,018

=====================

Douglas L

Clinton 68,657

Obama 61,094

=====================

Eagle W

Clinton 14,099

Obama 12,792

=====================

Gunnison W

Clinton 5,128

Obama 5,044

=====================

Jefferson W

Clinton 160,776

Obama 159,296

=====================

La Plata W

Clinton 15,525

Obama 15,489

=====================

Larimer W

Clinton 93,113

Obama 92,747

=====================

Ouray W

Clinton 1,697

Obama 1,646

=====================

Pitkin W

Clinton 7,333

Obama 6,849

=====================

Routt W

Clinton 7,600

Obama 7,547

=====================

Summit W

Clinton 9,557

Obama 9,347

======================================================

======================================================

VIRGINIA-------------------LOST BY 5.32%

COUNTY WINS OF 133 = TRUMP 93, CLINTON 40

INCLUDES 38 INDEPENDANT CITIES

NOTE BEDFORD CITY INDEPENDENT IN 2012

IS PART OF BEDFORD COUNTY IN 2016 -

BEDFORD CITY LOW VOTE COUNT IN 2012

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 23

Albemarle W

Clinton 33,345

Obama 29,757

=====================

Arlington W

Clinton 92,016

Obama 81,269

=====================

Chesterfield L

Clinton 81,074

Obama 77,694

=====================

Fairfax W

Clinton 355,133

Obama 315,273

=====================

Goochland L

Clinton 4,889

Obama 4,676

=====================

Hanover L

Clinton 19,382

Obama 18,294

=====================

Henrico W

Clinton 93,935

Obama 89,594

=====================

James City L

Clinton 19,105

Obama 17,879

=====================

Loudoun W

Clinton 100,795

Obama 82,479

=====================

Montgomery W (FLIPPED COUNTY)

Clinton 20,021

Obama 19,903

=====================

Prince William W

Clinton 113,144

Obama 103,331

=====================

Stafford L

Clinton 27,908

Obama 27,182

=====================

Alexandria W

Clinton 57,242

Obama 52,199

=====================

Charlottesville W

Clinton 17,901

Obama 16,510

=====================

Fairfax W

Clinton 7,367

Obama 6,651

=====================

Falls Church W

Clinton 5,819

Obama 5,015

=====================

Harrisonburg W

Clinton 10,212

Obama 8,654

=====================

Lexington W

Clinton 1,514

Obama 1,486

=====================

Manassas Park W

Clinton 3,204

Obama 2,879

=====================

Radford W

Clinton 2,925

Obama 2,732

=====================

Richmond W

Clinton 81,259

Obama 75,921

=====================

Williamsburg W

Clinton 5,206

Obama 4,903

=====================

Winchester W

Clinton 5,164

Obama 5,094