L - 3 - COUNTIES FLIPPED - MARGIN GAIN 12 UP FOR GRABS STATES

SEE ALSO

A - TABLE OF CONTENTS - 2016 PRESIDENTIAL ELECTION

FOR LIST OF ADDITIONAL COUNTY DATA SHEETS

Data Compiled From

Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections - County Data

=====================================

=====================================

=====================================

NATIONAL COUNTIES

TOTAL COUNTIES = 3152

TRUMP COUNTY WINS = 2649

CLINTON COUNTY WINS = 503

TOTAL COUNTIES FLIPPED IN 2016 FROM 2012 = 236

NUMBER OF COUNTIES FLIPPED IN FAVOR OF CANDIDATE

TRUMP 219

CLINTON 17

=====================================

=====================================

=====================================

12 UP FOR GRABS STATES = 145 ELECTORAL COLLEGE VOTES

IN ORDER OF TRUMP PERCENT MARGIN WIN / LOSS

IA, OH, FL, WI, PA, MI, NH, MN, NV, ME, CO, VA

==

12 UP FOR GRABS STATES - STATES WON

TRUMP - 6 PLUS ME CD 2

CLINTON - 6 PLUS ME CD 1

==

ELECTORAL COLLEGE

TRUMP - 100

CLINTON - 45

(CLINTON MAINE STATE PLUS MAINE CD 1 = 3)

(TRUMP MAINE CD 2 = 1)

==

12 UP FOR GRABS STATES

COUNTIES = 803

TRUMP COUNTY WINS = 665

CLINTON COUNTY WINS = 138

==

12 UP FOR GRABS STATES

COUNTIES FLIPPED IN FAVOR OF CANDIDATE

TRUMP = 125

CLINTON = 2

==

NO COUNTIES FLIPPED IN 1 STATE

NV

==

TRUMP FLIPPED COUNTIES IN 11 OF 12 UP FOR GRABS STATES

==

CLINTON FLIPPED COUNTIES IN 2 OF 12 UP FOR GRABS STATES

PA = 1, VA = 1

==

TOTAL NET MARGIN WIN / LOSS FOR 12 UP FOR GRABS STATES

TRUMP 2016 = WIN BY 339,717

ROMNEY 2012 = LOST BY 2,034,258

TRUMP MARGIN IMPROVED COMPARED TO ROMNEY BY = 2,373,975

==

TOTAL NET MARGIN GAIN FOR ALL 127 COUNTIES FLIPPED

IN FAVOR OF TRUMP

MARGIN GAIN = 694,485

==

NOTES

==

1)

TRUMP IMPROVED VOTE MARGIN OVER ROMNEY IN 11 OF THE 12 STATES

TRUMP WORSE VOTE MARGIN IN VIRGINIA

2)

CLINTON MADE BIG GAIN IN VIRGINIA. SET ALL TIME VOTE RECORD IN VIRGINIA

3)

TRUMP'S MARGIN GAIN OVERALL IN THE 12 UP FOR GRABS STATES WAS MAINLY DUE TO MARGIN GAINS SPREAD OUT ACROSS THE 12 STATES.

=====================================

=====================================

=====================================

STATES IN ORDER OF TRUMP PERCENT MARGIN WIN / LOSS

======================================================

======================================================

IOWA-------------------------WON BY 9.41%

TRUMP WON BY 147,314

ROMNEY LOST BY 91,927

COUNTY WINS OF 99 = TRUMP 93, CLINTON 6

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 32

TRUMP MARGIN GAIN = 107,627

Allamakee

Trump==== 4,093 Clinton 2,421

Romney=== 3,264 Obama 3,553

Trump margin gain = 1961 votes

==========================

Boone

Trump==== 7,484 Clinton 5,541

Romney=== 6,556 Obama 7,512

Trump margin gain = 2899 votes

==========================

Bremer

Trump==== 7,208 Clinton 5,356

Romney=== 6,405 Obama 6,763

Trump margin gain = 2210 votes

==========================

Buchanan

Trump==== 5,510 Clinton 3,970

Romney=== 4,450 Obama 5,911

Trump margin gain = 3001 votes

==========================

Cedar

Trump==== 5,295 Clinton 3,599

Romney=== 4,529 Obama 4,972

Trump margin gain = 2139 votes

==========================

Cerro Gordo

Trump==== 11,621 Clinton 9,862

Romney=== 10,128 Obama 13,316

Trump margin gain = 4947 votes

==========================

Chickasaw

Trump==== 3,742 Clinton 2,266

Romney=== 2,836 Obama 3,554

Trump margin gain = 2194 votes

==========================

Clarke

Trump==== 2,713 Clinton 1,465

Romney=== 2,124 Obama 2,189

Trump margin gain = 1313 votes

==========================

Clayton

Trump==== 5,317 Clinton 3,237

Romney=== 4,164 Obama 4,806

Trump margin gain = 2722 votes

==========================

Clinton

Trump==== 11,276 Clinton 10,095

Romney=== 9,432 Obama 15,141

Trump margin gain = 6890 votes

==========================

Des Moines

Trump==== 9,529 Clinton 8,212

Romney=== 8,136 Obama 11,888

Trump margin gain = 5069 votes

==========================

Dubuque

Trump==== 23,460 Clinton 22,850

Romney=== 21,280 Obama 28,768

Trump margin gain = 8098 votes

==========================

Fayette

Trump==== 5,620 Clinton 3,689

Romney=== 4,492 Obama 5,732

Trump margin gain = 3171 votes

==========================

Floyd

Trump==== 4,375 Clinton 3,179

Romney=== 3,472 Obama 4,680

Trump margin gain = 2404 votes

==========================

Howard

Trump==== 2,611 Clinton 1,677

Romney=== 1,795 Obama 2,768

Trump margin gain = 1907 votes

==========================

Jackson

Trump==== 5,824 Clinton 3,837

Romney=== 4,177 Obama 5,907

Trump margin gain = 3717 votes

==========================

Jasper

Trump==== 10,560 Clinton 7,109

Romney=== 8,877 Obama 10,257

Trump margin gain = 4831 votes

==========================

Jefferson

Trump==== 3,748 Clinton 3,710

Romney=== 3,436 Obama 4,798

Trump margin gain = 1400 votes

==========================

Jones

Trump==== 5,720 Clinton 3,787

Romney=== 4,721 Obama 5,534

Trump margin gain = 2746 votes

==========================

Lee

Trump==== 8,803 Clinton 6,215

Romney=== 7,785 Obama 10,714

Trump margin gain = 5517 votes

==========================

Louisa

Trump==== 3,069 Clinton 1,648

Romney=== 2,420 Obama 2,452

Trump margin gain = 1453 votes

==========================

Marshall

Trump==== 9,146 Clinton 7,652

Romney=== 8,472 Obama 10,257

Trump margin gain = 3279 votes

==========================

Mitchell

Trump==== 3,190 Clinton 1,888

Romney=== 2,643 Obama 2,831

Trump margin gain = 1490 votes

==========================

Muscatine

Trump==== 9,584 Clinton 8,368

Romney=== 8,168 Obama 11,323

Trump margin gain = 4371 votes

==========================

Poweshiek

Trump==== 4,946 Clinton 4,304

Romney=== 4,424 Obama 5,357

Trump margin gain = 1575 votes

==========================

Tama

Trump==== 4,971 Clinton 3,196

Romney=== 4,098 Obama 4,768

Trump margin gain = 2445 votes

==========================

Union

Trump==== 3,525 Clinton 1,922

Romney=== 2,813 Obama 3,043

Trump margin gain = 1833 votes

==========================

Wapello

Trump==== 8,715 Clinton 5,594

Romney=== 6,789 Obama 8,663

Trump margin gain = 4995 votes

==========================

Webster

Trump==== 10,056 Clinton 6,305

Romney=== 8,469 Obama 9,537

Trump margin gain = 4819 votes

==========================

Winneshiek

Trump==== 5,344 Clinton 5,254

Romney=== 4,622 Obama 6,256

Trump margin gain = 1724 votes

==========================

Woodbury

Trump==== 24,727 Clinton 16,210

Romney=== 21,841 Obama 22,302

Trump margin gain = 8978 votes

==========================

Worth

Trump==== 2,453 Clinton 1,530

Romney=== 1,744 Obama 2,350

Trump margin gain = 1529 votes

======================================================

======================================================

OHIO-------------------------WON BY 8.07%

TRUMP WON BY 446,837

ROMNEY LOST BY 166,272

COUNTY WINS OF 88 = TRUMP 80, CLINTON 8

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 9

TRUMP MARGIN GAIN = 128,934

Ashtabula

Trump==== 23,318 Clinton 15,577

Romney=== 18,298 Obama 23,803

Trump margin gain = 13,246

==========================

Erie

Trump==== 19,648 Clinton 16,057

Romney=== 16,952 Obama 21,793

Trump margin gain = 8432

==========================

Montgomery

Trump==== 123,909 Clinton 122,016

Romney=== 124,841 Obama 137,139

Trump margin gain = 14,191

==========================

Ottawa

Trump==== 12,653 Clinton 8,285

Romney=== 10,538 Obama 11,503

Trump margin gain = 5333

==========================

Portage

Trump==== 39,971 Clinton 32,397

Romney=== 35,242 Obama 39,453

Trump margin gain = 11,785

==========================

Sandusky

Trump==== 16,316 Clinton 9,929

Romney=== 13,755 Obama 14,541

Trump margin gain = 7173

==========================

Stark

Trump==== 98,388 Clinton 68,146

Romney=== 88,581 Obama 89,432

Trump margin gain = 31,093

==========================

Trumbull

Trump==== 49,024 Clinton 43,014

Romney=== 38,279 Obama 61,672

Trump margin gain = 29,403

==========================

Wood

Trump==== 32,498 Clinton 27,318

Romney=== 29,704 Obama 32,802

Trump margin gain = 8278

======================================================

======================================================

FLORIDA--------------------WON BY 1.18%

TRUMP WON BY 112,911

ROMNEY LOST BY 74,309

COUNTY WINS OF 67 = TRUMP 58, CLINTON 9

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 4

TRUMP MARGIN GAIN = 48,050

Jefferson

Trump==== 3,930 Clinton 3,541

Romney=== 3,808 Obama 3,945

Trump margin gain = 526

==========================

Monroe

Trump==== 21,904 Clinton 18,971

Romney=== 19,234 Obama 19,404

Trump margin gain = 3103

==========================

Pinellas

Trump==== 239,201 Clinton 233,701

Romney=== 213,258 Obama 239,104

Trump margin gain = 31,346

==========================

St. Lucie

Trump==== 70,289 Clinton 66,881

Romney=== 56,202 Obama 65,869

Trump margin gain = 13,075

======================================================

======================================================

WISCONSIN----------------WON BY 0.76%

TRUMP WON BY 22,748

ROMNEY LOST BY 213,019

COUNTY WINS OF 72 = TRUMP 60, CLINTON 12

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 23

TRUMP MARGIN GAIN = 83,731

Adams

Trump==== 5,966 Clinton 3,745

Romney=== 4,644 Obama 5,542

Trump margin gain = 3119

==========================

Buffalo

Trump==== 4,048 Clinton 2,525

Romney=== 3,364 Obama 3,570

Trump margin gain = 1729

==========================

Columbia

Trump==== 14,163 Clinton 13,528

Romney=== 13,026 Obama 17,175

Trump margin gain = 4784

==========================

Crawford

Trump==== 3,836 Clinton 3,419

Romney=== 3,067 Obama 4,629

Trump margin gain = 1979

==========================

Door

Trump==== 8,580 Clinton 8,014

Romney=== 8,121 Obama 9,357

Trump margin gain = 1802

==========================

Dunn

Trump==== 11,486 Clinton 9,034

Romney=== 10,224 Obama 11,316

Trump margin gain = 3544

==========================

Forest

Trump==== 2,787 Clinton 1,579

Romney=== 2,172 Obama 2,425

Trump margin gain = 1461

==========================

Grant

Trump==== 12,350 Clinton 10,051

Romney=== 10,255 Obama 13,594

Trump margin gain = 5638

==========================

Jackson

Trump==== 4,906 Clinton 3,818

Romney=== 3,900 Obama 5,298

Trump margin gain = 2486

==========================

Juneau

Trump==== 7,130 Clinton 4,073

Romney=== 5,411 Obama 6,242

Trump margin gain = 3888

==========================

Kenosha

Trump==== 36,037 Clinton 35,799

Romney=== 34,977 Obama 44,867

Trump margin gain = 10,128

==========================

Lafayette

Trump==== 3,977 Clinton 3,288

Romney=== 3,314 Obama 4,536

Trump margin gain = 1911

==========================

Lincoln

Trump==== 8,401 Clinton 5,371

Romney=== 7,455 Obama 7,563

Trump margin gain = 3138

==========================

Marquette

Trump==== 4,709 Clinton 2,808

Romney=== 3,992 Obama 4,014

Trump margin gain = 1923

==========================

Pepin

Trump==== 2,206 Clinton 1,344

Romney=== 1,794 Obama 1,876

Trump margin gain = 944

==========================

Price

Trump==== 4,559 Clinton 2,667

Romney=== 3,884 Obama 3,887

Trump margin gain = 1895

==========================

Racine

Trump==== 46,681 Clinton 42,641

Romney=== 49,347 Obama 53,008

Trump margin gain = 7701

==========================

Richland,

Trump==== 4,013 Clinton 3,569

Romney=== 3,573 Obama 4,969

Trump margin gain = 1840

==========================

Sauk

Trump==== 14,799 Clinton 14,690

Romney=== 12,838 Obama 18,736

Trump margin gain =6007

==========================

Sawyer

Trump==== 5,185 Clinton 3,503

Romney=== 4,442 Obama 4,486

Trump margin gain = 1726

==========================

Trempealeau

Trump==== 7,366 Clinton 5,636

Romney=== 5,707 Obama 7,605

Trump margin gain = 3628

==========================

Vernon

Trump==== 7,004 Clinton 6,371

Romney=== 5,942 Obama 8,044

Trump margin gain = 2735

==========================

Winnebago

Trump==== 43,445 Clinton 37,047

Romney=== 42,122 Obama 45,449

Trump margin gain = 9725

======================================================

======================================================

PENN-------------------------WON BY 0.72%

TRUMP WON BY 44,292

ROMNEY LOST BY 309,840

COUNTY WINS OF 67 = TRUMP 56, CLINTON 11

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 3

COUNTIES CLINTON FLIPPED = 1

TRUMP MARGIN GAIN = 38,714

Erie

Trump==== 60,069 Clinton 58,112

Romney=== 49,025 Obama 68,036

Trump margin gain = 20.968

==========================

Luzern

Trump==== 78,688 Clinton 52,451

Romney=== 58,325 Obama 64,307

Trump margin gain = 32,219

==========================

Northampton

Trump==== 71,736 Clinton 66,272

Romney=== 61,446 Obama 67,606

Trump margin gain = 11,624

==========================

==========================

Chester

Trump==== 116,114 Clinton 141,682

Romney=== 124,840 Obama 124,311

Clinton margin gain = 26,097

======================================================

======================================================

MICHIGAN------------------WON BY 0.22%

TRUMP WON BY 10,704

ROMNEY LOST BY 449,313

COUNTY WINS OF 83 = TRUMP 75, CLINTON 8

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 12

TRUMP MARGIN GAIN = 138,346

Bay

Trump==== 28,328 Clinton 21,642

Romney=== 24,911 Obama 27,877

Trump margin gain = 9652

==========================

Calhoun

Trump==== 31,494 Clinton 24,157

Romney=== 28,333 Obama 29,267

Trump margin gain = 8271

==========================

Eaton

Trump==== 27,609 Clinton 24,938

Romney=== 26,197 Obama 27,913

Trump margin gain = 4387

==========================

Gogebic

Trump==== 4,018 Clinton 2,925

Romney=== 3,444 Obama 4,058

Trump margin gain = 1707

==========================

Isabella

Trump==== 12,338 Clinton 11,404

Romney=== 10,800 Obama 13,038

Trump margin gain = 3172

==========================

Lake

Trump==== 3,159 Clinton 1,939

Romney=== 2,487 Obama 2,752

Trump margin gain = 1485

==========================

Macomb

Trump==== 224,665 Clinton 176,317

Romney=== 191,913 Obama 208,016

Trump margin gain = 64,451

==========================

Manistee

Trump==== 6,915 Clinton 4,979

Romney=== 5,737 Obama 6,473

Trump margin gain = 2672

==========================

Monroe

Trump==== 43,261 Clinton 26,863

Romney=== 35,593 Obama 36,310

Trump margin gain = 17,115

==========================

Saginaw

Trump==== 45,469 Clinton 44,396

Romney=== 42,720 Obama 54,381

Trump margin gain = 12,734

==========================

Shiawassee

Trump==== 19,230 Clinton 12,546

Romney=== 15,962 Obama 17,197

Trump margin gain = 7919

==========================

Van Buren

Trump==== 17,890 Clinton 13,258

Romney=== 16,141 Obama 16,290

Trump margin gain = 4781

======================================================

======================================================

NEW HAMPSHIRE -----LOST BY 0.37%

TRUMP LOST BY 2,736

ROMNEY LOST BY 39,643

COUNTY WINS OF 10 = TRUMP 6, CLINTON 4

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 3

TRUMP MARGIN GAIN = 10,361

Coos

Trump==== 7,952 Clinton 6,563

Romney=== 6,342 Obama 9,095

Trump margin gain = 4142

==========================

Hillsborough

Trump==== 100,013 Clinton 99,589

Romney=== 99,991 Obama 102,303

Trump margin gain = 2736

==========================

Sullivan

Trump==== 10,796 Clinton 10,210

Romney=== 9,269 Obama 12,166

Trump margin gain = 3483

======================================================

======================================================

MINNESOTA--------------LOST BY 1.51%

TRUMP LOST BY 44,593

ROMNEY LOST BY 225,942

COUNTY WINS OF 87 = TRUMP 78, CLINTON 9

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 19

TRUMP MARGIN GAIN = 52,486

Beltrami

Trump==== 10,783 Clinton 8,688

Romney=== 9,637 Obama 11,818

Trump margin gain = 4276

==========================

Blue Earth

Trump==== 15,667 Clinton 14,428

Romney=== 14,916 Obama 18,164

Trump margin gain = 4487

==========================

Chippewa

Trump==== 3,764 Clinton 1,978

Romney=== 2,967 Obama 3,083

Trump margin gain = 1902

==========================

Clay

Trump==== 13,543 Clinton 12,971

Romney=== 12,920 Obama 15,208

Trump margin gain = 2860

==========================

Fillmore

Trump==== 6,271 Clinton 3,872

Romney=== 4,913 Obama 5,713

Trump margin gain = 3199

==========================

Freeborn

Trump==== 8,808 Clinton 6,041

Romney=== 6,969 Obama 9,326

Trump margin gain = 5124

==========================

Houston

Trump==== 5,616 Clinton 4,145

Romney=== 4,951 Obama 5,281

Trump margin gain = 1801

==========================

Itasca

Trump==== 12,920 Clinton 9,015

Romney=== 10,501 Obama 12,852

Trump margin gain = 6256

==========================

Kittson

Trump==== 1,349 Clinton 823

Romney=== 1,095 Obama 1,241

Trump margin gain = 672

==========================

Koochiching

Trump==== 3,569 Clinton 2,306

Romney=== 2,841 Obama 3,451

Trump margin gain = 1873

==========================

Lac Qui Parle

Trump==== 2,293 Clinton 1,305

Romney=== 1,938 Obama 1,974

Trump margin gain = 1024

==========================

Mahnomen

Trump==== 991 Clinton 930

Romney=== 871 Obama 1,276

Trump margin gain = 466

==========================

Mower

Trump==== 8,823 Clinton 7,437

Romney=== 6,938 Obama 11,129

Trump margin gain = 5577

==========================

Nicollet

Trump==== 8,437 Clinton 7,886

Romney=== 8,214 Obama 9,652

Trump margin gain = 1989

==========================

Norman

Trump==== 1,699 Clinton 1,264

Romney=== 1,384 Obama 1,730

Trump margin gain = 781

==========================

Rice

Trump==== 15,429 Clinton 14,437

Romney=== 14,384 Obama 17,054

Trump margin gain = 3662

==========================

Swift

Trump==== 2,963 Clinton 1,686

Romney=== 2,248 Obama 2,751

Trump margin gain = 1780

==========================

Traverse

Trump==== 1,049 Clinton 630

Romney=== 861 Obama 943

Trump margin gain = 501

==========================

Winona

Trump==== 12,122 Clinton 11,366

Romney=== 11,480 Obama 14,980

Trump margin gain = 4256

======================================================

======================================================

NEVADA------------------- LOST BY 2.42%

TRUMP LOST BY 27,202

ROMNEY LOST BY 67,806

COUNTY WINS OF 17 = TRUMP 15, CLINTON 2

16 COUNTIES PLUS IND. CARSON CITY

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 0

COUNTIES CLINTON FLIPPED = 0

======================================================

======================================================

MAINE ----------------------LOST BY 2.96% 

TRUMP LOST BY 22,142

ROMNEY LOST BY 109,030

COUNTY WINS OF 16 = TRUMP 9, CLINTON 7

COUNTIES TRUMP FLIPPED 8

TRUMP MARGIN GAIN = 64,427

Androscoggin

Trump==== 28,227 Clinton 23,009

Romney=== 22,232 Obama 28,989

Trump margin gain = 11,975

==========================

Aroostook

Trump==== 19,419 Clinton 13,386

Romney=== 15,196 Obama 17,777

Trump margin gain = 8614

==========================

Franklin

Trump==== 7,918 Clinton 7,016

Romney=== 6,369 Obama 9,367

Trump margin gain = 3900

==========================

Kennebe

Trump==== 31,675 Clinton 29,302

Romney=== 26,519 Obama 35,068

Trump margin gain = 10.922

==========================

Oxford

Trump==== 16,210 Clinton 12,172

Romney=== 11,996 Obama16,330

Trump margin gain = 8372

==========================

Penobscot

Trump==== 41,622 Clinton 32,838

Romney=== 36,547 Obama 38,811

Trump margin gain = 11,048

==========================

Somerset

Trump==== 15,001 Clinton 9,092

Romney=== 11,800 Obama 12,216

Trump margin gain = 6325

==========================

Washington

Trump==== 9,093 Clinton 6,075

Romney=== 7,550 Obama 7,803

Trump margin gain = 3271

======================================================

======================================================

COLORADO--------------LOST BY 4.91%

TRUMP LOST BY 136,386

ROMNEY LOST BY 137,859

COUNTY WINS OF 64 = TRUMP 42, CLINTON 22

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 5

TRUMP MARGIN GAIN = 13,886

Chaffee

Trump==== 5,391 Clinton 4,888

Romney=== 5,070 Obama 5,086

Trump margin gain = 519

==========================

Conejos

Trump==== 1,914 Clinton 1,771

Romney=== 1,835 Obama 2,213

Trump margin gain = 521

==========================

Huerfano

Trump==== 1,883 Clinton 1,633

Romney=== 1,646 Obama 1,953

Trump margin gain = 557

==========================

Las Animas

Trump==== 3,710 Clinton 2,650

Romney=== 3,263 Obama 3,445

Trump margin gain = 1242

==========================

Pueblo

Trump==== 36,265 Clinton 35,875

Romney=== 31,894 Obama 42,551

Trump margin gain = 11.047

======================================================

======================================================

VIRGINIA-------------------LOST BY 5.32%

TRUMP LOST BY 212,030

ROMNEY LOST BY 149,298

COUNTY WINS OF 133 = TRUMP 93, CLINTON 40

INCLUDES 38 INDEPENDANT CITIES

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 7

COUNTIES CLINTON FLIPPED = 1

TRUMP MARGIN GAIN = 7923

Buckingham

Trump==== 3,950 Clinton 3,128

Romney=== 3,569 Obama 3,750

Trump margin gain = 1003

==========================

Caroline

Trump==== 7,147 Clinton 6,432

Romney=== 6,151 Obama 7,276

Trump margin gain = 1840

==========================

Essex

Trump==== 2,657 Clinton 2,542

Romney=== 2,602 Obama 3,016

Trump margin gain = 529

==========================

Nelson

Trump==== 4,154 Clinton 3,689

Romney=== 3,947 Obama 4,171

Trump margin gain = 689

==========================

Westmoreland

Trump==== 4,448 Clinton 3,836

Romney=== 3,731 Obama 4,295

Trump margin gain = 1176

==========================

Chesapeake

Trump==== 54,047 Clinton 52,627

Romney=== 53,900 Obama 55,052

Trump margin gain = 2572

==========================

Covington

Trump==== 1,349 Clinton 914

Romney=== 975 Obama 1,319

Trump margin gain = 779

==========================

==========================

Montgomery

Trump==== 19,459 Clinton 20,021

Romney=== 20,006 Obama 19,903

Clinton margin gain = 665

======================================================

======================================================