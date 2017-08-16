E - 2 - 50 STATE POLL REAL CLEAR POLITICS - MY TRACKING
50 STATE POLL REAL CLEAR POLITICS- MY TRACKING
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THE MOST RECENT STATE POLL FOR EACH STATE
AVAILABLE TO THE PUBLIC ON REAL CLEAR POLITICS
AS OF 8 PM EASTERN NOV 7, 2016
NOTE - USED TRUMP-CLINTON-JOHNSON-STEIN IF AVAILABLE
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USED TRUMP-CLINTON JOHNSON FOR
SD, OK, NV, GA, NC, IN = STEIN NOT ON THE BALLOT
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USED TRUMP-CLINTON-JOHNSON-STEIN-MCMULLIN FOR
UTAH, IDAHO
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FOR STATES, WY, AL ND = NO POLLS ON REALCLEAR
USED WASHINGTON POST SURVEY MONKEY POLL TRUMP VS CLINTON
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WYOMING-----------SURVEYMON---8/9-9/1--------TRUMP PLUS 38
NORTH DAKOTA--SURVEYMON---8/9-9/1--------TRUMP PLUS 28
NEBRASKA---------EMERSON--------9/25-9/26----TRUMP PLUS 27'
ARKANSAS---------NENDRIX----------10/21-10/21--TRUMP-PLUS 23
ALABAMA-----------SURVEYMON----8/9-9/1--------TRUMP PLUS 21
IDAHO-----------------RASMUSEN-----10/23-10/24--TRUMP PLUS 19
WEST VIR-----------METRO NEWS- 8/9-8/28 ------TRUMP PLUS 18
KENTUCKY---------WESTERNKU---10/25-10/30-- TRUMP PLUS 17
LOUISIANA---------SMOR--------------10/19-10/21---TRUMP PLUS 15
OKLAHOMA -------SOONER ---------9/13-9/15------TRUMP PLUS 15
SOUTH DAKO-----NIELSON----------10/24-10/26---TRUMP PLUS 14
TEXAS----------------EMERSON--------10/31-11/1----TRUMP PLUS 14
MISSISSIPPI-------MAGELLAN-------8/11-8/11------TRUMP PLUS 13
TENNESSEE------MID TENN----------9/28-10/2------TRUMP PLUS 12
KANSAS-------------KSN-----------------10/11-10/15---TRUMP PLUS 11
INDIANA-------------WTHR---------------11/1-11/3-------TRUMP PLUS 11
MONTANA----------MASON DIXON--10/10-10/12---TRUMP PLUS 10
IOWA-----------------DESMOINES-----11/1--11/4------TRUMP PLUS 7
OHIO------------------EMERSON--------11/4-11/5-------TRUMP PLUS 7
MISSOURI----------EMERSON--------11/4-11/5-------TRUMP PLUS 6
UTAH ----------------Y2ANALYT--------11/1-11/3-------TRUMP PLUS 5
ARIZONA------------NBC/WSJ---------10/30-11/1------TRUMP PLUS 5
SOUTH CAR-------WINTHROP--------9/18-9/26------TRUMP PLUS 4
FLORIDA---------- TRAFALGAR------11/6-11/6-------TRUMP PLUS 4
ALASKA-------------MOORE INFO---10/5-10/6-------TRUMP PLUS 3
GEORGIA-----------LANDMARK------11/6-11/6-------TRUMP PLUS 3
MICHIGAN---------TRAFALGAR------11/6-11/6-------TRUMP PLUS 2
PENN----------------TRAFALGAR------11/6-11/6-------TRUMP PLUS 1
NORTH CAR-------NYT-SIENNA----11/4-11/6--------TIE
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NEVADA------------EMERSON--------11/4-11/5------CLINTON PLUS 1
NEW MEXICO----ZIA POLL-----------11/6-11/6------CLINTON PLUS 2
MAINE--------------EMERSON--------10/28-10/30----CLINTON PLUS 4
COLORADO------PPP------------------11/3-11/4-------CLINTON PLUS 5
VIRGINIA-----------CHRIS NEW------11/1-11/6-------CLINTON PLUS 6
OREGON----------FOX12---------------10/25-10/29----CLINTON PLUS 7
WISCONSIN------REMINGTON-----11/1-11/2-------CLINTON PLUS 8
MINNESOTA-----KSTP----------------10/22-10/25----CLINTON PLUS 10
NEW HAMP----- WMUR--------------10/3-10/6-------CLINTON PLUS 11
NEW JERSEY--STOCKTON--------10/27-11/2-----CLINTON PLUS 11
ILLINOIS-----------EMERSON---------10/27-10/30---CLINTON PLUS 12
WASHINGTON- SURVEYUSA-----10/31-11/2-----CLINTON PLUS 12
CONNECTICUT-EMERSON----------9/2-9/5---------CLINTON PLUS 15
NEW YORK-----SIENA-----------------11/3-11/4------CLINTON PLUS 17
RHODE IS--------EMERSON----------10/2-10/4------CLINTON PLUS 20
DELAWARE-----UD-----------------------9/16-9/28-----CLINTON PLUS 21
CALIFORNIA----KABC------------------10/28-10/31---CLINTON PLUS 21
VERMONT-------WCAX-----------------10/19-10/22---CLINTON PLUS 28
'MASS-------------WESTERN NE-----10/23-11/2----CLINTON PLUS 30
MARYLAND-----UM----------------------9/27-9/30------CLINTON PLUS 36
HAWAII---------------------------------------OBAMA WON 70.6-27.8
DISTRICT OF COLUMBIA-------------OBAMA WON 90.9---7.3
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TRUMP HAS A DOUBLE DIGIT LEAD IN 17 STATES
CLINTON HAS A DOUBLE DIGIT LEAD IN 14 STATES PLUS DC
IN THE OTHER 19 STATES
TRUMP LEADS IN 11 STATES
TRUMP TIED IN 1 STATE
TRUMP WITHIN 5 POINTS IN 4 ADDITIONAL STATES
CLINTON 6 to 9 POINT LEAD IN 3 STATES
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MAINE CD 1-------EMERSON------10/28-10/30- CLINTON PLUS 6
MAINE CD 2-------EMERSON------10/28-10/30- CLINTON PLUS 2
(MAINE CD 1 FOR 1 VOTE)
(MAINE CD 2 FOR 1 VOTE)
(MAINE STATE WINNER FOR 2 VOTES)
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