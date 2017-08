C- TRUMP EVENTS 2015-2016 CAMPAIGN

EVENT LIST WAS UPDATED DAILY AS THEY OCCURED

UPDATED November 7, 2016

TRUMP'S EVENTS

RALLYS, SPEECHES, TOWNHALLS, AND PRESS CONFERENCES

June16, 2015 - Nov 7, 2016 = 438 Events in 511 days

Does not include the hundreds of TV interviews on Cable News and weekend news shows, radio shows, the Debates, or private meetings or private events.

And

Does not include the 100's of Events by Pence and others including celebrities that were campaigning and Trump did not appear.

26 Events

nov 7 sarasot fl, raleigh nc, scranton pa, manchester nh, grand rapids michigan

nov 6 sioux city ia, minneapolis, sterling heights mi, moon twp pa, leesburg va

nov 5 tampa fl, wilmington nc, reno nv, denver co

nov 4 atkinson nh, wilmington oh, hershey pa

nov 3 jacksonville fl, berwyn pa, concord nc, selma nc

nov 2 miami fl, orlando fl, pensacola fl

nov 1 valley forge pa, eau claire wi

51 Events

oct 31 grand rapids mi, warren mi

oct 30 las vegas nv, greeley co, albuqueque nm

oct 29 golden co, phoenix az

oct 28 manchester nh, lisbon me, cedar rapids ia

oct 27 springfield oh, toledo oh, geneva oh

oct 26 washington dc, charlotte nc, kinston nc

oct 25 sanford fl, tallagassee fl

oct 24 st augustine fl, tampa fl

oct 23 naples fl

oct 22 gettysburg pa, virginia beach va, cleveland oh

oct 21fletcher nc, johnstown pa, newtown pa

oct 20 - delaware oh, new york ny

oct 18 - colorado springs co, grand junction co

oct 17 green bay wi

oct 15 portsmouth nh, bangor me

oct 14 greensboro nc, charlotte nc

oct 13 west palm beach fl, cincinatti oh

oct 12 ocala fl, lakeland fl

oct 11 panama city florida

oct 10 ambridge pa, wikles barre pa

oct 6 sandown nh

oct 5 henerson nv, reno nv

oct 4 prescott valley az

oct 3 herndon va, peublo pa, loveland co

oct 1 manhein pa

33 Events

sept 30 - novi mi

sept 29 - bedford nh

sept 28 - council bluffs ia, waukesha wi

sept 27 - melbourne fl

sept 24 - roanoke va

sept 22 - pittsburg pa, chester twp pa

sept 21 - toledo oh

sept 20 - high point nc, kenansville nc

sept 19 - fort myers fl

sept 17 - houston tx, colorado springs co

sept 16 - washington dc, miami florida

sept 15 - new york city ny, laconia nh

sept 14 - canton oh

sept 13 - des moines ia, aston pa

sept 12 - baltimore md, asheville nc

sept 9 - washington dc, pensacola fl

sept 8 - cleveland oh

sept 7 - philadelphia pa, nyc presidential townhall

sept 6 - virginia beach va, greenville nc

sept 5 - youngstown oh state fair

sept 2 - detroit mi

sept 1 - wilmington oh

36 Events

august 31 - mexico city mx, phoenix az

august 30 - evereet wa

august 26 - des moines ia roast and ride at state fair

august 25 - manchester nh

august 24 - tampa fl, jackson ms

august 23 - austin tx rally, austin texas th

august 22 - akron ohio

august 20 - fredricksburh va

august 19 - dinondale mi

august 18 - charlotte police lodge nc, charlotte nc

august 16 - west bend wi, milwalkie wi

august 15 - youngstown oh

august 13 - fairfield ct

august 12 - altoona pa, erie pa

august 11 - miami/nahb, kissimmee fl

august 10 - abingdon va, ft lauderdale

august 9 - wilmington nc, fayetteville nc

august 8 - detroit mi

august 6 - windhan nh

august 5 - des moines iowa, greenbay wi

august 4 - portland me,

august 3 - jacksonville fl, daytona fl

august 2 - ashburn va,

august 1 - harrisburg pa, columbus oh

19 Events

july 29 - colorado springs co, denver co

july 28 - davenport ia, cedar rapids ia

july 27 - doral fl, toledo oh, scranton pa

july 26 - charlotte nc

july 25 - winston salem nc, roanoke va

july 22 - cleveland oh

july 21 - celevland oh rnc

july 20 cleveland oh

july 16 - new york ny vp announcement

july 14 - greensboro nc

july 12 - westfield in

july 11 - virginia beach va,

july 6 - cincinatti oh

july 5 - ra.leigh nc

july 1 - denver co

24 Events

june 30 - manchester nh

june 29 - bangor me

june 28 - monessen pa, st clairisville ohio

june 24 - turnbury scottland

june 22 - new york ny

june 18 - las vegas nv, phoenix az

june 17 - woodlands tx, houston tx

june 16 - dallas tx

june 15 - atlanta ga

june 14 - greensboro nc

june 13 - manchester nh

june 11 - moon twp pa, pittsburg pa, tampa fl

june 10 - richmond va,, faith conf. va(location?)

june 8 - briacliff manor ny

june 7 - westchester ny

june 3 - redding ca

june 2 - san jnose ca

june 1 - sacaremento ca

20 Events

may 31 - new york ny

may 29 - washington dc

may 27 - fresno ca, san diego ca

may 26 - bismarck nd, billings mt

may 25 - anaheim ca

may 24 - albuquerque nm

may 20 - louisville ky

may 19 - lawrenceville nj

may 7 - spokane wa, lynden wa

may 6 - omaha ne, eugene or

may 5 - charleston wv

may 3 - new york ny

may 2 - carmel in, south bend in

may 1 - terre haute in, fort wayne in

38 Events

april 29 - california convention

april 28 - cosa mesa ca, evansville in

april 27 - indianapolis in, wasghington dc

april 26 - new york ny

april 25 - warwick ri, wilkes barre pa, wc pa

april 24 - hagerstown md

april 23 - waterbury ct, bridgeport ct

april 22 - harrington de,

april 21 - harrisburg pa

april 20 - ocean city md, indianapolis in

april 19 - new york ny

april 18 - buffalo ny

april 17 - staten island ny, poughkeepsie ny

april 16 - syracuse ny, watertown ny

april 15 - plattsburg ny, hartford ct

april 14 - patchogue ny, suffolk ct ny

april 13 - pittsburg pa

april 12 - rome ny

april 11 - albany ny

april 10 - rochester ny

april 6 - bethpage ny

april 4 - milwaukee wi, superior wi, lacros wi

april 3 - west allis wi

april 2 eauclair wi, wausau wi, racine wi

36 Events

march 30 - appleton wi, de pere wi

march 29 - jenesville wi

march 21 - washington dc, washington dc aipac conf.

march 19 - tucson az, phoeniz az, fountain hills az

march 18 - salt lake city ut

march 15 - palm beach fl

march 14 - tampa fl, hickory nc, vienna oh, youngstown oh

march 13 - cincinatti oh, bloomington il, boca raton fl

march 12 - kansas city mo, cleveland oh, vandalia oh, dayton oh

march 11 - st louis mo, palm beach fl

march 9 - fayetteville nc

march 8 - jupiter fl

march 7 - madison ms, concord nc

march 5 - wichita ks, orlando fl, west palm beach fl

march 4 - cadilac mi, warren mi, new orleans la

march 1 - columbus oh, louisville ky, palm beach fl

43 Events

feb 29 - radford va, valdosta ga

feb 28 - medison al, huntsville al

feb 27 - bentonville ar, millington tn

feb 26 - fortworth tx, oklahoma city ok,

feb 24 - virginia beach va, las vegas nv

feb 23 - sparks nv

feb 22 - las vegas nv, elko nv

feb 21 - atlanta ga,

feb 20 - spartansburg sc

feb 19 - pawley's island sc, charleston sc, myrtle beach sc

feb 18 - gaffney sc, kiawah sc,

feb 17 - sumter sc, waterboro sc, bluffton sc, sun city sc

feb 16 - beaufort sc, augusta sc

feb 15, greenville sc, charleston sc, mt pleasant sc

feb 12 - tampa fl,

feb 11 - baton rouge la,

feb 10 - clemson sc,

feb 8 - salem nh, mancherster nh, londonderry nh

feb 7 - plymouth nh

feb 5 - florence sc

feb 4 - exeter nh, portsmouth nh

feb 3 - littlerock ar

feb 2 - milford nh

feb 1 - waterloo ia, cedar rapids ia

37 Events

jan 31 - council bluffs ia, sioux city ia

jan 30 - duduque ia, clinton ia, davenport ia

jan 29 - nashau nh

jan 28 - des moines ia

jan 27 - lexington sc, gilbert sc

jan 26 - iowa city ia, marshalltown ia

jan 25 - farmington nh

jan 24 - muscatine ia

jan 23 - sioux center ia, pella ia

jan 21 - las vegas nv

jan 20 - norwalk ia, tulsa ok

jan 19 - ames ia, winterset ia, altoona ia,

jan 18 - concord nh, lynchburg va

jan 16 - portsmouth nh, myrtle beach sc

jan 15, urbandale ia

jan 13 - pensacola fl,

jan 12 - cedar falls ia

jan 11 - windham nh

jan 10 - reno nv

jan 9 - ottumwa ia, clear lake ia

jan 8 - rock hill sc

jan 7 - burlington vt

jan 5 - claremont nh

jan 4 - lowell ma

jan 2 - biloxi ms

15 Events

dec 30 - hilton head sc

dec 29 - council bluffs ia

dec 28 - nashau nh

dec 21 - grand rapids mi

dec 19 - cedar rapids ia,

dec 16 - mesa az

dec 14 - las vegas nv

dec 12 - aiken sc

dec 11 - des moines ia

dec 7 - mount pleasant sc

dec 6 - davenport ia

dec 4 - raleigh nc

dec 3 - washington dc

dec 2 - manassas va

dec 1 - waterville valley nh

17 Events

nov 30 - macon ga

nov 28 - sarasota fl

nov 24 - myrtle beach sc

nov 23 - columbus oh

nov 21 - birmingham al

nov 20 - spartanburg sc

nov 19 - newton ia, des moines ia

nov 18 - worcester ma

nov 16 - knoxville tn

nov 14 - beaumont tx

nov 13 - orlando fl

nov 12 - fort dodge ia

nov 11 - manchester nh

nov 9 - springfield il

nov 4 - nh ballot filing

nov 3 - new york ny

15 Events

oct 31 - norfolk va

oct 29 - reno nv

oct 27 - sioux city ia

oct 25 - atkinson nh

oct 24 - jacksonville fl

oct 23 - miami fl

oct 21 - burlington ia

oct 19 - anderson sc

oct 16 - tyngsborough ma

oct 14 - richmond va

oct 10 - norcross ga, atlanta ga

oct 8 - las vegas nv

oct 7 - waterllo ia

oct 3 - franklin tn

12 Events

sept 30 - keene nh

sept 28 - new york ny

sept 25 - oklahoma state fair, washinton dc

sept 23 - columbia sc, north charleston sc

sept 19 - des moines iowa faith and freedom forum

sept 17 - rochester nh

sept 15 - los angeles ca

sept 14 - dallas tx

sept 12 - boone ia

sept 9 - washinton dc

10 Events

aug 29 - nashville tn

aug 28 - norwood ma

aug 27 - greenville sc

aug 25 - dubuque ia

aug 21 - mobile al

aug 19 - derry nh

aug 17 - bluffton sc

aug 15 - iowa atate fair

aug 14 - hampton nh

aug 11 - burch run mi

5 Events

july 25 - oskalossa ia

july 23 - laredo tx

july 21 - sun city sc

july 18 - ames ia

july 11 - phenoix az

1 Event

june 16 - new york ny

Trump events June 16, 2015 through November 7, 2016

45 States, DC, 2 foreign nations

Number of Public Trump Rallys, Townhalls, Speeches, and Press Conferences

438 Total Events

Iowa - 44

Florida - 41

New Hampshire - 33

South Carolina 32

Ohio - 29

Pennsylvania - 27

North Carolina - 26

New York -26

Virginia - 18

Wisconsin - 16

Nevada - 14

Michigan -12

Texas 10

Colorado - 10

Washington dc - 10

Arizona - 9

California - 9

Indiana - 8

Georgia - 6

Alabama - 4

Massachusetts -4

Tenessee - 4

Connecticut -4

Maine - 4

Oklahoma - 3

Mississippi - 3

Maryland - 3

Washington State - 3

Illinois - 2

Arkansas - 2

Louisiana - 2

Kentucky - 2

Missouri - 2

New Mexico - 2

States with 1 Trump Event - 12 States

Vermont , Kansas, Utah, Deleware, Rhode Island, West Virginia, Nebraska, Oregon, New Jersey, North Dakota, Montana, Minnesota

Foreign Nations 2, 2 events

Mexico, Scottland

States with no Events - 5 States

Idaho, Wyoming, South Dakota, Alaska, Hawaii

(note- Trump I believe went to Hawaii but it was for private meetings)

NUMBER OF TRUMP EVENTS IN THE 4 KEY STATES THAT WHEN ADDED TO THE ROMNEY 24 STATES = 270 ELECTORAL COLLEGE VOTES AND THE WIN

DOES NOT INCLUDE PENCE EVENTS OR EVENTS FOR TRUMP BY OTHER PEOPLE TRUMP DID NOT ATTEND.

WE KNOW CLINTON DID NOT GO TO WISCONSIN AT ALL AFTER THE CONVENTION.

I DO NOT THINK CLINTON HAD ANYWHERE NEAR THE NUMBER OF EVENTS IN THE 4 STATES PA, OH, MI, WI

Trump Events

Total = June 16, 2015 - November 7, 2016 = 438

After Convention July 25, 2016 - Nov 7, 2016 = 166

Pennsylvania

Total = 27

After Republican National Convention =19

Ohio

Total = 29

After Republican National Convention =16

Michigan

Total = 12

After Republican National Convention =8

Wisconsin

Total = 16

After Republican National Convention =6