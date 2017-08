Z -C - 1 CLINTON V OBAMA - CLINTON 14 LOCK STATES, DC

LIST OF COUNTIES CLINTON HAD MORE VOTES THAN OBAMA HAD IN 2012.

CLINTON W / L THE COUNTY

Data Compiled From

Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections - County Data

=====================================

=====================================

=====================================

CLINTON 14 LOCK STATES, DC = 187 ELETORAL COLLEGE VOTES

IN ORDER OF TRUMP PERCENT MARGIN LOSS

NM, OR, DE, CT, NJ, RI, WA, IL, NY, VT, MD, MA, CA, HI, DC

==

CLINTON 14 LOCK STATES, DC

COUNTIES = 424

TRUMP COUNTY WINS = 266

CLINTON COUNTY WINS = 158

==

COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA = 101

CLINTON COUNTY WINS = 80

CLINTON COUNTY LOSSES = 21

CLINTON VOTE GAINS = 1,748,287

==

COUNTIES CLINTON LESS VOTES THAN OBAMA = 323

CLINTON COUNTY WINS = 78

CLINTON COUNTY LOSSES = 245

CLINTON VOTE LOSSES = 709,615

==

3 STATES HIGHEST VOTES GAINED

IN COUNTIES MORE VOTES THAN OBAMA

CALIFORNIA 916,447

NEW YORK 240,167

ILLINOIS 207,978

==

3 STATES HIGHEST VOTES LOST

IN COUNTIES LESS VOTES THAN OBAMA

NEW YORK 169,902

ILLINOIS 136,761

WASHINGTON 66,891

=

ANOMALOUS COUNTIES

Champaign IL

Cook IL

Alameda CA

Imperial CA

Los Angeles CA

San Bernardino CA

San Francisco CA

=

=====================================

=====================================

=====================================

STATES IN ORDER OF PERCENT MARGIN TRUMP LOSS

======================================================

======================================================

NEW MEXICO--------------LOST BY 8.21%

COUNTY WINS OF 33 = TRUMP 19 = CLINTON 14

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 3

Dona Ana W

Clinton 37,947

Obama 37,139

====================

Los Alamos W

Clinton 5,562

Obama 5,191

====================

Sandoval W

Clinton 27,707

Obama 27,236

======================================================

======================================================

OREGON---------------------LOST BY 10.98%

COUNTY WINS OF 36 = TRUMP 28, CLINTON 8

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 10

Benton W

Clinton 29,193

Obama 27,776

====================

Clackamas W

Clinton 102,095

Obama 95,493

====================

Deschutes L

Clinton 42,444

Obama 36,961

====================

Hood River W

Clinton 6,510

Obama 6,058

====================

Lane W

Clinton 102,753

Obama 102,652

====================

Marion L

Clinton 57,788

Obama 56,376

====================

Multnomah W

Clinton 292,561

Obama 274,887

====================

Polk L

Clinton 16,420

Obama 16,292

====================

Washington W

Clinton 153,251

Obama 135,291

====================

Yamhill L

Clinton 19,301

Obama 19,260

======================================================

======================================================

DELAWARE----------------LOST BY 11.37%

COUNTY WINS OF 3 = TRUMP 2, CLINTON 1

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 0

======================================================

======================================================

CONNECTICUT-----------LOST BY 13.64%

COUNTY WINS OF 8 = TRUMP 2, CLINTON 6

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 1

Fairfield W

Clinton 243,852

Obama 217,294

======================================================

======================================================

NEW JERSEY--------------LOST BY 13.98%

COUNTY WINS OF 21 = TRUMP 9, CLINTON 12

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 11

Bergen W

Clinton 231,211

Obama 212,754

====================

Essex W

Clinton 240,837

Obama 237,035

====================

Hudson W

Clinton 163,917

Obama 153,108

====================

Hunterdon L

Clinton 28,898

Obama 26,876

====================

Mercer W

Clinton 104,775

Obama 104,377

====================

Middlesex W

Clinton 193,044

Obama 190,555

====================

Monmouth L

Clinton 137,181

Obama 133,820

====================

Morris L

Clinton 115,249

Obama 100,563

====================

Passaic W

Clinton 116,759

Obama 115,926

====================

Somerset W

Clinton 85,689

Obama 74,592

====================

Union W

Clinton 147,414

Obama 139,752

======================================================

======================================================

RHODE ISLAND-----------LOST BY 15.51%

COUNTY WINS OF 5 = TRUMP 1, CLINTON 4

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 0

======================================================

======================================================

WASHINGTON-------------LOST BY 15.71%

COUNTY WINS OF 39 = TRUMP 27, CLINTON 12

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 5

Franklin L

Clinton 8,886

Obama 8,398

====================

King W

Clinton 718,322

Obama 668,004

====================

San Juan W

Clinton 7,172

Obama 7,125

====================

Whatcom W

Clinton 60,340

Obama 57,089

====================

Whitman W (FLIPPED COUNTY)

Clinton 8,146

Obama 8,037

======================================================

======================================================

ILLINOIS----------------------LOST BY 16.89%

COUNTY WINS OF 102 = TRUMP 90, CLINTON 12

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 9

Champaign W

Clinton 50,137

Obama 40,831

====================

Cook W

Clinton 1,611,946

Obama 1,488,537

====================

DuPage W

Clinton 228,622

Obama 199,460

====================

Kane W

Clinton 103,665

Obama 90,332

====================

Kendall L

Clinton 24,884

Obama 22,471

====================

Lake W

Clinton 171,095

Obama 153,757

====================

McHenry L

Clinton 60,803

Obama 59,797

====================

McLean L

Clinton 36,196

Obama 31,883

====================

Will W

Clinton 151,927

Obama 144,229

======================================================

======================================================

NEW YORK-----------------LOST BY 22.49%

COUNTY WINS OF 62 = TRUMP 45, CLINTON 17

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 8

Bronx W

Clinton 353,646

Obama 339,211

====================

Kings W

Clinton 640,553

Obama 604,443

====================

Nassau W

Clinton 332,154

Obama 302,695

====================

New York W

Clinton 579,013

Obama 502,674

====================

Queens W

Clinton 517,220

Obama 470,732

====================

Rockland W

Clinton 69,342

Obama 65,793

====================

Tompkins W

Clinton 28,890

Obama 27,244

====================

Westchester W

Clinton 272,926

Obama 240,785

======================================================

======================================================

VERMONT------------------LOST BY 26.41%

COUNTY WINS OF 14 = TRUMP 1, CLINTON 13

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 1

Chittenden W

Clinton 54,814

Obama 53,626

======================================================

======================================================

MARYLAND----------------LOST BY 26.42%

COUNTY WINS OF 24 = TRUMP 17, CLINTON 7

INCLUDES IND CITY BALTIMORE

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 5

Anne Arundel W (FLIPPED COUNTY)

Clinton 128,419

Obama 126,635

====================

Charles W

Clinton 49,341

Obama 48,774

====================

Frederick L

Clinton 56,522

Obama 55,146

====================

Howard W

Clinton 102,597

Obama 91,393

====================

Montgomery W

Clinton 357,837

Obama 323,400

======================================================

======================================================

MASSACHUSETTS-----LOST BY 27.20%

COUNTY WINS OF 14 = TRUMP 0, CLINTON 14

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 9

Barnstable W

Clinton 72,430

Obama 70,822

====================

Dukes W

Clinton 8,400

Obama 7,978

====================

Essex W

Clinton 222,310

Obama 210,302

====================

Middlesex W

Clinton 520,360

Obama 471,804

====================

Nantucket W

Clinton 4,146

Obama 3,830

====================

Norfolk W

Clinton 221,819

Obama 202,714

====================

Plymouth W

Clinton 135,513

Obama 131,845

====================

Suffolk W

Clinton 245,751

Obama 223,896

====================

Worcester W

Clinton 198,778

Obama 198,244

======================================================

======================================================

CALIFORNIA---------------LOST BY 29.99%

COUNTY WINS OF 58 = TRUMP 25, CLINTON 33

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 38

Alameda W

Clinton 514,842

Obama 469,684

====================

Colusa L

Clinton 2,661

Obama 2,314

====================

Contra Costa W

Clinton 319,287

Obama 290,824

====================

El Dorado L

Clinton 36,404

Obama 35,166

====================

Fresno W

Clinton 141,341

Obama 129,129

====================

Imperial W

Clinton 32,667

Obama 25,136

====================

Kern L

Clinton 98,689

Obama 89,495

====================

Kings L

Clinton 13,617

Obama 12,979

====================

Los Angeles W

Clinton 2,464,364

Obama 2,216,903

====================

Madera L

Clinton 17,029

Obama 16,018

====================

Marin W

Clinton 108,707

Obama 99,896

====================

Merced W

Clinton 37,317

Obama 33,005

====================

Mono W

Clinton 2,773

Obama 2,733

====================

Monterey W

Clinton 89,088

Obama 82,920

====================

Napa W

Clinton 39,199

Obama 35,870

====================

Nevada W (FLIPPED COUNTY)

Clinton 26,053

Obama 24,663

====================

Orange W (FLIPPED COUNTY)

Clinton 609,961

Obama 512,440

====================

Placer L

Clinton 73,509

Obama 66,818

====================

Riverside W

Clinton 373,695

Obama 329,063

====================

Sacramento W

Clinton 326,023

Obama 300,503

====================

San Benito W

Clinton 12,521

Obama 11,276

====================

San Bernardino W

Clinton 340,833

Obama 305,109

====================

San Diego W

Clinton 735,476

Obama 626,957

====================

San Francisco W

Clinton 345,084

Obama 301,723

====================

San Joaquin W

Clinton 121,124

Obama 114,121

====================

San Luis Obispo W

Clinton 67,107

Obama 61,258

====================

San Mateo W

Clinton 237,882

Obama 206,085

====================

Santa Barbara W

Clinton 107,142

Obama 94,129

====================

Santa Clara W

Clinton 511,684

Obama 450,818

====================

Santa Cruz W

Clinton 95,249

Obama 90,805

====================

Solano W

Clinton 102,360

Obama 96,783

====================

Sonoma W

Clinton 160,435

Obama 153,942

====================

Stanislaus W

Clinton 81,647

Obama 77,724

====================

Sutter L

Clinton 13,076

Obama 12,192

====================

Tulare L

Clinton 47,585

Obama 41,752

====================

Ventura W

Clinton 194,402

Obama 170,929

====================

Yolo W

Clinton 54,752

Obama 48,715

====================

Yuba L

Clinton 7,910

Obama 7,711

======================================================

======================================================

HAWAII-----------------------LOST BY 32.18%

COUNTY WINS OF 4 = TRUMP 0, CLINTON 4

KALWAO NOT INCLUDED, POP. 88

NO VOTE COUNT

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 0

======================================================

======================================================

WASH DC-------------------LOST BY 86.78%

TRUMP 0 , CLINTON 1

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 1

State Votes - Countins won - lost

Clinton 282,830 Obama 267,070 Wins 1 Loss 0

Counties Clinton higher Vote = 1 Wins 1 Loss 0

Clinton 282,830 Obama 267,070 Votes gain 15,760

Counties Clinton lower Vote = 0 Wins 0 Loss 0

Clinton 0 Obama 0 Votes lost 0

======================================================

======================================================