Z -A -1 CLINTON V OBAMA - ROMNEY 24

LIST OF COUNTIES CLINTON HAD MORE VOTES THAN OBAMA HAD IN 2012.

CLINTON W / L IN THE COUNTY

Data Compiled From

Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections - County Data

=====================================

=====================================

=====================================

ROMNEY 24 = 206 3LECTORAL CIOLLEGE VOTES

IN ORDER OF TRUMP PERCENT MARGIN WIN

WY, WV, OK, ND, ID, SD, KY, AL, AR, TN, NE, KS

MT, LA, IN, UT, MS, MO, AK, SC, TX, GA, NC, AZ

==

ROMNEY 24 STATES

COUNTIES = 1925

TRUMP COUNTY WINS = 1718

CLINTON COUNTY WINS = 207

==

COUNTIES CLINTON MORE VOTES THAN OBAMA =225

CLINTON COUNTY WINS = 61

CLINTON COUNTY LOSSES = 164

CLINTON VOTE GAINS = 1,233,695

==

COUNTIES CLINTON LESS VOTES THAN OBAMA = 1700

CLINTON COUNTY WINS = 146

CLINTON COUNTY LOSSES = 1554

CLINTON VOTE LOSSES = 1,194,374

==

3 STATES HIGHEST VOTES GAINED

IN COUNTIES MORE VOTES THAN OBAMA

TEXAS 610,419

GEORGIA 162,540

ARIZONA 141,184

==

3 STATES HIGHEST VOTES LOST

IN COUNTIES LESS VOTES THAN OBAMA

MISSOURI 154,818

INDIANA 139,366

TENNESSEE 105,400

==

ANOMALOUS COUNTIES

El Paso TX

Fort Bend TX

Harris TX

Tarrant TX

Travis TX

Gwinnett GA

Maricopa AZ

==

SEE ALSO

C - 2016 RESULTS- OVERVIEW

D - STATE MARGINS - VOTE RECORDS

J - COUNTY WINS BY STATE

K - COUNTIES IN STATES TRUMP WON 100,000 PLUS VOTES CAST

L - COUNTIES IN STATES CLINTON WON 100,000 PLUS VOTES CAST

X - COUNTIES FLIPPED 2016 TRUMP -CLINTON

Y -A- COUNTIES FLIPPED - MARGIN GAIN ROMNEY 24

Y -B- COUNTIES FLIPPED - MARGIN GAIN 12 UP FOR GRADS STATES

Y -C- COUNTIES FLIPPED - MARGIN GAIN CLINTON 14 LOCK STATES, DC

Y -D SUMMARY RESULTS Y-A, Y-B, Y-C, STATE-COUNTY MARGINS

Z -A -1 CLINTON V OBAMA - ROMNEY 24

Z -A -2 CLINTON V OBAMA -ROMNEY 24

Z -B -1 CLINTON V OBAMA - 12 UP FOR GRABS STATES

Z -B -2 CLINTON V OBAMA - 12 UP FOR GRABS STATES

Z -C - 1 CLINTON V OBAMA - CLINTON 14 LOCK STATES, DC

Z -C - 2 CLINTON V OBAMA - CLINTON 14 LOCK STATES, DC

Z -D - CLINTON V OBAMA -SUMMARY Z-A, Z-B, Z-C

=====================================

=====================================

=====================================

STATES IN ORDER OF PERCENT MARGIN TRUMP WIN

======================================================

======================================================

WYOMING------------------WON BY 46.30%

COUNTY WINS OF 23 = TRUMP 22, CLINTON 1

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 1

Teton W

Clinton 7,314

Obama 6,213

======================================================

======================================================

WEST VIRGINIA----------WON BY 41.68%

COUNTY WINS OF 55 = TRUMP 55, CLINTON 0

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 1

Monongalia L

Clinton 14,699

Obama 13,826

======================================================

======================================================

OKLAHOMA --------------WON BY 36.39%

COUNTY WINS OF 77 = TRUMP 77, CLINTON 0

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 4

Canadian L

Clinton 11,674

Obama 10,537

=====================

Cleveland L

Clinton 38,829

Obama 34,771

=====================

Oklahoma L

Clinton 112,813

Obama 106,982

=====================

Tulsa L

Clinton 87,847

Obama 82,744

======================================================

======================================================

NORTH DAKOTA--------WON BY 35.73%

COUNTY WINS OF 53 = TRUMP 51, CLINTON 2

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 0

======================================================

======================================================

IDAHO------------------------WON BY 31.76%

COUNTY WINS OF 44 = TRUMP 42, CLINTON 2

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 4

Blaine W

Clinton 6,416

Obama 5,992

=====================

Franklin L

Clinton 385

Obama 325

=====================

Madison L

Clinton 1,201

Obama 832

=====================

Teton L

Clinton 2,159

Obama 1,926

======================================================

======================================================

SOUTH DAKOTA--------WON BY 29.79%

COUNTY WINS OF 66 = TRUMP 61, CLINTON 5

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 1

Lincoln L

Clinton 8,076

Obama 7,982

======================================================

======================================================

KENTUCKY----------------WON BY 29.64%

COUNTY WINS OF 120 = TRUMP 118, CLINTON 2

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 9

Fayette W

Clinton 69,778

Obama 62,080

=====================

Jefferson W

Clinton 190,836

Obama 186,181

=====================

Jessamine L

Clinton 6,144

Obama 6,001

=====================

Madison L

Clinton 11,793

Obama 11,512

=====================

Oldham L

Clinton 10,268

Obama 9,240

=====================

Perry L

Clinton 2,136

Obama 2,047

=====================

Scott L

Clinton 7,715

Obama 7,532

=====================

Warren L

Clinton 16,966

Obama 16,805

=====================

Woodford L

Clinton 4,958

Obama 4,883

======================================================

======================================================

ALABAMA------------------WON BY 27.73%

COUNTY WINS OF 67 = TRUMP 54, CLINTON 13

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 3

Baldwin L

Clinton 18,458

Obama 18,424

=====================

Madison L

Clinton 62,822

Obama 62,015

=====================

Shelby L

Clinton 22,977

Obama 20,051

======================================================

======================================================

ARKANSAS----------------WON BY 26.92%

COUNTY WINS OF 75 = TRUMP 67, CLINTON 8

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 8

Benton L

Clinton 28,005

Obama 22,636

=====================

Craighead L

Clinton 10,538

Obama 10,527

=====================

Faulkner L

Clinton 14,629

Obama 13,621

=====================

Lonoke L

Clinton 5,664

Obama 5,625

=====================

Pulaski W

Clinton 89,574

Obama 87,248

=====================

Saline L

Clinton 13,256

Obama 12,869

=====================

Sevier L

Clinton 1,075

Obama 1,042

=====================

Washington L

Clinton 33,366

Obama 28,236

======================================================

======================================================

TENNESSEE--------------WON BY 26.01%

COUNTY WINS OF 95 = TRUMP 92, CLINTON 3

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 4

Davidson W

Clinton 148,864

Obama 143,120

=====================

Knox L

Clinton 62,878

Obama 59,399

=====================

Rutherford L

Clinton 36,706

Obama 36,414

=====================

Williamson L

Clinton 31,013

Obama 25,142

======================================================

======================================================

NEBRASKA----------------WON BY 25.05%

COUNTY WINS OF 93 = TRUMP 91, CLINTON 2

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 3

Blaine L

Clinton 30

Obama 29

=====================

Douglas W (FLIPPED COUNTY)

Clinton 113,798

Obama 106,456

=====================

Sarpy L

Clinton 28,033

Obama 26,671

======================================================

======================================================

KANSAS--------------------WON BY 20.42%

COUNTY WINS OF 105 = TRUMP 103, CLINTON 2

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 7

Douglas W

Clinton 31,195

Obama 29,267

=====================

Finney L

Clinton 3,195

Obama 2,682

=====================

Greenwood L

Clinton 485

Obama 478

=====================

Haskell L

Clinton 245

Obama 215

====================

Johnson L

Clinton 129,852

Obama 110,526

====================

Riley L

Clinton 9,341

Obama 8,977

====================

Seward L

Clinton 1,628

Obama 1,490

======================================================

======================================================

MONTANA-----------------WON BY 20.23%

COUNTY WINS OF 56 = TRUMP 50, CLINTON 6

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 2

Gallatin W (FLIPPED COUNTY)

Clinton 24,246

Obama 21,961

====================

Glacier W

Clinton 3,121

Obama 2,924

======================================================

======================================================

LOUISIANA----------------WON BY 19.64%

COUNTY WINS OF 64 = TRUMP 54, CLINTON 10

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 5

Ascension L

Clinton 16,476

Obama 16,349

====================

East Baton Rouge W

Clinton 102,828

Obama 102,656

====================

Jefferson L

Clinton 73,670

Obama 70,384

====================

Lafayette L

Clinton 32,726

Obama 31,768

====================

Orleans W

Clinton 133,996

Obama 126,722

======================================================

======================================================

INDIANA--------------------WON BY 19.01%

COUNTY WINS OF 92 = TRUMP 88, CLINTON 4

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 6

Boone L

Clinton 10,181

Obama 8,328

====================

Hamilton L

Clinton 57,263

Obama 43,796

====================

Hendricks L

Clinton 22,600

Obama 21,112

====================

Johnson L

Clinton 17,318

Obama 17,260

====================

Monroe W

Clinton 34,216

Obama 33,436

====================

Tippecanoe L

Clinton 27,282

Obama 26,711

======================================================

======================================================

UTAH -----------------------WON BY 17.89%

COUNTY WINS OF 29 = TRUMP 27 = CLINTON 2

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 17

Box Elder L

Clinton 2,282

Obama 1,984

====================

Cache L

Clinton 8,563

Obama 6,244

====================

Davis L

Clinton 28,776

Obama 21,889

====================

Garfield L

Clinton 358

Obama 308

====================

Grand L

Clinton 1,960

Obama 1,727

====================

Iron L

Clinton 2,450

Obama 2,148

====================

Morgan L

Clinton 577

Obama 403

====================

Rich L

Clinton 104

Obama 83

====================

Salt Lake W (FLIPPED COUNTY)

Clinton 175,863

Obama 146,147

====================

Sanpete L

Clinton 1,061

Obama 980

====================

Summit W (FLIPPED COUNTY)

Clinton 10,503

Obama 8,072

====================

Tooele L

Clinton 4,573

Obama 4,524

====================

Utah L

Clinton 28,522

Obama 17,281

====================

Wasatch L

Clinton 3,063

Obama 2,191

====================

Washington L

Clinton 10,288

Obama 8,337

====================

Wayne L

Clinton 271

Obama 215

====================

Weber L

Clinton 23,131

Obama 19,841

====================

====================

NOTE 1 TIE =Millard =431

======================================================

======================================================

MISSISSIPPI--------------WON BY 17.80%

COUNTY WINS OF 82 = TRUMP 55, CLINTON 27

State Votes - Countins won - lost

Clinton 485,131 Obama 562,949 Wins 27 Loss 55

Counties Clinton higher Vote = 0 Wins 0 Loss 0

Clinton 0 Obama 0 Votes gain 0

Counties Clinton lower Vote = 82 Wins 55 Loss 27

Clinton 485,131 Obama 562,949 Votes lost 77,818

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 0

======================================================

======================================================

MISSOURI-----------------WON BY 16.51%

COUNTY WINS OF 115 = TRUMP 111, CLINTON 4

114 COUNTYS PLUS IND. ST LOUIS

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 2

Boone W

Clinton 41,125

Obama 39,847

====================

Platte L

Clinton 20,057

Obama 19,175

======================================================

======================================================

ALASKA--------------------WON BY 14.73%

STATE DISTRICT WINS OF 40

VOTES COUNTED BY STATE DISTRICT

NO DATA FOR THE 40 COUNTIES (BOROUGHS)

TRUMP 27

CLINTON 13

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA =

UNKNOWN

======================================================

======================================================

SOUTH CAR--------------WON BY 14.27%

COUNTY WINS OF 46 = TRUMP 31, CLINTON 15

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 12

Aiken L

Clinton 25,455

Obama 25,322

====================

Beaufort L

Clinton 32,138

Obama 29,848

====================

Berkeley L

Clinton 30,705

Obama 28,542

====================

Charleston W

Clinton 89,299

Obama 81,487

====================

Dorchester L

Clinton 24,055

Obama 23,445

====================

Greenville L

Clinton 74,483

Obama 68,070

====================

Horry L

Clinton 39,410

Obama 38,885

====================

Jasper W

Clinton 5,956

Obama 5,757

====================

Lancaster L

Clinton 13,812

Obama 13,419

====================

Lexington L

Clinton 35,230

Obama 34,148

====================

Richland W

Clinton 108,000

Obama 103,989

====================

York L

Clinton 41,593

Obama 39,131

======================================================

======================================================

TEXAS----------------------WON BY 8.98%

COUNTY WINS OF 254 = TRUMP 227, CLINTON 27

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 84

Andrews L

Clinton 836

Obama 795

====================

Austin L

Clinton 2,320

Obama 2,252

====================

Bastrop L

Clinton 10,569

Obama 9,864

====================

Bell L

Clinton 37,801

Obama 35,512

====================

Bexar W

Clinton 319,550

Obama 264,856

====================

Blanco L

Clinton 1,244

Obama 1,220

====================

Brazoria L

Clinton 43,200

Obama 34,421

====================

Brazos L

Clinton 23,121

Obama 17,477

====================

Brewster L

Clinton 1,873

Obama 1,765

====================

Brooks W

Clinton 1,937

Obama 1,886

====================

Burnet L

Clinton 3,797

Obama 3,674

====================

Caldwell L

Clinton 4,795

Obama 4,791

====================

Cameron W

Clinton 59,402

Obama 49,975

====================

Chambers L

Clinton 2,948

Obama 2,790

====================

Collin L

Clinton 140,624

Obama 101,415

====================

Comal L

Clinton 14,238

Obama 11,450

====================

Cooke L

Clinton 2,352

Obama 2,246

====================

Crane L

Clinton 299

Obama 275

====================

Dallas W

Clinton 461,080

Obama 405,571

====================

Denton L

Clinton 110,890

Obama 80,978

====================

Dimmit W

Clinton 2,173

Obama 2,141

====================

Ector L

Clinton 10,249

Obama 8,118

====================

Edwards L

Clinton 303

Obama 232

====================

Ellis L

Clinton 16,253

Obama 13,881

====================

El Paso W

Clinton 147,843

Obama 112,952

====================

Erath L

Clinton 2,160

Obama 1,965

====================

Fort Bend W (FLIPPED COUNTY)

Clinton 134,686

Obama 101,144

====================

Frio W

Clinton 2,444

Obama 2,376

====================

Gaines L

Clinton 597

Obama 535

====================

Galveston L

Clinton 43,658

Obama 39,511

====================

Gillespie L

Clinton 2,288

Obama 2,055

====================

Guadalupe L

Clinton 18,391

Obama 15,744

====================

Hansford L

Clinton 171

Obama 159

====================

Harris W

Clinton 707,914

Obama 587,044

====================

Hays L

Clinton 33,224

Obama 25,537

====================

Hidalgo W

Clinton 118,809

Obama 97,969

====================

Hood L

Clinton 4,008

Obama 3,843

====================

Jack L

Clinton 314

Obama 303

====================

Jim Hogg W

Clinton 1,635

Obama 1,301

====================

Jim Wells W

Clinton 6,694

Obama 6,492

====================

Johnson L

Clinton 10,988

Obama 10,496

====================

Kaufman L

Clinton 10,278

Obama 9,472

====================

Kendall L

Clinton 3,643

Obama 3,043

====================

Kenedy W (FLIPPED COUNTY)

Clinton 99

Obama 82

====================

Kerr L

Clinton 4,681

Obama 4,338

====================

Lampasas L

Clinton 1,483

Obama 1,479

====================

La Salle W

Clinton 1,129

Obama 965

====================

Lipscomb L

Clinton 135

Obama 119

====================

Llano L

Clinton 1,825

Obama 1,822

====================

Lubbock L

Clinton 28,023

Obama 26,271

====================

McLennan L

Clinton 27,063

Obama 25,694

====================

Martin L

Clinton 266

Obama 248

====================

Maverick W

Clinton 10,397

Obama 8,303

====================

Midland L

Clinton 10,025

Obama 8,286

====================

Montgomery L

Clinton 45,835

Obama 32,920

====================

Moore L

Clinton 1,098

Obama 964

====================

Nacogdoches L

Clinton 6,846

Obama 6,465

====================

Nueces L

Clinton 49,198

Obama 45,772

====================

Ochiltree L

Clinton 274

Obama 253

====================

Oldham L

Clinton 78

Obama 71

====================

Parker L

Clinton 8,344

Obama 7,853

====================

Potter L

Clinton 7,657

Obama 7,126

====================

Presidio W

Clinton 1,458

Obama 1,282

====================

Randall L

Clinton 8,367

Obama 7,574

====================

Reagan L

Clinton 167

Obama 158

====================

Reeves W

Clinton 1,659

Obama 1,655

====================

Refugio L

Clinton 1,034

Obama 998

====================

Rockwall L

Clinton 9,655

Obama 8,120

====================

San Patricio L

Clinton 7,871

Obama 7,856

====================

Smith L

Clinton 22,300

Obama 21,456

====================

Sterling L

Clinton 70

Obama 31

====================

Tarrant L

Clinton 288,392

Obama 253,071

====================

Taylor L

Clinton 10,085

Obama 9,750

====================

Travis W

Clinton 308,260

Obama 232,788

====================

Uvalde L

Clinton 3,867

Obama 3,825

====================

Val Verde W

Clinton 6,964

Obama 6,285

====================

Victoria L

Clinton 8,866

Obama 8,802

====================

Washington L

Clinton 3,382

Obama 3,381

====================

Webb W

Clinton 42,307

Obama 37,597

====================

Wharton L

Clinton 4,238

Obama 4,235

====================

Williamson L

Clinton 84,468

Obama 61,875

====================

Winkler L

Clinton 420

Obama 398

====================

Wise L

Clinton 3,412

Obama 3,221

====================

Yoakum L

Clinton 426

Obama 409

====================

====================

TIE

King

Clinton 5

Obama 5

======================================================

======================================================

GEORGIA------------------WON BY 5.10%

COUNTY WINS OF 159 = TRUMP 128, CLINTON 31

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 29

Barrow L

Clinton 6,580

Obama 6,028

====================

Bryan L

Clinton 4,014

Obama 3,707

====================

Chatham W

Clinton 62,290

Obama 60,246

====================

Cherokee L

Clinton 25,231

Obama 19,841

====================

Clarke W

Clinton 29,603

Obama 25,431

====================

Cobb W (FLIPPED COUNTY)

Clinton 160,121

Obama 133,124

====================

Columbia L

Clinton 18,887

Obama 16,451

====================

Coweta L

Clinton 16,583

Obama 15,168

====================

Dawson L

Clinton 1,448

Obama 1,241

====================

DeKalb W

Clinton 251,370

Obama 238,224

====================

Douglas W

Clinton 31,005

Obama 28,441

====================

Fayette L

Clinton 23,284

Obama 19,736

====================

Forsyth L

Clinton 23,462

Obama 14,571

====================

Fulton W

Clinton 297,051

Obama 255,470

====================

Gilmer L

Clinton 1,965

Obama 1,958

====================

Gwinnett W (FLIPPED COUNTY)

Clinton 166,153

Obama 132,509

====================

Habersham L

Clinton 2,483

Obama 2,301

====================

Hall L

Clinton 16,180

Obama 12,999

====================

Henry W (FLIPPED COUNTY)

Clinton 50,057

Obama 43,761

====================

Jackson L

Clinton 4,491

Obama 4,238

====================

Lumpkin L

Clinton 2,220

Obama 2,055

====================

Newton W

Clinton 21,943

Obama 21,851

====================

Oconee L

Clinton 5,581

Obama 4,421

====================

Paulding L

Clinton 18,025

Obama 15,825

====================

Pickens L

Clinton 1,979

Obama 1,975

====================

Rockdale W

Clinton 23,255

Obama 22,023

====================

Walton L

Clinton 8,292

Obama 8,148

====================

White L

Clinton 1,674

Obama 1,671

====================

Whitfield L

Clinton 7,937

Obama 7,210

======================================================

======================================================

NORTH CAR---------------WON BY 3.66%

COUNTY WINS OF 100 = TRUMP 76, CLINTON 24

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 16

Alamance L

Clinton 29,833

Obama 28,875

====================

Brunswick L

Clinton 23,282

Obama 22,038

====================

Buncombe W

Clinton 75,452

Obama 70,625

====================

Cabarrus L

Clinton 35,521

Obama 32,849

====================

Chatham W

Clinton 21,065

Obama 18,361

====================

Durham W

Clinton 121,250

Obama 111,224

====================

Forsyth W

Clinton 94,464

Obama 92,323

====================

Guilford W

Clinton 149,248

Obama 146,365

====================

Henderson L

Clinton 19,827

Obama 18,642

====================

Johnston L

Clinton 28,362

Obama 27,290

====================

Mecklenburg W

Clinton 294,562

Obama 272,262

====================

New Hanover L

Clinton 50,979

Obama 48,668

====================

Orange W

Clinton 59,923

Obama 53,901

====================

Union L

Clinton 34,337

Obama 32,473

====================

Wake W

Clinton 302,736

Obama 267,262

====================

Watauga W (FLIPPED COUNTY)

Clinton 14,138

Obama 13,002

======================================================

======================================================

ARIZONA--------------------WON BY 3.50%

COUNTY WINS OF 15 = TRUMP 11, CLINTON 4

COUNTIES CLINTON HIGHER VOTE TOTAL OVER OBAMA = 7

Coconino W

Clinton 32,404

Obama 29,257

====================

Maricopa L

Clinton 702,907

Obama 602,288

====================

Pima W

Clinton 224,661

Obama 201,251

====================

Pinal L

Clinton 47,892

Obama 44,306

====================

Santa Cruz W

Clinton 11,690

Obama 9,486

====================

Yavapai L

Clinton 35,590

Obama 33,918

====================

Yuma L

Clinton 24,605

Obama 18,059

======================================================

======================================================