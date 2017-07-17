A - TABLE OF CONTENTS - 2016 RESULTS
BELOW
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B - SUMMARY 2016 PRESIDENTIAL ELECTION
C - 2016 RESULTS- OVERVIEW
D - STATE MARGINS - VOTE RECORDS
E - ELECTORAL POLLS ALTERNATE ANALYSIS
F - 50 STATE POLL REAL CLEAR POLITICS - MY TRACKING
G - 50 STATE POLL WASHINGTON POST
H - ELECTORAL COLLEGE PATHS
I - TRUMP EVENTS 2015-2016 CAMPAIGN
J - COUNTY WINS BY STATE
K - COUNTIES IN STATES TRUMP WON 100,000 PLUS VOTES CAST
L - COUNTIES IN STATES CLINTON WON 100,000 PLUS VOTES CAST
M - 2016 PRESIDENTIAL ELECTION BY CONGRESSIONAL DISTRICT
N - COUNTRYSIDE MI-WI-PA-OH 2016 - 2000
O - MICHIGAN COUNTY ANALYSIS
P- WISCONSIN COUNTY ANALYSIS
Q- PA COUNTY ANALYSIS
R - OHIO COUNTY ANALYSIS
S - PAST 25 ELECTIONS - STATES W-L ANALYSIS
T - PAST 25 ELECTIONS -STATES WON BY 10 PERCENT
U- REPUBLICAN PRIMARY DATA 2016
V - REPUBLICAN NATIONAL POLLS TRUMP PRIMARY