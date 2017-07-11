A - TABLE OF CONTENTS - 2016 RESULTS
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B - EVERYONE SHOULD HAVE KNOWN TRUMP WAS GOING TO WIN ALL ALONG.
WHAT I SAW.
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C - 2016 RESULTS
VOTES COUNTS
TOTAL VOTES
STATE WINS
COUNTY WINS
CONGRESSIONAL DISTRICT WINS
ELECTORAL COLLEGE
2016 VS 2012
MOST INDIVIDUAL VOTES ALL TIME
MOST TOTAL VOTES ALL TIME
RESULTS-TRUMP VS ROMNEY VS POLLS VS VOTES VS CLINTON
TRUMP AND ROMNEY VOTES EACH STATE
TRUMP AND ROMNEY % MARGIN W-L EACH STATE
MOST RECENT STATE POLLS AND RCP AVG
STATES WON POPULATION OVER 5 MILLION
ELECTORAL COLLEGE
6 STATES TRUMP WON ROMNEY LOST
VOTE COMPARISON 2016 VS 2012
HOW A CANDIDATE CAN WIN 40 STATES AND LOSE POPULAR VOTE
ELECTION RESULTS REMOVING CA, NY, IL, MA
ELECTION RESULTS REMOVING 5 OF 58 COUNTIES IN CALIFORNIA
PATH TO 270 - SIMPLE ANALYSIS
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D - STATE MARGINS - VOTE RECORDS
THE PERCENT MARGIN FOR EACH STATE TRUMP WON BY AND WAS CLOSE IN.
INDIVIDUAL STATE VOTING RECORDS SET
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E - ELECTORAL POLLS ALTERNATE ANALYSIS
TRACKING THE MOST RECENT STATE POLL FOR EACH STATE BEFORE THE ELECTION TRUMP WAS LEADING IN AND CLOSE IN.
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F - 50 STATE POLL REAL CLEAR POLITICS - MY TRACKING
TRACKING THE MOST RECENT STATE POLL FOR EACH STATE BEFORE THE ELECTION.
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G - 50 STATE POLL WASHINGTON POST
MY POST ELECTION COMMENT ON THE ACCURACY OF THE STATE POLLS.
THE POLL RESULT FOR THE 4 WAY RACE IN EACH STATE
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H - ELECTORAL COLLEGE PATHS
THE 249 PATHS FOR A TRUMP ELECTORAL COLLEGE WIN.
BASED ON THE ROMNEY 24 STATES AS LOCKS AND 12 BATTLE GROUND STATES AND MAINE CD 2.
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I - TRUMP EVENTS 2015-2016 CAMPAIGN
A LIST OF THE 438 EVENTS TRUMP HELD OVER 511 DAYS BY DATE AND LOCATION.
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J - COUNTY WINS BY STATE
A LIST OF THE NUMBER OF COUNTIES WON BY TRUMP AND CLINTON IN EACH STATE
CLINTON'S BIGGEST COUNTY WIN IN EACH STATE.
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K - 2018 CONGRESSIONAL ELECTION ANALYSIS
AN ANALYSIS OF THE NUMBER OF CONGRESSIONAL DISTRICTS TRUMP AND CLINTON WON IN EACH STATE
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L - COUNTRYSIDE MI-WI-PA-OH 2016 - 2000
COMPARING THE PAST 5 PRESIDENTIAL ELECTIONS
W-L VOTE MARGINS IN MICHIGAN, WISCONSIN, PENNSYLVANIA, AND OHIO REMOVING THE LARGEST COUNTY IN EACH STATE
7 POINTS - THE ELECTION IS VERY SIMPLE TO UNDERSTAND
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M - MICHIGAN COUNTY ANALYSIS
ANALYSIS OF RESULTS IN MICHIGAN AND WAYNE COUNTY PAST 5 ELECTIONS
NUMBER OF COUNTIES TRUMP, CLINTON, ROMNEY, AND OBAMA WON
COUNTIES OBAMA WON
COUNTIES TRUMP FLIPPED
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N - WISCONSIN COUNTY ANALYSIS
ANALYSIS OF RESULTS IN WISCONSIN AND MILWAUKEE COUNTY PAST 5 ELECTIONS
NUMBER OF COUNTIES TRUMP, CLINTON, ROMNEY, AND OBAMA WON
COUNTIES OBAMA WON
COUNTIES TRUMP FLIPPED
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O - PENNSYLVANIA COUNTY ANALYSIS
ANALYSIS OF RESULTS IN PENNSYLVANIA AND PHILADELPHIA COUNTY PAST 5 ELECTIONS
NUMBER OF COUNTIES TRUMP, CLINTON, ROMNEY, AND OBAMA WON
COUNTIES OBAMA WON
COUNTIES TRUMP FLIPPED
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P - OHIO COUNTY ANALYSIS
ANALYSIS OF RESULTS IN OHIO, CUYAHOGA COUNTY, AND FRANKLIN COUNTY PAST 5 ELECTIONS
NUMBER OF COUNTIES TRUMP, CLINTON, ROMNEY, AND OBAMA WON
COUNTIES OBAMA WON
COUNTIES TRUMP FLIPPED
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Q - PAST 25 ELECTIONS STATES W-L ANALYSIS
AN ANALYSIS OF THE NUMBER OF STATES EACH CANDIDATE WON PAST 25 ELECTIONS
ANALYSIS FACTS
LIST BY YEAR
LIST BY CANDIDATE
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R - PAST 25 ELECTIONS -STATES WON BY 10 PERCENT
A LIST OF THE PAST 25 ELECTIONS SHOWING HOW MANY STATES THE DEMOCRAT AND REPUBLICAN CANDIDATE WON BY AT LEAST 10.00%
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S - REPUBLICAN PRIMARY DATA 2016
PRIMARY VOTES VS GENERAL ELECTION VOTES
1980 - 2016
12 MOST INDIVIDUAL REPUBLICAN NOMINATION PROCESS VOTES
TOP REPUBLICAN PRIMARY CANDIDATES
2000-2016
NATIONAL REPUBLICAN POLLS
SUMMARY INFORMATION
NUMBER OF CONTESTS WON 2016
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T - REPUBLICAN NATIONAL POLLS TRUMP PRIMARY
POLL RESULTS FOR ALL 269 REPUNLICAN POLLS
ROMNEY'S FINAL 100 POLL RESULTS
A LIST OF ALL REPUBLICAN NATIONAL POLLS DURING TRUMP'S CAMPAIGN
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