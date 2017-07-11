Newsvine

DEMOCRATS4DONALD

DEMOCRATS4DONALD does not belong to any Nations, yet.

About Articles: 27 Seeds: 0 Comments: 6149 Since: Jan 2017

A - TABLE OF CONTENTS - 2016 RESULTS

Current Status: Published (4)
By DEMOCRATS4DONALD
Tue Jul 11, 2017 6:30 PM
    Discuss:

    A - TABLE OF CONTENTS - 2016 RESULTS
    ======================================================
    ======================================================

    B - EVERYONE SHOULD HAVE KNOWN TRUMP WAS GOING TO WIN ALL ALONG.
    WHAT I SAW.

    ======================================================
    ======================================================

    C - 2016 RESULTS

    VOTES COUNTS
    TOTAL VOTES
    STATE WINS
    COUNTY WINS
    CONGRESSIONAL DISTRICT WINS
    ELECTORAL COLLEGE
    2016 VS 2012
    MOST INDIVIDUAL VOTES ALL TIME
    MOST TOTAL VOTES ALL TIME

    RESULTS-TRUMP VS ROMNEY VS POLLS VS VOTES VS CLINTON
    TRUMP AND ROME VOTES EACH STATE
    TRUMP AND ROMNEY % MARGIN W-L EACH STATE
    MOST RECENT STATE POLLS AND RCP AVG

    STATES WON POPULATION OVER 5 MILLION
    ELECTORAL COLLEGE

    6 STATES TRUMP WON ROMNEY LOST
    VOTE COMPARISON 2016 VS 2012

    HOW A CANDIDATE CAN WIN 40 STATES AND LOSE POPULAR VOTE

    ELECTION RESULTS REMOVING CA, NY, IL, MA

    ELECTION RESULTS REMOVING 5 OF 58 COUNTIES IN CALIFORNIA

    PATH TO 270 - SIMPLE ANALYSIS

    ======================================================
    ======================================================

    D - STATE MARGINS - VOTE RECORDS
    THE PERCENT MARGIN FOR EACH STATE TRUMP WON BY AND WAS CLOSE IN.

    INDIVIDUAL STATE VOTING RECORDS SET

    ======================================================
    ======================================================

    E - ELECTORAL POLLS ALTERNATE ANALYSIS 

    TRACKING THE MOST RECENT STATE POLL FOR EACH STATE BEFORE THE ELECTION TRUMP WAS LEADING IN AND CLOSE IN.

    ======================================================
    ======================================================'

    F - 50 STATE POLL REAL CLEAR POLITICS - MY TRACKING

    TRACKING THE MOST RECENT STATE POLL FOR EACH STATE BEFORE THE ELECTION.

    ======================================================
    ======================================================

    G - 50 STATE POLL WASHINGTON POST

    MY POST ELECTION COMMENT ON THE ACCURACY OF THE STATE POLLS.

    THE POLL RESULT IN TOR THE 4 WAY RACE IN EACH STATE

    ======================================================
    ======================================================

    H - ELECTORAL COLLEGE PATHS

    THE 249 PATHS FOR A TRUMP ELECTORAL COLLEGE WIN.

    BASED ON THE ROMNEY 24 STATES AS LOCKS AND 12 BATTLE GROUND STATES AND MAINE CD 2.

    ======================================================
    ======================================================

    I - TRUMP EVENTS 2015-2016 CAMPAIGN

    A LIST OF THE 438 EVENTS TRUMP HELD OVER 511 DAYS BY DATE AND LOCATION.

    ======================================================
    ======================================================

    J - COUNTY WINS BY STATE

    A LIST OF THE NUMBER OF COUNTIES WON BY TRUMP AND CLINTON IN EACH STATE

    CLINTON'S BIGGEST COUNTY WIN IN EACH STATE.

    ======================================================
    ======================================================

    K - 2018 CONGRESSIONAL ELECTION ANALYSIS

    AN ANALYSIS OF THE NUMBER OF CONGRESSIONAL DISTRICTS TRUMP AND CLINTON WON IN EACH STATE

    ======================================================
    ======================================================

    L - COUNTRYSIDE MI-WI-PA-OH 2016 - 2000

    COMPARING THE PAST 5 PRESIDENTIAL ELECTIONS

    W-L VOTE MARGINS IN MICHIGAN, WISCONSIN, PENNSYLVANIA, AND OHIO REMOVING THE LARGEST COUNTY IN EACH STATE

    7 POINTS - THE ELECTION IS VERY SIMPLE TO UNDERSTAND

    ======================================================
    ======================================================

    M - MICHIGAN COUNTY ANALYSIS

    ANALYSIS OF RESULTS IN MICHIGAN AND WAYNE COUNTY PAST 5 ELECTIONS

    NUMBER OF COUNTIES TRUMP, CLINTON, ROMNEY, AND OBAMA WON

    COUNTIES OBAMA WON
    COUNTIES TRUMP FLIPPED

    ======================================================
    ======================================================

    N - WISCONSIN COUNTY ANALYSIS

    ANALYSIS OF RESULTS IN WISCONSIN AND MILWAUKEE COUNTY PAST 5 ELECTIONS

    NUMBER OF COUNTIES TRUMP, CLINTON, ROMNEY, AND OBAMA WON

    COUNTIES OBAMA WON
    COUNTIES TRUMP FLIPPED

    ======================================================
    ======================================================

    O - PENNSYLVANIA COUNTY ANALYSIS

    ANALYSIS OF RESULTS IN PENNSYLVANIA AND PHILADELPHIA COUNTY PAST 5 ELECTIONS

    NUMBER OF COUNTIES TRUMP, CLINTON, ROMNEY, AND OBAMA WON

    COUNTIES OBAMA WON
    COUNTIES TRUMP FLIPPED

    ======================================================
    ======================================================

    P - OHIO COUNTY ANALYSIS

    ANALYSIS OF RESULTS IN OHIO, CUYAHOGA COUNTY, AND FRANKLIN COUNTY PAST 5 ELECTIONS

    NUMBER OF COUNTIES TRUMP, CLINTON, ROMNEY, AND OBAMA WON

    COUNTIES OBAMA WON
    COUNTIES TRUMP FLIPPED

    ======================================================
    ======================================================

    Q - PAST 25 ELECTIONS STATES W-L ANALYSIS

    AN ANALYSIS OF THE NUMBER OF STATES EACH CANDIDATE WON PAST 25 ELECTIONS

    ANALYSIS FACTS
    LIST BY YEAR
    LIST BY CANDIDATE

    ======================================================
    ======================================================

    R - PAST 25 ELECTIONS -STATES WON BY 10 PERCENT

    A LIST OF THE PAST 25 ELECTIONS SHOWING HOW MANY STATES THE DEMOCRAT AND REPUBLICAN CANDIDATE WON BY AT LEAST 10.00%

    ======================================================
    ======================================================

    S - REPUBLICAN PRIMARY DATA 2016

    PRIMARY VOTES VS GENERAL ELECTION VOTES
    1980 - 2016

    12 MOST INDIVIDUAL REPUBLICAN NOMINATION PROCESS VOTES

    TOP REPUBLICAN PRIMARY CANDIDATES
    2000-2016

    NATIONAL REPUBLICAN POLLS
    SUMMARY INFORMATION

    NUMBER OF CONTESTS WON 2016

    ======================================================
    ======================================================

    T - REPUBLICAN NATIONAL POLLS TRUMP PRIMARY

    POLL RESULTS FOR ALL 269 REPUNLICAN POLLS

    ROMNEY'S FINAL 100 POLL RESULTS

    A LIST OF ALL REPUBLICAN NATIONAL POLLS DURING TRUMP'S CAMPAIGN

    ======================================================
    ======================================================

    keyboard shortcuts:    V vote up article    J next comment    K previous comment

    Comments are loading…

    Code of Honor