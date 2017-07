M - 50 STATE POLL REAL CLEAR POLITICS - MY TRACKING - 2016 PRESIDENTIAL ELECTION RESULTS

M - 50 STATE POLL REAL CLEAR POLITICS - MY TRACKING

THE MOST RECENT STATE POLL FOR EACH STATE

AVAILABLE TO THE PUBLIC ON REAL CLEAR POLITICS

AS OF 8 PM EASTERN NOV 7, 2016

NOTE - USED TRUMP-CLINTON-JOHNSON-STEIN IF AVAILABLE

USED TRUMP-CLINTON JOHNSON FOR

SD, OK, NV, GA, NC, IN = STEIN NOT ON THE BALLOT

USED TRUMP-CLINTON-JOHNSON-STEIN-MCMULLIN FOR

UTAH, IDAHO

FOR STATES, WY, AL ND = NO POLLS ON REALCLEAR

USED WASHINGTON POST SURVEY MONKEY POLL TRUMP VS CLINTON

WYOMING-----------SURVEYMON---8/9-9/1--------TRUMP PLUS 38

NORTH DAKOTA--SURVEYMON---8/9-9/1--------TRUMP PLUS 28

NEBRASKA---------EMERSON--------9/25-9/26----TRUMP PLUS 27'

ARKANSAS---------NENDRIX----------10/21-10/21--TRUMP-PLUS 23

ALABAMA-----------SURVEYMON----8/9-9/1--------TRUMP PLUS 21

IDAHO-----------------RASMUSEN-----10/23-10/24--TRUMP PLUS 19

WEST VIR-----------METRO NEWS- 8/9-8/28 ------TRUMP PLUS 18

KENTUCKY---------WESTERNKU---10/25-10/30-- TRUMP PLUS 17

LOUISIANA---------SMOR--------------10/19-10/21---TRUMP PLUS 15

OKLAHOMA -------SOONER ---------9/13-9/15------TRUMP PLUS 15

SOUTH DAKO-----NIELSON----------10/24-10/26---TRUMP PLUS 14

TEXAS----------------EMERSON--------10/31-11/1----TRUMP PLUS 14

MISSISSIPPI-------MAGELLAN-------8/11-8/11------TRUMP PLUS 13

TENNESSEE------MID TENN----------9/28-10/2------TRUMP PLUS 12

KANSAS-------------KSN-----------------10/11-10/15---TRUMP PLUS 11

INDIANA-------------WTHR---------------11/1-11/3-------TRUMP PLUS 11

MONTANA----------MASON DIXON--10/10-10/12---TRUMP PLUS 10

IOWA-----------------DESMOINES-----11/1--11/4------TRUMP PLUS 7

OHIO------------------EMERSON--------11/4-11/5-------TRUMP PLUS 7

MISSOURI----------EMERSON--------11/4-11/5-------TRUMP PLUS 6

UTAH ----------------Y2ANALYT--------11/1-11/3-------TRUMP PLUS 5

ARIZONA------------NBC/WSJ---------10/30-11/1------TRUMP PLUS 5

SOUTH CAR-------WINTHROP--------9/18-9/26------TRUMP PLUS 4

FLORIDA---------- TRAFALGAR------11/6-11/6-------TRUMP PLUS 4

ALASKA-------------MOORE INFO---10/5-10/6-------TRUMP PLUS 3

GEORGIA-----------LANDMARK------11/6-11/6-------TRUMP PLUS 3

MICHIGAN---------TRAFALGAR------11/6-11/6-------TRUMP PLUS 2

PENN----------------TRAFALGAR------11/6-11/6-------TRUMP PLUS 1

NORTH CAR-------NYT-SIENNA----11/4-11/6--------TIE

NEVADA------------EMERSON--------11/4-11/5------CLINTON PLUS 1

NEW MEXICO----ZIA POLL-----------11/6-11/6------CLINTON PLUS 2

MAINE--------------EMERSON--------10/28-10/30----CLINTON PLUS 4

COLORADO------PPP------------------11/3-11/4-------CLINTON PLUS 5

VIRGINIA-----------CHRIS NEW------11/1-11/6-------CLINTON PLUS 6

OREGON----------FOX12---------------10/25-10/29----CLINTON PLUS 7

WISCONSIN------REMINGTON-----11/1-11/2-------CLINTON PLUS 8

MINNESOTA-----KSTP----------------10/22-10/25----CLINTON PLUS 10

NEW HAMP----- WMUR--------------10/3-10/6-------CLINTON PLUS 11

NEW JERSEY--STOCKTON--------10/27-11/2-----CLINTON PLUS 11

ILLINOIS-----------EMERSON---------10/27-10/30---CLINTON PLUS 12

WASHINGTON- SURVEYUSA-----10/31-11/2-----CLINTON PLUS 12

CONNECTICUT-EMERSON----------9/2-9/5---------CLINTON PLUS 15

NEW YORK-----SIENA-----------------11/3-11/4------CLINTON PLUS 17

RHODE IS--------EMERSON----------10/2-10/4------CLINTON PLUS 20

DELAWARE-----UD-----------------------9/16-9/28-----CLINTON PLUS 21

CALIFORNIA----KABC------------------10/28-10/31---CLINTON PLUS 21

VERMONT-------WCAX-----------------10/19-10/22---CLINTON PLUS 28

'MASS-------------WESTERN NE-----10/23-11/2----CLINTON PLUS 30

MARYLAND-----UM----------------------9/27-9/30------CLINTON PLUS 36

HAWAII---------------------------------------OBAMA WON 70.6-27.8

DISTRICT OF COLUMBIA-------------OBAMA WON 90.9---7.3

TRUMP HAS A DOUBLE DIGIT LEAD IN 17 STATES

HILLARY HAS A DOUBLE DIGIT LEAD IN 14 STATES PLUS DC

IN THE OTHER 19 STATES

TRUMP LEADS IN 11 STATES

TRUMP TIED IN 1 STATE

TRUMP WITHIN 5 POINTS IN 4 ADDITIONAL STATES

CLINTON 6 to 9 POINT LEAD IN 3 STATES

MAINE CD 1-------EMERSON------10/28-10/30- CLINTON PLUS 6

MAINE CD 2-------EMERSON------10/28-10/30- CLINTON PLUS 2

(MAINE CD 1 FOR 1 VOTE)

(MAINE CD 2 FOR 1 VOTE)

(MAINE STATE WINNER FOR 2 VOTES)

