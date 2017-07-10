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M - 50 STATE POLL REAL CLEAR POLITICS - MY TRACKING - 2016 PRESIDENTIAL ELECTION RESULTS

Current Status: Published (4)
By DEMOCRATS4DONALD
Mon Jul 10, 2017 8:13 AM
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    M - 50 STATE POLL REAL CLEAR POLITICS - MY TRACKING

    50 STATE POLL REAL CLEAR POLITICS- MY TRACKING
    ================================================
    ================================================
    THE MOST RECENT STATE POLL FOR EACH STATE
    AVAILABLE TO THE PUBLIC ON REAL CLEAR POLITICS
    AS OF 8 PM  EASTERN  NOV 7, 2016
    NOTE - USED TRUMP-CLINTON-JOHNSON-STEIN IF AVAILABLE
    ===================================================
    USED TRUMP-CLINTON JOHNSON FOR
    SD, OK, NV, GA, NC, IN  = STEIN NOT ON THE BALLOT
    ===================================================
    USED TRUMP-CLINTON-JOHNSON-STEIN-MCMULLIN FOR
    UTAH, IDAHO
    ====================================================
    FOR STATES, WY, AL ND  = NO POLLS ON REALCLEAR
    USED WASHINGTON POST SURVEY MONKEY POLL TRUMP VS CLINTON
    ================================================
    WYOMING-----------SURVEYMON---8/9-9/1--------TRUMP PLUS 38
    NORTH DAKOTA--SURVEYMON---8/9-9/1--------TRUMP PLUS 28
    NEBRASKA---------EMERSON--------9/25-9/26----TRUMP PLUS 27'
    ARKANSAS---------NENDRIX----------10/21-10/21--TRUMP-PLUS 23
    ALABAMA-----------SURVEYMON----8/9-9/1--------TRUMP PLUS 21
    IDAHO-----------------RASMUSEN-----10/23-10/24--TRUMP PLUS 19
    WEST VIR-----------METRO NEWS- 8/9-8/28 ------TRUMP PLUS 18
    KENTUCKY---------WESTERNKU---10/25-10/30-- TRUMP PLUS 17
    LOUISIANA---------SMOR--------------10/19-10/21---TRUMP PLUS 15
    OKLAHOMA -------SOONER ---------9/13-9/15------TRUMP PLUS 15
    SOUTH DAKO-----NIELSON----------10/24-10/26---TRUMP PLUS 14
    TEXAS----------------EMERSON--------10/31-11/1----TRUMP PLUS 14
    MISSISSIPPI-------MAGELLAN-------8/11-8/11------TRUMP PLUS 13
    TENNESSEE------MID TENN----------9/28-10/2------TRUMP PLUS 12
    KANSAS-------------KSN-----------------10/11-10/15---TRUMP PLUS 11
    INDIANA-------------WTHR---------------11/1-11/3-------TRUMP PLUS 11
    MONTANA----------MASON DIXON--10/10-10/12---TRUMP PLUS 10
    IOWA-----------------DESMOINES-----11/1--11/4------TRUMP PLUS 7
    OHIO------------------EMERSON--------11/4-11/5-------TRUMP PLUS 7
    MISSOURI----------EMERSON--------11/4-11/5-------TRUMP PLUS 6
    UTAH ----------------Y2ANALYT--------11/1-11/3-------TRUMP PLUS 5
    ARIZONA------------NBC/WSJ---------10/30-11/1------TRUMP PLUS 5
    SOUTH CAR-------WINTHROP--------9/18-9/26------TRUMP PLUS 4
    FLORIDA---------- TRAFALGAR------11/6-11/6-------TRUMP PLUS 4
    ALASKA-------------MOORE INFO---10/5-10/6-------TRUMP PLUS 3
    GEORGIA-----------LANDMARK------11/6-11/6-------TRUMP PLUS 3
    MICHIGAN---------TRAFALGAR------11/6-11/6-------TRUMP PLUS 2
    PENN----------------TRAFALGAR------11/6-11/6-------TRUMP PLUS 1
    NORTH CAR-------NYT-SIENNA----11/4-11/6--------TIE
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    NEVADA------------EMERSON--------11/4-11/5------CLINTON PLUS 1
    NEW MEXICO----ZIA POLL-----------11/6-11/6------CLINTON PLUS 2
    MAINE--------------EMERSON--------10/28-10/30----CLINTON PLUS 4
    COLORADO------PPP------------------11/3-11/4-------CLINTON PLUS 5
    VIRGINIA-----------CHRIS NEW------11/1-11/6-------CLINTON PLUS 6
    OREGON----------FOX12---------------10/25-10/29----CLINTON PLUS 7
    WISCONSIN------REMINGTON-----11/1-11/2-------CLINTON PLUS 8
    MINNESOTA-----KSTP----------------10/22-10/25----CLINTON PLUS 10
    NEW HAMP----- WMUR--------------10/3-10/6-------CLINTON PLUS 11
    NEW JERSEY--STOCKTON--------10/27-11/2-----CLINTON PLUS 11
    ILLINOIS-----------EMERSON---------10/27-10/30---CLINTON PLUS 12
    WASHINGTON- SURVEYUSA-----10/31-11/2-----CLINTON PLUS 12
    CONNECTICUT-EMERSON----------9/2-9/5---------CLINTON PLUS 15
    NEW YORK-----SIENA-----------------11/3-11/4------CLINTON PLUS 17
    RHODE IS--------EMERSON----------10/2-10/4------CLINTON PLUS 20
    DELAWARE-----UD-----------------------9/16-9/28-----CLINTON PLUS 21
    CALIFORNIA----KABC------------------10/28-10/31---CLINTON PLUS 21
    VERMONT-------WCAX-----------------10/19-10/22---CLINTON PLUS 28
    'MASS-------------WESTERN NE-----10/23-11/2----CLINTON PLUS 30
    MARYLAND-----UM----------------------9/27-9/30------CLINTON PLUS 36
    HAWAII---------------------------------------OBAMA WON 70.6-27.8
    DISTRICT OF COLUMBIA-------------OBAMA WON 90.9---7.3
    ================================================
    TRUMP HAS A DOUBLE DIGIT LEAD IN 17 STATES
    HILLARY HAS A DOUBLE DIGIT LEAD IN 14 STATES PLUS DC

    IN THE OTHER 19 STATES
    TRUMP LEADS IN 11 STATES
    TRUMP TIED IN 1 STATE
    TRUMP WITHIN 5 POINTS IN 4 ADDITIONAL STATES
    CLINTON 6 to 9 POINT LEAD IN 3 STATES
    =================================
    =================================
    MAINE CD 1-------EMERSON------10/28-10/30- CLINTON PLUS 6
    MAINE CD 2-------EMERSON------10/28-10/30- CLINTON PLUS 2

    (MAINE CD 1 FOR 1 VOTE)
    (MAINE CD 2 FOR 1 VOTE)
    (MAINE STATE WINNER FOR 2 VOTES)
    =================================
    =================================

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