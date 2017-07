PART I - WISCONSON COUNTY ANALYSIS - 2016 PRESIDENTIAL ELECTION RESULTS

I - WIS COUNTY ANALYSIS

WISCONSIN COUNTY ANALYSIS

Data Compiled From

Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections - County Data

=========================

MILWAUKEE COUNTY VOTES

OBAMA 2012 332,438

ROMNEY 2012 154,924

OTHERS 5,214

TOTAL VOTES 492,576

OBAMA WON BY 177,514



CLINTON 2016 288,822

TRUMP 2016 126,069

OTHERS 26,162

TOTAL VOTES 441,053

CLINTON WON BY 162,753

51,525 LESS VOTES CAST IN 2016 THAN 2012

CLINTON HAD 43,616 LESS VOTES THAN OBAMA

TRUMP HAD 28,855 LESS VOTES THAN ROMNEY

TRUMP REDUCED THE MARGIN IN MILWAUKEE BY 14,761 VOTES

=====================================

Wisconsin

Trump 1,405,284

Clinton 1,382,536

Others 188,330

Total 2,976,150

Trump won by 22,748

Romney 1,407,966

Obama 1,620,985

Others 39,483

Total 3,068,434

Obama won by 213,019

92,284 Less Votes Cast In 2016 than 2012

148,847 More Third Party Votes Cast In 2016 than 2012

Trump has 2682 less votes than Romney 2012

Clinton has 238,449 less votes than Obama 2012

================================

================================

TRUMP FLIPPED COUNTYS IN WISCONSIN

TOTAL COUNTYS IN WISCONSIN = 72

COUNTYS TRUMP FLIPPED = 23

COUNTYS CLINTON FLIPPED = 0

COUNTYS WON

OBAMA 2012 35

ROMNEY 2012 37

COUNTYS OBAMA WON IN 2012

Adams, Ashland, Bayfield, Buffalo, Columbia, Crawford, Dane, Door, Douglas, Dunn, Eau Claire, Forest, Grant, Green, Iowa, Jackson, Juneau, Kenosha, La Crosse, Lafayette, Lincoln, Marquette, Menominee, Milwaukee, Pepin, Portage, Price, Racine, Richland, Rock, Sauk, Sawyer, Trempealeau, Vernon, Winnebago

TRUMP 2016 60

CLINTON 2016 12

COUNTIES TRUMP FLIPPED

Adams, Buffalo, Columbia, Crawford, Door, Dunn, Forest, Grant, Jackson, Juneau, Kenosha, Lafayette, Lincoln, Marquette, Pepin, Price, Racine, Richland, Sauk, Sawyer, Trempealeau, Vernon, Winnebago

---------------------------------

ADAMS

TRUMP 5966

CLINTON 3745

OTHER 419

OBAMA 5542

ROMNEY 4644

OTHER 101

---------------------------------

BUFFALO

TRUMP 4048

CLINTON 2525

OTHER 408

OBAMA 3570

ROMNEY 3364

OTHER 105

--------------------------------

COLUMBIA

TRUMP 14,163

CLINTON 13,528

OTHER 2077

OBAMA 17,175

ROMNEY 13.026

OTHER 317

--------------------------------

CRAWFORD

TRUMP 3836

CLINTON 3419

OTHER 473

OBAMA 4629

ROMNEY 3037

OTHER 121

--------------------------------

DOOR

TRUMP 8580

CLINTON 8014

OTHER 998

OBAMA 9357

ROMNEY 8121

OTHER 193

--------------------------------

DUNN

TRUMP 11,486

CLINTON 9034

OTHER 1586

OBAMA 11,316

ROMNEY 10,224

OTHER 452

--------------------------------

FOREST

TRUMP 2787

CLINTON 1579

OTHER 179

OBAMA 2425

ROMNEY 2172

OTHER 51

--------------------------------

GRANT

TRUMP 12,350

CLINTON 10,051

OTHER 1967

OBAMA 13,594

ROMNEY 10,255

OTHER 399

--------------------------------

JACKSON

TRUMP 4906

CLINTON 3818

OTHER 543

OBAMA 5298

ROMNEY 3900

OTHER 115

--------------------------------

JUNEAU

TRUMP 7130

CLINTON 4073

OTHER 532

OBAMA 6242

ROMNEY 5411

OTHER 174

--------------------------------

KEMOSHA

TRUMP 36,037

CLINTON 35,709

OTHER 4468

OBAMA 44,867

ROMNEY 34,977

OTHER 1053

--------------------------------

LAFAYETTE

TRUMP 3977

CLINTON 3288

OTHER 397

OBAMA 4536

ROMNEY 3314

OTHER 102

--------------------------------

LINCOLN

TRUMP 8401

CLINTON 5371

OTHER 940

OBAMA 7563

ROMNEY 7455

OTHER 198

--------------------------------

MARQUETTE

TRUMP 4709

CLINTON 2808

OTHER 374

OBAMA 4014

ROMNEY 3992

OTHER 99

--------------------------------

PEPIN

TRUMP 2206

CLINTON 1344

OTHER 185

OBAMA 1876

ROMNEY 1794

OTHER 29

--------------------------------

PRICE

TRUMP 4559

CLINTON 2667

OTHER 342

OBAMA 3887

ROMNEY 3884

OTHER 130

--------------------------------

RACINE

TRUMP 46,681

CLINTON 42,641

OTHER 4980

OBAMA 53,008

ROMNEY 49,347

OTHER 1009

--------------------------------

RICHLAND

TRUMP 4013

CLINTON 3569

OTHER 487

OBAMA 4969

ROMNEY 3573

OTHER 113

-------------------------------

SAUK

TRUMP 14,799

CLINTON 14,690

OTHER 1868

OBAMA 18,736

ROMNEY 12,838

OTHER 353

--------------------------------

SAWYER

TRUMP 5185

CLINTON 3503

OTHER 449

OBAMA 4486

ROMNEY 4442

OTHER 97

--------------------------------

TREMPEALEAU

TRUMP 7366

CLINTON 5636

OTHER 685

OBAMA 7605

ROMNEY 5707

OTHER 169

--------------------------------

VERNON

TRUMP 7004

CLINTON 6371

OTHER 900

OBAMA 8044

ROMNEY 5942

OTHER 283

--------------------------------

WINNEBAGO

TRUMP 43,445

CLINTON 37,047

OTHER 6643

OBAMA 45,449

ROMNEY 42,122

OTHER 1602

--------------------------------

=======================================

=======================================

=======================================

=======================================

WISCONSIN 2008

OBAMA 1,677,211

MCCAIN 1,262,393

OTHERS 43,813

TOTAL 2,983,417

OBAMA WON BY 414,818

MILWAUKIE COUNTY

OBAMA 319,819

MCCAIN 149,445

OTHERS 5,928

TOTAL 475,192

OBAMA WON BY 170,374

REST OF STATE

OBAMA 1,357,392

MCCAIN 1,112,948

MCCAIN LOST BY 244,444

=======================================

=======================================

=======================================

=======================================

WISCONSIN 2004

KERRY 1,489,504

GW BUSH 1,478,120

OTHERS 29,393

TOTAL 2,997,007

KERRY WON BY 11,384

MILWAUKIE COUNTY

KERRY 297,653

GW BUSH 180,287

OTHERS 4,296

TOTAL 482,236

KERRY WON BY 117,366

REST OF STATE

KERRY 1,191,851

GW BUSH 1,297,933

GW BUSH WON BY 105,982

=======================================

=======================================

=======================================

=======================================

WISCONSIN 2000

GORE 1,242,987

GW BUSH 1,237,279

OTHERS 118,341

TOTAL 2,598,607

GORE WON BY 5,708

MILWAUKIE COUNTY

GORE 252,329

GW BUSH 163,491

OTHERS 17,717

TOTAL 433,537

GORE WON BY 88,828

REST OF STATE

GORE 990,658

GW BUSH 1,073,788

GW BUSH WON BY 93,130

=======================================

=======================================

=======================================

=======================================