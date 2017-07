PART D - ELECTORAL COLLEGE PATHS - 2016 PRESIDENTIAL ELECTION RESULTS

D - ELECTORAL COLLEGE PATHS

249 PATHS IN THE ELECTORAL COLLEGE

FOR TRUMP WINS IN 2016 AND 2020

121 OF THE PATHS INCLUDE FLORIDA. 48.59 %

================================================

TRUMP'S COMBINATIONS FOR 2016 AND 2020

THE ROMNEY 24 STATES ARE LOCKED FOR 206 ELECTORAL COLLEGE VOTES

NC, SC, GA, AL, MS, LA, AR, TX, TN, KY, WV, IN,

MO, OK, KS, NE, SD, ND, WY, MT, ID, UT, AZ, AK

=

DEMOCRATS HAVE 14 STATES, DC, AND MAINE CD 1 FOR 188 ELECTORAL COLLEGE VOTES

================================================

TRUMP NEEDS 63 MORE ELECTORAL COLLEGE VOTES FOR THE TIE AND 64 FOR THE WIN

FROM THIS LIST OF 12 UP FOR GRABS STATES AND MAINE CD 2

FL 29===PA 20===OH 18===MI 16===VA 13===WI 10

MN 10===CO 9===NV 6===IA 6===NH 4

MAINE STATE WINNER=2

MAINE CD 2 = 1

TOTAL = 144 AVAILABLE ELECTORAL COLLEGE VOTES

================================================

THERE ARE 249 POSSIBLE COMBINATIONS FOR TRUMP TO TIE OR WIN

64 WAYS FOR TIE AND WIN IN US HOUSE OF REPRESENTATIVES

185 WAYS TO REACH 270

(NOTE - IF MAINE STATE IS INCLUDED IT MUST GO WITH MAINE CD 2, HOWEVER MAINE CD 2 CAN STAND ALONE)

TRUMP WON 6 OF THE 12 UP FOR GRABS STATES AND MAINE CD 2 IN 2016

THE 6 TRUMP LOST

NEW HAMPSHIRE -----------------LOST BY 0.37% (FOR 4)

MINNESOTA-------------------------- LOST BY 1.51% (FOR 10)

NEVADA-------------------------------- LOST BY 2.42% (FOR 6)

MAINE STATE WINNER-----------LOST BY 2.96% (FOR 2)

COLORADO---------------------------LOST BY 4.91% (FOR 9)

VIRGINIA--------------------------------LOST BY 5.32% (FOR 13)

================================================

BOLD = 2016 TRUMP COMBINATION WIN

(6 WINS, 2 TIES)

FL, PA , OH = 67

FL, PA, MI = 65

FL, PA, VA, WI = 72

FL PA, VA, MN = 72

FL, PA, VA, , CO = 71

FL, PA, VA, NV = 68

FL, PA, VA, IA = 68

FL, PA, VA, NH = 66

FL, PA, VA, ME STATE + ME CD 2 = 65

FL, PA, VA, ME CD 2 = 63

FL, PA, WI, MN = 69

FL, PA, WI, CO = 68

FL, PA, WI, NV = 65

FL, PA, WI, IA = 65

FL, PA, WI, NH = 63

FL, PA, WI, NH, MAINE CD2 = 64

FL, PA, MN, CO = 68

FL, PA, MN, NV = 65

FL, PA, MN, IA = 65

FL, PA, MN, NH = 63

FL, PA, MN, NH, MAINE CD 2 = 64

FL, PA, CO, NV = 64

FL, PA, CO, IA = 64

FL, PA, CO, NH, ME STATE + ME CD 2 = 65

FL, PA, CO, NH, ME CD 2 = 63

FL, PA, NV, IA, NH = 65

FL, PA, NV, IA, ME STATE + ME CD 2 = 64

FL, OH, MI = 63

FL, OH, MI, MAINE CD 2 = 64

FL, OH, VA, WI = 70

FL, OH, VA, MN = 70

FL, OH, VA, CO =69

FL, OH, VA, NV = 66

FL, OH, VA, IA = 66

FL OH, VA, NH = 64

FL, OH, VA, ME STATE + ME CD 2 = 63

FL, OH, WI, MN = 67

FL, OH, WI, CO = 66

FL, OH, WI, NV = 63

FL, OH, WI, NV, MAINE CD 2 = 64

FL, OH, WI, IA = 63

FL, OH, WI, IA, MAINE CD 2 = 64

FL OH, WI, NH, ME STATE + ME CD 2 = 64

FL, OH, MN, CO = 66

FL, OH, MN, NV = 63

FL, OH, MN, NV, MAINE CD 2 = 64

FL, OH, MN, IA = 63

FL, OH, MN, IA, MAINE CD 2 = 64

FL OH, MN, NH, ME STATE + ME CD 2 = 64

FL, OH, CO, NV, IA = 68

FL, OH, CO, NV, NH = 66

FL, OH, CO, NV, ME STATE + ME CD 2 = 65

FL, OH, CO, NV, ME CD 2 = 63

FL, OH, CO, IA, NH = 66

FL, OH, CO, IA, ME STATE + ME CD 2 = 65

FL, OH, CO, IA, ME CD 2 = 63

FL, OH, CO, NH, ME STATE + ME CD 2 = 63

FL, OH, NV, IA, NH = 63

FL, OH, NV, IA, NH, MAINE CD 2 = 64

FL, MI, VA, WI = 68

FL, MI, VA, MN = 68

FL, MI, VA, CO = 67

FL, MI, VA, NV =64

FL, MI, VA, IA = 64

FL, MI, VA, NH, ME STATE + ME CD 2 =65

FL, MI, VA, NH, ME CD 2 = 63

FL, MI, WI, MN = 65

FL, MI, WI, CO = 64

FL, MI, WI, NV, IA = 67

FL, MI, WI, NV, NH = 65

FL, MI, WI, IA, NH = 65

FL, MI, WI, NV, ME STATE + ME CD 2 = 64

FL, MI, WI, IA, ME STATE + ME CD 2 = 64

FL, MI, MN, CO = 64

FL, MI, MN, NV, IA = 67

FL, MI, MN, NV, NH = 65

FL, MI, MN, IA, NH = 65

FL, MI, MN, NV, ME STATE + ME CD 2 = 64

FL, MI, MN, IA, ME STATE + ME CD 2 = 64

FL, MI, CO, NV, IA = 66

FL, MI, CO, NV, NH = 64

FL, MI, CO, IA, NH =64

FL MI, CO, NV, ME STATE + ME CD 2 = 63

FL MI, CO, IA, ME STATE + ME CD 2 = 63

FL, MI, NV, IA, NH, ME STATE + ME CD 2 = 65

FL, VA, WI, MN, CO = 71

FL, VA, WI, MN, NV = 68

FL, VA, WI, MN, IA = 69

FL, VA, WI, MN, NH = 66

FL, VA, WI, MN, ME STATE + ME CD 2 = 65

FL, VA, WI, MN, ME CD 2 = 63

FL, VA, WI, CO, NV = 67

FL, VA, WI, CO, IA = 67

FL, VA, WI, CO, NH = 65

FL, VA, WI, CO,, ME STATE + ME CD 2 = 64

FL, VA, WI, NV, IA = 64

FL, VA, WI, NV, NH, ME STATE + ME CD 2 = 65

FL, VA, WI, IA, NH, ME STATE + ME CD 2 = 65

FL, VA, WI, NV, NH, ME CD 2 = 63

FL, VA, WI, IA, NH, ME CD 2 = 63

FL, VA, MN CO, NV = 67

FL, VA, MN, CO, IA = 67

FL, VA, MN,, CO, NH = 65

FL, VA, MN,, CO,, ME STATE + ME CD 2 = 64

FL, VA, MN, NV, IA = 64

FL, VA, MN, NV, NH, ME STATE + ME CD 2 = 65

FL, VA, MN, IA, NH, ME STATE + ME CD 2 = 65

FL, VA, MN, NV, NH, ME CD 2 = 63

FL, VA, MN, IA, NH, ME CD 2 = 63

FL, VA, CO, NV, IA = 63

FL, VA, CO, NV, IA, MAINE CD 2 = 64

FL, VA, CO, NV, NH, ME STATE + ME CD 2 =64

FL, VA, CO, IA, NH, ME STATE + ME CD 2 =64

FL, WI, MN, CO, NV = 64

FL, WI, MN, CO, IA = 64

FL, WI, MN, CO, NH, ME STATE + ME CD 2 = 65

FL, WI, MN, CO, NH, ME CD 2 = 63

FL, WI, CO, NV, IA, NH = 64

FL, WI, CO, NV, IA, ME STATE + ME CD 2 = 63

FL, MN CO, NV, IA, NH = 64

FL, MN CO, NV, IA, ME STATE + ME CD 2 = 63

PA, OH, MI, VA = 67

PA, OH, MI, WI = 64

PA, OH, MI, MN = 64

PA, OH, MI, CO = 63

PA, OH, MI, CO, MAINE CD 2 = 64

PA, OH, MI, NV, IA = 66

PA, OH, MI, NV, NH = 64

PA, OH, MI, IA, NH = 64

PA, OH, MI, NV, ME STATE + ME CD 2 = 63

PA, OH, MI, IA, ME STATE + ME CD 2 = 63

PA, OH, VA, WI, MN = 71

PA, OH, VA, WI, CO = 70

PA, OH, VA, WI, NV = 67

PA, OH, VA, WI, IA =67

PA, OH, VA, WI, NH = 65

PA, OH, VA, WI, ME STATE + ME CD 2 = 64

PA, OH, VA, MN, CO = 70

PA, OH, VA, MN, NV = 67

PA, OH, VA, MN, IA =67

PA, OH, VA, MN, NH = 65

PA, OH, VA, MN, ME STATE + ME CD 2 = 64

PA, OH, VA, CO, NV = 66

PA, OH, VA, CO, IA = 66

PA, OH, VA, CO, NH = 64

PA, OH, VA, CO, ME STATE + ME CD 2 - 63

PA, OH, WI, MN, CO = 67

PA, OH, WI, MN, NV = 64

PA, OH, WI, MN, IA = 64

PA, OH, WI, MN, NH, ME STATE + ME CD 2 - 65

PA, OH, WI, MN, NH, ME CD 2 = 63

PA, OH, WI, CO, NV = 63

PA, OH, WI, CO, NV, ME CD 2 = 64

PA, OH, WI, CO, IA = 63

PA, OH, WI, CO, IA, ME CD 2 = 64

PA, OH, WI, CO, NH, ME STATE + ME CD 2 = 64

PA, OH, MN, CO, NV = 63

PA, OH, MN, CO, NV, ME CD 2 = 64

PA, OH, MN, CO, IA = 63

PA, OH, MN, CO, IA, ME CD 2 = 64

PA, OH, MN, CO, NH, ME STATE + ME CD 2 = 64

PA, OH, CO, NV, IA, NH =63

PA, OH, CO, NV, IA, NH, ME CD 2 =64

PA, MI, VA, WI, MN = 69

PA, MI, VA, WI, CO = 68

PA, MI, VA, WI, NV = 65

PA, MI, VA, WI, IA = 65

PA, MI, VA, WI, NH = 63

PA, MI, VA, WI, NH, ME CD 2 = 64

PA, MI, VA, MN, CO = 68

PA, MI, VA, MN, NV = 65

PA, MI, VA, MN IA = 65

PA, MI, VA, MN, NH = 63

PA, MI, VA, MN, NH, ME CD 2 = 64

PA, MI, WI, MN , CO = 65

PA, MI, WI, MN, NV, IA = 68

PA, MI, WI, MN, NV, NH = 66

PA, MI, WI, MN, IA NH =66

PA, MI, WI, MN, NV, ME STATE + ME CD 2 = 65

PA, MI, WI, MN, NV, ME CD 2 = 63

PA, MI, WI, MN, IA, ME STATE + ME CD 2 = 65

PA, MI, WI, MN, IA, ME CD 2 = 63

PA, MI, MN, CO, NV, IA = 67

PA, MI, MN, CO, NV, NH = 65

PA, MI, MN, CO, IA, NH = 65

PA, MI, MN, CO, NV, ME STATE + ME CD 2 = 64

PA, MI, MN, CO, IA, ME STATE + ME CD 2 = 64

PA, MI, CO, NV, IA, NH, ME STATE + ME CD 2 = 64

PA, VA, WI, MN, CO, NV = 68

PA, VA, WI, MN, CO, IA = 68

PA, VA, WI, MN, CO, NH = 66

PA, VA, WI, MN, CO, ME STATE + ME CD 2 = 65

PA, VA, WI, MN, CO, ME CD 2 = 63

PA, VA, MN, CO, NV, IA = 64

PA, VA, MN, CO, NV, NH, ME STATE + ME CD 2 = 65

PA, VA, MN, CO, NV, NH, ME CD 2 = 63

PA, VA, MN, CO, NV, IA, ME STATE + ME CD 2 = 65

PA, VA, MN, CO, NV, IA, ME CD 2 = 63

PA, WI, MN, CO, NV, IA, NH = 65

PA, WI, MN, CO, NV, IA, ME STATE + ME CD 2 = 64

OH, MI, VA, WI, MN = 67

OH, MI, VA, WI, CO = 66

OH, MI, VA, WI, NV = 63

OH, MI, VA, WI, NV, ME CD 2 = 64

OH, MI, VA, WI, IA = 63

OH, MI, VA, WI, IA, NE CD 2 = 64

0H, MI, VA, WI, NH, ME STATE + ME CD 2 = 64

OH, MI, VA, MN, CO = 66

OH, MI, VA, MN, NV = 63

OH, MI, VA, MN, NV, ME CD 2 = 64

OH, MI, VA, MN, IA = 63

OH, MI, VA, MN, IA, ME CD 2 = 64

OH, MI, VA, MN, NH, ME STATE + ME CD 2 = 64

OH, MI, WI, MN, NV, IA = 66

OH, MI, WI, MN, NV, NH = 64

OH, MI, WI, MN, IA, NH = 64

OH, MI, WI, MN, NV,, ME STATE + ME CD 2 = 63

OH, MI, WI, MN, IA,, ME STATE + ME CD 2 = 63

OH, MI, WI, NV, IA, NH, ME STATE + ME CD 2 = 63

OH, MI, WI, CO, NV, IA = 65

OH, MI, WI, CO, NV, NH = 63

OH, MI, WI, CO, NV, NH, ME CD 2 = 64

OH, MI, WI, CO, IA, NH, 63

OH, MI, WI, CO, IA, NH, ME CD 2 64

OH, MI, MN, CO, NV, IA = 65

OH, MI, MN, CO, NV, NH = 63

OH, MI, MN, CO, NV, NH, ME CD 2 = 64

OH, MI, MN CO, IA, NH, 63

OH, MI, MN CO, IA, NH, ME CD 2 = 64

OH, MI, MN, NV, IA, NH, ME STATE + ME CD 2 = 63

OH, VA, WI, MN, CO, NV =66

OH, VA, WI, MN, CO, IA =66

OH, VA, WI, MN, CO, NH = 64

OH, VA, WI, MN, CO, ME STATE + ME CD 2 = 63

OH, VA, WI, CO, NV, IA, NH = 66

OH, VA, WI, CO, NV, IA, ME STATE + ME CD 2 = 63

OH, VA, WI, CO, NV, NH, ME STATE + ME CD 2 = 63

OH, VA, WI, CO, IA, NH, ME STATE + ME CD 2 = 63

OH, VA, MN, CO, NV, IA, NH = 66

OH, VA, MN, CO, NV, IA, ME STATE + ME CD 2 = 63

OH, VA, MN, CO, NV, NH, ME STATE + ME CD 2 = 63

OH, VA, MN, CO, IA, NH, ME STATE + ME CD 2 = 63

OH, WI, MN, CO, NV, IA, NH = 63

OH, WI, MN, CO, NV, IA, NH, ME CD 2 = 64

MI, VA, WI, MN, CO, NV = 64

MI, VA, WI, MN, CO, IA = 64

MI, VA, WI, MN, CO, NH, ME STATE + ME CD 2 = 65

MI, VA, WI, MN, CO, NH, ME CD 2 = 63

MI, WI, MN, CO, NV, IA, NH, ME STATE + ME CD 2 = 64