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PART C - ELECTORAL POLLS ALTERNATE ANALYSIS - 2016 PRESIDENTIAL ELECTION RESULTS

Current Status: Published (4)
By DEMOCRATS4DONALD
Sun Jul 9, 2017 4:47 PM
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    C - ELECTORAL POLLS ALTERNATE ANALYSIS 

    ELECTORAL POLLS ALTERNATE ANALYSIS  8 PM  EASTERN  NOV 7,  2016
    ================================================
    THE MOST RECENT STATE POLL FOR EACH STATE
    AVAILABLE TO THE PUBLIC ON REAL CLEAR POLITICS
    AS OF 8 PM  EASTERN  NOV 7, 2016
    NOTE - USED TRUMP-CLINTON-JOHNSON-STEIN IF AVAILABLE
    ===================================================
    USED TRUMP-CLINTON JOHNSON FOR
    SD, OK, NV, GA, NC, IN  = STEIN NOT ON THE BALLOT
    ===================================================
    USED TRUMP-CLINTON-JOHNSON-STEIN-MCMULLIN FOR
    UTAH, IDAHO
    ====================================================
    FOR STATES, WY, AL ND  = NO POLLS ON REALCLEAR
    USED WASHINGTON POST SURVEY MONKEY POLL TRUMP VS CLINTON
    ====================================================
    WYOMING-----------SURVEYMON---8/9-9/1--------TRUMP PLUS 38
    NORTH DAKOTA--SURVEYMON---8/9-9/1--------TRUMP PLUS 28
    NEBRASKA----------EMERSON--------9/25-9/26----TRUMP PLUS 27'
    ARKANSAS----------HENDRIX----------10/21-10/21--TRUMP-PLUS 23
    ALABAMA-----------SURVEYMON----8/9-9/1--------TRUMP PLUS 21
    IDAHO-----------------RASMUSEN-----10/23-10/24--TRUMP PLUS 19
    WEST VIR-------------METRO NEWS- 8/9-8/28 - ---TRUMP PLUS 18
    KENTUCKY-----------WESTERNKU---10/25-10/30-- TRUMP PLUS 17
    LOUISIANA-----------SMOR-------------10/19-10/21----TRUMP PLUS 15
    OKLAHOMA ---------SOONER --------9/13-9/15------TRUMP PLUS 15
    SOUTH DAKO-------NIELSON---------10/24-10/26---TRUMP PLUS 14
    TEXAS------------------EMERSON-------10/31-11/1-------TRUMP PLUS 14
    MISSISSIPPI----------MAGELLAN-----8/11-8/11---------TRUMP PLUS 13
    TENNESSEE----------MID TENN------9/28-10/2-------TRUMP PLUS 12
    KANSAS----------------KSN--------------10/11-10/15-------TRUMP PLUS 11
    INDIANA---------------WTHR------------11/1-11/3-----------TRUMP PLUS 11
    MONTANA------------MASON DIXON--10/10-10/12--TRUMP PLUS 10
    IOWA-------------------DESMOINES-----11/1--11/4---------TRUMP PLUS 7
    OHIO-------------------EMERSON--------11/4-11/5---------TRUMP PLUS 7
    MISSOURI------------EMERSON--------11/4-11/5---------TRUMP PLUS 6
    UTAH ------------------Y2ANALYT--------11/1-11/3---------TRUMP PLUS 5
    ARIZONA-------------NBC/WSJ----------10/30-11/1------TRUMP PLUS 5
    SOUTH CAR--------WINTHROP--------9/18-9/26------TRUMP PLUS 4
    FLORIDA------------ TRAFALGAR--------11/6-11/6-------TRUMP PLUS 4
    ALASKA--------------MOORE INFO-----10/5-10/6------TRUMP PLUS 3
    GEORGIA------------LANDMARK--------11/6-11/6--------TRUMP PLUS 3
    MICHIGAN----------TRAFALGAR--------11/6-11/6--------TRUMP PLUS 2
    PENN----------------TRAFALGAR----------11/6-11/6-------TRUMP PLUS 1
    NORTH CAR-------NYT-SIENNA----------11/4-11/6---------TIE

    ==============================================
    IF TRUMP WINS THE 29 STATES ABOVE
    TRUMP WILL HAVE 295  ELECTORAL COLLEGE VOTES
    TRUMP WINS THE ELECTION 295-243
    ==============================================
    9 ADDITIONAL STATES AND MAINE CD 2
    TRUMP WORKING ON
    ==============================================
    NEVADA------------EMERSON--------11/4-11/5------CLINTON PLUS 1
    MAINE CD 2-------EMERSON--------10/28-10/30- CLINTON PLUS 2
    NEW MEXICO----ZIA POLL-----------11/6-11/6------CLINTON PLUS 2
    MAINE--------------EMERSON--------10/28-10/30----CLINTON PLUS 4
    COLORADO------PPP------------------11/3-11/4-------CLINTON PLUS 5
    VIRGINIA-----------CHRIS NEW------11/1-11/6-------CLINTON PLUS 6
    OREGON----------FOX12---------------10/25-10/29----CLINTON PLUS 7
    WISCONSIN------REMINGTON-----11/1-11/2-------CLINTON PLUS 8
    MINNESOTA-----KSTP----------------10/22-10/25----CLINTON PLUS 10
    NEW HAMP------ WMUR--------------10/3-10/6------CLINTON PLUS 11
    ==============================================
    ELECTORAL COLLEGE VOTES FOR THESE  10 CONTESTS
    NEVADA 6
    MAINE CD 2 (FOR 1 VOTE)
    NEW MEXICO 5
    MAINE 2 (AT LARGE STATE WINNER)
    COLRADO 9
    VIRGINIA 13
    OREGON 7
    WISCONSIN 10
    MINNESOTA 10
    NEW HAMPSHIRE 4

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