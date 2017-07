FOOD STAMP CHALLANGE UPDATE

When I first heard about the 4 dollar a day Food Stamp Challange several years ago I realized that something was very wrong.

The challange was to go one week eating on 4 dollars a day. No one is poor for only a week.

I realized a year long time period would be much better time frame for a proper analysis.

This is because everything eventualy goes on sale at the supermarket over the course of a year, and one has to stock up and buy items at the right times.

Some famous people and poliicians such as US Senator Cory Booker took the Food Stamp Challange for the designated week and used it to say there is no way anyone can eat on 4 dollars a day.

They claimed they went hungry.

I live in New Jersey just like Senator Booker.

I was not sure if it could be done but I wanted to find out what we were spending here to eat.

From May 21, 2013 to May 20, 2014 I kept track of all food we bought and how much it cost, item by item.

At the end of the 365 day period we spent exactly $4.00 per day, per person to eat, for 2 people, me and my mom.

We never felt hungry and we ate all we wanted. We even over ate.

I sent Senator Booker the results many times and never received a reply.

I DECIDED TO START A NEW FOOD STAMP CHALLANGE ON OCTOBER 2, 2016.

SO FAR WE ARE COMING IN AT $4.17 PER DAY PER PERSON.

THERE ARE STILL 84 DAYS TO GO.

WE ARE STOCKED UP ON A BUNCH OF ITEMS RIGHT NOW

I THINK IT IS GOING TO BE CLOSE TO THE $4.00 DOLLARS PER DAY PER PERSON..

BELOW IS A SUMMARY OF WHAT WE BOUGHT SO FAR AND HOW MUCH IT COST.

COMBINED GROCERY START OCT 2, 2016 - 107 TRIPS

Grocery Shopping Trips starting October 2, 2016

Oct - 2, 9, 11, 13, 16, 18, 23, 24, 25, 30,31

Nov- 6, 7, 13, 17, 20, 23, 25, 26, 28, 30

Dec- 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 24, 26, 28, 29

Jan - 4, 9, 11, 13, 15, 19, 22, 29, 31

Feb - 1, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28

Mar - 5, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 30

Apr - 2, 3, 6, 9, 12, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 30

May - 5, 6, 7, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 29

June - 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 28

July - 1, 2, 3, 8, 9

FOOD COST = $2394.59

THE FOOD IS FOR 2 PEOPLE.

WE HAD A SMALL INVENTORY OF STAPLE FOOD WHEN WE STARTED AND WILL END WITH A SMALL INVENTORY OF STAPLE FOOD AT THE 365 DAY MARK

IF WE DO NOT GO SHOPPING AGAIN UNTIL JULY 16

THEN OCT 2 - JULY 15 = 287 DAYS (41 WEEKS)

$2394.59 / 287 DAYS / 2 PEOPLE

=$4.172 PER DAY PER PERSON

combined list for the 107 grocery store visits below

DAIRY

EGGS - LARGE GRADE A - 630 EGGS

BUTTER - 30 POUNDS

MILK - 18 CONTAINERS - HALF GALLON PER CONTAINER

HEAVY CREAM - 1 PINT

COTTAGE CHEESE - 19 CONTAINERS - 16 OUNCES PER CONTAINER

SHREDDED CHEDDAR CHEESE- 11 PAKS - 8 OUNCES PER PAK

CHEDDAR CHEESE - 5 CHUNK PAKS - 8 OUNCES PER PAK

BLUE CHEESE - CRUMBLED 4 CONTAINERS - 4 OUNCES PER

BLUE CHEESE - CRUMNLED - 1 CONTAINER - 5 OZ PER

CREAM CHEESE - 12 PAKS - 8 OUNCES PER PAK

AMERICAN CHEESE - 9 PAKS - 12 OUNCES PER PAK

CHEESE SPREAD - PORT WINE - 3 CONTAINERS - 6.5 OUNCES EACH

VELVEETA CHEESE DIP CUPS - 1 PAK OF 4 CUPS - 10 OZ PER PAK

SWISS CHEESE - DELI- 0.575 POUNDS

SWISS CHEESE - 1 PAK - 7 OUNCES PER PAK

PROVOLONE - 0.565 POUNDS

RICOTTA CHEESE - 1 CONTAINER - 28 OUNCES PER CONTAINER

RICOTTA CHEESE - 2 CONTAINERS - 15 OUNCES PER CONTAINER

MOZZORELLA CHEESE - 2 PAKS - 16 OUNCES PER PAK

PARMESON CHEESE - 2 CONTAINERS - 5 OZ PER CONTAINER

ICE CREAM - SUNDAE NUT FOOTBALL- 1 BOX - 1.5 QT PER BOX

ICE CREAM - CHOCOLAT ALMOD CHIP - 1 BOX - 1.5 QT PER BOX

ICE CREAM - COCONUT- 3 QUARTS

ICE CREAM - MANGO - 1.5 QUARTS

ICE CREAM -RUM RAISON - 14 OUNCES

ICE CREAM - VANILLA PINEAPPLE - 1.5 QUARTS

ICE CREAM BARS - 2 BOXES OF 6 EACH - 18 OUNCES PER BOX

MEAT

PRIME RIB ROAST - FRESH - 4.18 POUNDS

RUMP ROAST - FRESH -3.49 POUNDS

BEEF RIB ROAST - 2.73 POUNDS

BEFF ROUND RUMP ROAST - FRESH - 3.33 POUNDS

BEEF LOIN PORTERHOUSE STEAK - FRESH - 2.11 POUNDS

NY STRIP STEAKS - BONELESS - FRESH - 8 STEAKS - 4.51 POUNDS

BEEF T BONE STEAK - FRESH -1.26 POUNDS

PORTERHOUSE STEAK - 1.24 POUNDS

GROUND BEEF - 80% LEAN - FRESH - 40.37 POUNDS

LONDON BROIL - 5.23 POUNDS

HAM STEAKS - 17 HAM STEAKS - 8 OUNCES PER HAM STEAK

HAM - SPIRAL HAM - 8.70 POUNDS

HAM - SPIRAL HAM - 9.08 POUNDS

PORK LOIN BONELESS - 1.93 POUNDS

PORK SPARE RIBS - 3.44 POUNDS

PORK BABY BACK RIBS - FRESH - 14.96 POUNDS

PORK SHOULDER ROAST - 1.59 POUNDS

BACON - 24 POUNDS

TURKEY BREAST - FROZEN - 4.43 POUNDS

TURKEY - WHOLE - FRESH - 13.85 POUNDS

SPLIT TURKEY BREAST - BONELESS COOKED - 10.65 POUNDS

CHICKEN BREAST - BONELESS - FRESH - 9.58 POUNDS

SPLIT CHICKEN BREAST WITH RIBS - FRESH - 8.45 POUNDS

CHICKEN LEG QUARTERS - FRESH - 10.47 POUNDS

CHICKEN BREASTS- FROZEN- PURDUE COOKED- - 19 OUNCES

TYSON WHOLE CHICKEN - FRESH - 5.64 POUNDS

CHICKEN THIGHS - FRESH- 15.80 POUNDS

CHICKEN DRUMSTICKS - FRESH - 6.34 POUNDS

CHICKEN BREAST IN WATER - HORMEL- 2 CANS - 5 OUNCES PER CAN

FRIED CHICKEN - PREPARED HOT - 4 PIECES - 0.38 POUNDS

FRIED CHICKED - PREPARED HOT - 64 PIECES

CHICKEN LIVERS - 2 CONTAINERS - 20 OUNCES PER CONTAINER

HOT DOGS - 6 PAKS OF 8 - 14 OUNCES PER PAK

HOT DOGS - 2 PAKS OF 8 - 12 OUNCES PER PAK

HOT DOGS - 6 PAKS OF 8 - 15 OUNCES PER PAK

HOT DOGS - 2 PAKS OF 6 EACH - 12 OUNCES PER PAK

HOT DOGS - 1 PAK OF 5 - 12 OUNCES PER PAK

COCKTAIL FRANKS - 2 PAKS - 13 OUNCES PER PAK

CHICKEN SAUSAGE - 1 PAK - 12 OUNCES PER PAK

ITALIAN SAUSAGE - 11.87 POUNDS

PORK FAT BACK - 1.12 POUNDS

KIELBASI - 1 PAK - 14 OUNCES PER PAK

KIELBASI - 2 PAKS - 16 OUNCES PER PAK

KIELBASI - FRESH - 12 OUNCES

POLISH KILBASA - BEEF - 12 OUNCES

POLISH LIKBASA - LITE - 13 OUNCES

SMOKED SAUSAGE - 2 PAKS - 16.8 OUNCES PER PAK

SAUSAGE LINKS - BREAKFAST - FRESH - 2 PAKS - 12 OZ PER PAK

CORNED BEEF BRISKET - 5.55 POUNDS

FISH

TUNA FISH - 16 CANS - 5 OUNCES PER CAN

SARDINES - 4 CANS - 3.75 OUNCES PER CAN

COCONUT SHRIMP - FROZEN - 1 BOX - 18 OZ PER BOX

SMOKED SALMON - 0.27 POUNDS

JUMBO BREADED SHRIMP - FROZEN - 1 BOX -32 OUNCES PER BOX

BUTTERFLY BREADED SHRIMP - FROZEN - 1 BAG - 28 OUNCES PER BAG

FISH FILETS - GORTONS - FROZEN - 2 BOXES - 11.4 OUNCES PER BOX

CRAB CAKES - FROZEN - 5 BOXES OF 4 EACH - 11.6 OUNCES PER BOX

DELI MEATS

SALAMI - 3.830 POUNDS

LIVERWURST - 3.575 POUNDS

BOLOGNA - 0.510 POUNDS

HAM - 1.260 POUNDS

HEAD CHEESE - 1.06 POUNDS

ITALIAN SUBS - SUPERMARKET FRESH - 2 SUBS

FRUIT

BANANAS - 53 BANANAS - 20.85 POUNDS

GRAPES - RED - 3.77 POUNDS

ORANGES - 10 ORANGES - 4 POUNDS

PRUNES - SUNMAID - 1 CONTAINER - 16 OZ PER CONTAINER

CANTELOPE - 7 CANTELOPES

NECTERINES - 3 NECTERINES - 1.07 POUNDS

LEMONS - 1 LEMON

RASPBERRYS - 12 OUNCES

DOLE TROPICAL FRUIT - 1 CAN - 15.25 OUNCES PER CAN

LEMON - 1 LEMON

CHERRIES - 2.52 POUNDS

STRAWBERRIES - 48 OUNCES

CHERRIES - 4.72 POUNDS

PEACHES - 5 PEACHES - 2.22 POUNDS

VEGETABLES

LETTUCE - 4 HEADS

SALAD - FRESH EXPRESS - 2 BAGS - 12 OUNCES PER BAG

SALAD - DOLE - 1 BAG - 5 OUNCES PER BAG

SALAD - DOLE - 1 BAG - 8 OUNCES PER BAG

ROMAN LETTUCE - DOLE - 1 BAG - 15 OUNCES PER BAG

ROMAINE LETTUCE - 0.62 POUNDS

POTATOS - 15 POUNDS

RED POTATOS - 5 POUNDS

SWEET POTATOS - 5 POUNDS

ONIONS - 12 POUNDS

CORN ON THE COB - 9

GREEN PEPPERS - 23 GREEN PEPPERS - 12.10 POUNDS

RED PEPPERS - 12 RED PEPPERS - 5.71 POUNDS

CUCUMBERS - 30 CUCUMBERS - 5.18 POUNDS

CELERY - 5 PRODUCE STALKS

MUSHROOMS - WHOLE -2 CONTAINERS - 10 OZ PER CONTAINER

MUSHROOMS - WHOLE -3 CONTAINERS 6 OZ PER CONTAINER

MUSHROOMS - SLICED - 8 OUNCES

BABY BELLA MUSHROOMS - 3 PAKS - 10 OUNCES PER PAK

MUSHROOMS - STEMS AND PIECES - 1 CAN - 4 OUNCES PER CAN

PLUM TOMATOS - 12 TOMATOS - 2.75 POUNDS

GRAPE TOMATOS - 6 CONTAINERS - 1 PINT PER CONTAINER

TOMATOS ON VINE - 9 TOMATOS - 2.82 POUNDS

CRUSHED TOMATOS - 3 CANS - 28 OUNCES PER CAN

CARROTS - 16 OUNCES

BABY CARROTS - 1 PAK - 16 OUNCES PER PAK

PARSNIPES - 2 - 0.72 POUNDS

DILL - 1 PRODUCE BUNCH

PARSLEY - 3 PRODUCE BUNCHES

ASPARAGUS - 1.99 POUNDS

RADISHES - 6 OUNCES

SCALLIONS - 2 PRODUCE BUNCHES

TARRAGON - 0.50 OUNCES

BAKED BEANS - ONION FLAVOR - 3 CANS - 16 OUNCES PER CAN

STEWED TOMATOS - 3 CANS - 14.5 OUNCES PER CAN

SWEET CORN - CREAM - 3 CANS - 14.75 OUNCES PER CREAM

FROZEN VEGETABLES

GREEN+ RED PEPPER +ONION STRIPS - 2 BOXES - 12 OZ PER BOX

WHITE CORN IN BUTTER SAUCE - 1 BOX - 10 OZ PER BOX

CREAMED SPINACH - 1 BOX - 10 OZ PER BOX

NIBLETS CORN IN BUTTER SAUCE - 1 BOX - 10 OZ PER BOX

GREEN BEAN CASSEROLE - 1 BOX - 9 OZ PER BOX

SWEET POTATOS - CANDIED - FROZEN - 5 BOXES - 20 OZ PER BOX

PEARL ONIONS - FROZEN - 1 BOX - 9 OUNCES PER BOX

GOLD AND WHITE CORN, CARROTS, ASPARAGUS - 2 BAGS - 10.8 OZ PER BAG

JALAPENO CHEDDAR POTATOES - FROZEN - 10 OUNCES

GOLD AND WHITE CORN - FROZEN - 12 OUNCES

RICE

RICE - WHITE - 1 CONTAINERS - 16 OUNCES PER CONTAINER

ASAIN STYLE RICE - 1 BAG - 10.8 OZ PER BAG

TERIYAKI RICE - 1 BAG - 5.4 OUNCES PER BAG

CHICKEN FRIED RICE - 1 BAG - 5.7 OUNCES PER BAG

MINUTE RICE - 1 CONTAINER - 16 OUNCES PER CONTAINER

LONG GRAIN WILD RICE - UNCLE BENS - 2 BAGS - 8.8 OUNCES PER BAG

BREAD

WHITE BREAD - 21 LOAVES - 20 OUNCES PER LOAF

WHITE BREAD - 2 LOAVES - 18 OUNCES PER LOAF

WHITE BREAD - 7 LOAVES 24 OUNCES PER LOAF

RYE BREAD - 14 LOAVES - 16 OUNCES PER LOAF

RYE BREAD - RUSSIAN - 0.96 POUNDS

MARBLE RYE BREAD - 1 LOAF - 16 OUNCES PER LOAF

RAISON CINNOMON BREAD - 6 LOAVES - 16 OUNCES PER LOAF

OLIVE LOAF FRENCH BREAD - BAKERY FRESH - 3 LOAVES - 10 OZ PER LOAF

OLIVE LOAF FRENCH BREAD - BAKERY FRESH - 6 LOAVES - 9 OZ PER LOAF

PULL APART FRENCH BREAD - BAKERY FRESH 2 LOAVES - 10 OZ PER LOAF

ITALIAN BREAD - BAKERY FRESH - 4 LOAVES - 16 OZ PER LOAF

FRANCH BREAD - 1 LOAF - 14 OUNCES PER LOAF

IRISH SODA BREAD - 2 LOAVES - 16 OUNCES PER LOAF

BAGLES - 4 PAKS OF 6 BAGLES EACH - 20 OUNCES PER PAK

BAGLES - BAKERY FRESH - 78 BAGLES

HOT DOG ROLLS - 9 PAKS OF 8 - 12 OUNCES PER PAK

HOT DOG ROLLS- 2 PAKS OF 8 - 14 OUNCES PER PAK

HAMBURGER ROLLS - 2 PAKS OF 8 - 12 OUNCES PER PAK

GARLIC BREAD - FRESH - 9 LOAVES - 10 OUNCES PER LOAF

ENGLISH MUFFINS - 2 PAKS OF 12 EACH - 24 OUNCES PER PAK

ENGLISH MUFFINS - 2 PAKS OF 6 - 12 OUNCES PER PAK

KAISER ROLLS - 12 ROLLS - 18 OUNCES

FROZEN BREAD ITEMS

WAFFLES - FROZEN - 2 BAGS OF 14 EACH - 17.18 OUNCES PER BAG

WAFFLES - FROZEN - 2 BOXES OF 10 EACH - 12.3 OUNCES PER BOX

CEREAL

APPLE JACKS - CEREAL - 2 BOXES - 12.2 OUNCES PER BOX

PASTA

RAVIOLOI - CHICKEN GALIC - FRESH - 3 BAGS - 10 OUNCES PER BAG

RAVIOLI - FRESH - ITALIAN SAUSAGE - 1 BAG - 10 OZ PER BAG

TORTELINI - 5 CHEESE - FRESH - 1 BAG - 20 OUNCES PER BAG

LASAGNA NODDLES - RONZONI - 1 BOX - 1 POUND PER BOX

ELBOW MACARONI - 4 BOXES - 16 OUNCES PER BOX

ELBOW MACARONI - 2 BOXES - 12 OUNCES PER BOX

SPAGHETI - RONZONI - 2 BOXES - 16 OUNCES PER BOX

SIDES

MACARONI SALAD - 1 CONTAINER - 16 OUNCES PER CONTAINER

MACARONI SALAD - 1 CONTAINER - 48 OUNCES PER CONTAINER

SCALLOP POTATOS - 1 BOX - 5.1 OUNCES PER BOX

CHEDDAR AND BACON POTATOS - 1 BOX - 5.1 OUNCES PER BOX

CAMPBELLS SKILLET SHRIMP SCAMPI - 1 BAG - 11 OUNCES

MASHED POTATOS - BETTY CROCKER - 3 BAGS - 4.7 OUNCES PER BAG

COLESLAW - FRESH EXPRESS - 1 BAG - 14 OUNCES PER BAG

PEAR AND PROVALONE SALAD - 2 LARGE SALADS

SOUP

CREAM OF MUSHROOM SOUP - 8 CANS - 10.5 OUNCES PER CAN

ROASTED CHICKEN AND WILD RICE - 1 CAN - 16.3 OZ PER CAN

CHICKEN NOODLE SOUP - 1 CAN - 16.2 OZ PER CAN

FROZEN :: MEALS AND SNACKS AND SIDES

ELLIOS PIZZA - 5 BOXES - 9 SLICES PER BOX - 18.3 OUNCES PER BOX

FRENCH BREAD PIZZA - 8 BOXES - 11.25 OUNCES PER BOX

FRENCH BREAD PIZZA - 1 BOX - 12 3/8 OUNCES PER BOX

DIGIORNO PEPPERONI PIZZA - 6 PIZZAS - 27.5 OUNCES PER PIZZA

DIGIORNO PIZZA - FROZEN - 1 PIZZA - 11.4 OZ PER PIZZA

CELEST PIZZA - FROZEN - 5 PIZZAS - 5.22 OUNCES EACH

SIGNITURE PIZZA - 5 CHEESE - FROZEN - 1 PIZZA - 29 OUNCES

TURKEY POT PIE - 6 PIES - 16 OUNCES PER PIE

CHICKEN POT PIE - 4 PIES - 16 OUNCES PER PIE

ROASTED TURKEY FROZEN DINNER - 14 OUNCES

CHICKEN PARM FROZEN DINNER 13 OUNCES

COUNTRY FRIED CHICKEN - FROZEN DINNER - 12.3 OUNCES

MACARONI AND CHEESE - 1 BOX - 28 OUNCES PER BOX

BREAKFAT SAUSAGE LINKS - 12 BOXES - 6.4 OZ PER BOX

BREAKFAST SAUSAGE PATTIES - 3 BOXES - 6.4OZ PER BOX

ITALIAN MEATBALLS - 1 BAG - 26 OUNCES PER BAG

ITALIAN MEATBALLS - BAG - 14 OUNCES PER BAG

STEAK FAJITA - 1 BOX - 13.25 OUNCES PER BOX

CHICKEN ENCHILADA VERTE - 1 BOX - 14 OUNCES PER BOX

RIGATONI AND VEGETABLES - 1 BAG - 10.8 OZ PER BAG

JALEPENO POTATOS - 1 BAG - 10 OZ PER BAG

TOSTINOS STUFFED NACHOS - 4 BOXES - 17.4 OUNCES PER BOX

CHICKEN WINGS - PURDUE FROZEN - 3 POUNDS

CHICKEN NUGGETS - WEAVER - 2 BAGS - 26 OUNCES PER BAG

POPCORN CHICKEN - FROZEN - 1 BAG - 26 OUNCES PER BAG

CHICKEN PATTIES - FROZEN - 1 BAG - 26 OUNCES PER BAG

CHEESE RAVIOLI -- 2 BAGS - 13 OUNCES PER BAG

CHEESE RAVIOLI -- 2 BAGS - 12 OUNCES PER BAG

WHITE CASTLES - FROZEN - 1 BOX OF 16 - 25.28 OUNCES PER BOX

WHITE CASTLE CHEESEBURGERS - FROZEN - 2 BOXES OF 6 - 11 OZ PER BOX

KUNG POA CHICKEN DUMPLINGS - FROZEN - 1 BAG- 13 OZ PER BAG

PIZZA ROLLS - 1 BAG OF 90 - 44.5 OUNCES PER BAG

ONION RINGS - FROZEN - 1 BAG - 16 OUNCES PER BAG

FRENCH FRIES - FROZEN - 1 BAG - 28 OUNCES PER BAG

PIEROGIES -FROZEN - 3 BOXES - 16 OUNCES PER BOX

KUNG POA CHICKEN DUMPLINGS - FROZEN - 1 BOX - 13 OUNCES PER BOX

BIRDSEYE SIGNITURE SKILLET - PRIME RIB - FROZEN - 1 BAG - 21 OUNCES

SNACKS

POTATO CHIPS - 3 BAGS - 9.5 OUNCES PER BAG

POTATO CHIPS - 1 BAG - 14 OUNCES PER BAG

POTATO CHIPS - 1 BAG - 9 OUNCES PER BAG

RITZ CRACKERS - 4 BOXES - 13.7 OUNCES PER BOX

RITZ CRACKERS - 5 BOXES - 13.25 OUNCES PER BOX

RITZ CRACKERS - 1 BOX - 13.30 OUNCES PER BOX

TRISCUTS - DILL AND SALT - 1 BOX - 9 OUNCES PER BOX

TRISCUTS - OLIVE - 1 BOX - 9 OUNCES PER BOX

TRISCUTS - PEPPER AND OLIVE OIL - 1 BOX - 9 OUNCES PER BOX

WHEAT THIN CRACKERS - TOMATO AND BASIL - 3 BOXES - 9 OZ PER BOX

PRETZLES - 2 BOXES - 12 OUNCES PER BOX

PRETZLES - 1 BAG - 16 OUNCES PER BAG

PRETZEL STICKS - 3 BAGS - 12 OUNCES PER BAG

PRETZELS - SOURDOUGH - 1 BAG - 16 OUNCES PER BAG

PRETZLES - CHEDDAR FLAVOR - 3 BAGS - 10 OUNCES PER BAG

TORTILLA CHIPS - 1 BAG - 13 OUNCES PER BAG

TORTILLA CHIPS - 1 BAG - 12 OUNCES PER BAG

REESE PEANUT BUTTER CUPS - 2 BAGS - 10.5 OZ PER BAG

ALMOND JOY - 3 BAGS - 11.3 OZ PER BAG

JOLLY RANCHERS - 3 BAGS - 16 OUNCES PER BAG

PISTACHIOS - 2 BAGS - 8 OUNCES PER BAG

ALMONDS - SALT VINEGAR - 1 CAN - 6 OZ PER CAN

ALMONDS - TOASTED COCNUT - 1 CAN - 6 OZ PER CAN

CHEESE PEPPEROIN PLATTER - 1.55 POUNDS

DESSERTS

CRUMB CAKE - 26 OUNCES

PECAN SANDIES - 2 PAKS - 11.3 OUNCES PER PAK

APRICOT RASPBERRY COKKIES 2 PAKS 6.75 OUNCES PER PAK

MILANO COOKIES - 4 PAKS - 7.5 OUNCES PER PAK

COOKIES - APRICOT RASPBERRY - 3 PAKS - 6.75 OUNCES PER PAK

DONUTS - ENTENMANNS - 2 BOXES - 15 OUNCES PER BOX

DONUTS - ENTENMANNS - 1 BOX - 11 OUNCES PER BOX

APPLE PUFFS - 4 BOXES OF 6 PUFFS - 19 OUNCES PER BOX

CHEESE DANISH TWIST 1 BOX - 15 OUNCES PER BOX

CHERRY PIE - FROZEN - 3 PIES - 34 OUNCES PER PIE

VERY BERRY PIE - FROZEN - 2 PIES - 35 OUNCES PER PIE

GLAZED MARBLE PUDDING CAKE - 2 CAKES - 18 OUNCES PER CAKE

COCNUT LAYER CAKE - 1 CAKE - 19.6 OUNCES PER CAKE

FUDGE STRIP LAYER CAKE - 1 CAKE - 19.6 OUNCES PER CAKE

GOLDEN LAYER CAKE - 1 CAKE - 19.6 OUNCES PER CAKE

CHOCOLATE PUDDING - 3 CONTAINERS - 22 OUNCES

MARBLE PUDDING CAKE - 1 CAKE - 1.1 POUNDS

RASPBERRY DANISH TWIST - 2 BOXES - 15 OUNCES

FUDGED ICED GOLDEN CAKE - 1 CAKE - 19 OUNCES PER CAKE

FRUIT ICE POPS - 1 BOX OF 5 - 10 OUNCES PER BOX

ICE POPS - MANGO - 1 BOX OF 4 - 10 OUNCES PER BOX

TIRAMASU - 15 OUNCES

MINI CHERRY PIES - 1 BOX OF 6 - 12 OUNCES PER BOX

EXTRAS

KETCHUP - 2 BOTTLES - 50.5 OUNCES PER BOTTLE

KETCHUP - 1 BOTTLE - 20 OUNCES PER BOTTLE

MUSTARD - 3 BOTTLES - 14 OUNCES PER BOTTLE

MUSTARD - 1 JAR - 9 OUNCES PER JAR

MUSTARD - DIJON - 1 JAR - 12 OUNCES PER JAR

SWEET RELISH - 1 JAR - 10 OUNCES PER JAR

TACO BOAT SHELLS - 8 SHELLS - 1 BOX - 6.7 OUNCES PER BOX

TACO SHELLS - 36 SHELLS - 3 BOXES - 4.6 OUNCES PER BOX

TACO SEASONING - 2 PAKS - 1.25 OUNCES PER PAK

TACO SEASONING - 1 PAK - 1 OUNCE PER PAK

TACO DINNER KIT- 2 BOXES - 12 SHELLS PER BOX- 9.8 OUNCES PER BOX

TACO DINNER KIT- 4 BOXES - 12 SHELLS PER BOX- 10 OUNCES PER BOX

SALAD DRESSING RASPBERRY WALNUT - 4 BOTTLES - 16 OZ PER BOTTLE

SALAD DRESSING RASPBERRY WALMUT -1 BOTTLE - 9 OZ PER BOTTLE

SALAD DRESSING - BALSAMIC VINERGRETTE - 1 BOTTLE - 16 OZ PER BOTTLE

SALAD DRESING - HONEY FRENCH - 1 BOTTLE -9 OZ PER BOTTLE

SALAD DRESSING - BLUE CHEESE - 1 BOTTLE - 13 OUNCES PER BOTTLE

SALAD DRESSING - RANCH - 1 BOTTLE - 16 OUNCES PER BOTTLE

SALAD DRESSING - FRENCH - I B9OTTLE - 16 OUNCES PER BOTTLE

CANOLA OIL - I JUG - 64 OUNCES PER JUG

BARBAQUE SAUCE - 3 BOTTLES - 18 OUNCES PER BOTTLE

MAYONNAISE - 6 JARS - 30 OUNCES PER JAR

SAUERKRAUT - 6 POUNDS

MEAT MARINADE - GARLIC HERB WINE - 2 PAKS - 0.87 OUNCES PER PAK

MEAT MARINADE - 2 PACKS - 1 OUNCE PER PAK

GOYA MOJO CRIOLLO MARINAIDE - 1 BOTTLE - 24.50 OUNCES PER BOTTLE

STUFFING - CHICKEN FLAVORED - 9 BOXES - 6 OUNCES PER BOX

STUFFING - CHICKEN FLAVORED - 1 BOX - 12 OUNCES PER BOX

SALTINE CRACKERS - FOR STUFFING - 1 BOX - 16 OUNCES PER BOX

CRANBERRY SAUCE - 2 CANS - 14 OUNCES PER CAN

ONION SOUP MIX 6 BOXES - 2 OUNCES PER BOX

GRAVY - BISTRO AU JUS - 1 JAR - 12 OUNCES PER JAR

GRAVY - ROASTED TURKEY - 2 JARS - 12 OUNCES PER JAR

GRAVY - BEEF FLAVOR - 1 JAR - 18 OUNCES PER JAR

GRAVY - TURKEY FLAVOR - 1 JAR - 18 OUNCES PER JAR

PASTA SAUCE - 7 JARS - 24 OUNCES PER JAR

TOMATO PASTE - 3 CANS - 12 OUNCES PER CAN

TOMATO PASTE - 1 CAN - 18 OUNCES PER CAN

TOMATO SAUCE - 7 CANS - 8 OUNCES PER CAN

MARINARA SAUCE - 1 CONTAINER - 15 OZ PER CONTAINER

RANCH DIP - 1 CONTAINER - 16 OUNCES PER CONTAINER

FRENCH ONION DIP - 1 CONTAINER - 16 OUNCES PER CONTAINER

FRENCH ONION DIP - 1 CONTAINER - 12 OUNCES PER CONTAINER

GUACAMOLE DIP - 1 CONTAINER - 8 OUNCES PER CONTAINER

WONTON WRAPS DOUGH - 3 PAKS - 12 OUNCES PER PAK

PUFF PASTRY SHEETS - 1 BOX OF 2 - FROZEN - 17.3 OUNCES

HORSE RADDISH - 1 JAR - 6 OUNCES PER JAR

APRICOT PRESERVES - 5 JARS - 12 OUNCES PER JAR

PANCAKE SYRUP - 1 BOTTLE - 24 OUNCES PER BOTTLE

PEANUT BUTTER - 3 JARS - 16.3 OUNCES PER JAR

PEANUT BUTTER - 1 JAR - 16 OUNCES PER JAR

VANILLA EXTRACT - 1 BOTTLE - 1 OUNCE PER BOTTLE

CHOCOLAT CHIPS - FOR BAKING 1 BAG - 12 OUNCES PER BAG

BREAD CRUMBS - 4 CANS - 24 OUNCES PER CAN

BREAD CRUMBS - PANKO - 1 CAN - 8 OUNCES PER CAN

MONZONILLA OLIVES - 3 JARS - 8 OUNCES PER JAR

CHILI BEANS - 2 CANS - 16 OUNCES PER CAN

POWDERED CHICKEN BOUILON - 1 BOX OF 12 PACKETS- 3.8 OZ

GRAHAM CRACKER CRUMBS - 1 BOX - 13.5 OUNCES PER BOX

COOKING SPRAY - CANOLA OIL - 1 CAN - 8 OUNCES PER CAN

PICKLE SPEARS - 1 JAR - 24 OUNCES PER JAR

KUNG POA STIR FRY SAUCE - 3 BOTTLES - 18.75 OUNCES PER BOTTLE

SQUEEZED GARLIC - 1 JAR - 9.5 OUNCES PER JAR

SQUEEZED GINGER - 1 JAR - 9.5 OUNCES PER JAR

SODA

SPRITE - 144 CANS - 12 OUNCES PER CAN

COKE - 120 CANS - 12 OUNCES PER CAN

DR PEPPER - 72 CANS - 12 OUNCES PER CAN

SUNKIST - 36 CANS - 12 OUNCES PER CAN

7 UP - 96 CANS - 12 OUNCES PER CAN

ROOTBEER - 156 CANS - 12 OUNCES PER CAN

JUICE

V8 JUICE - 4 BOTTLES - 46 OUNCES PER BOTTLE

V8 JUICE CARROT AND MANGO - 1 BOTTLE - 46 OZ PER BOTTLE

APPLE CIDER - 1 BOTTLE - 64 OUNCES PER BOTTLE

ORANGE JUICE - 23 BOTTLES - 59 OUNCES PER BOTTLE

CRANBERRY JUICE - 3 BOTTLES - 64 OUNCES PER BOTTLE

WATER

WATER - POLAND SPING - 48 BOTTLES - 16.9 OUNCES PER BOTTLE

SPRING WATER - 24 BOTTLES - 16.9 OUNCES PER BOTTLE

COFFEE, TEA, AND ICE TEA

ARIZONA ICE TEA - 40 BOTTLES - 128 OUNCES PER BOTTLE

TEA BAGS - 1 BOX - 100 TEA BAGS

COFFEE - 15 CANS - 11.3 OUNCES PER CAN

COFFEE - 2 CANS - 11.5 OUNCES PER CAN

COFFEE - 2 CANS - 26 OUNCES PER CAN

COFFEE - 1 CAN - 10.5 OUNCES PER CAN

