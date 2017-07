X - COUNTIES FLIPPED 2016 TRUMP -CLINTON

Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections - County Data

TOTAL COUNTIES = 3152

TRUMP COUNTY WINS = 2649

CLINTON COUNTY WINS = 503

TOTAL COUNTIES FLIPPED IN 2016 FROM 2012 = 234

NUMBER OF COUNTIES FLIPPED IN FAVOR OF CANDIDATE

TRUMP 217

CLINTON 17

TRUMP FLIPPED COUNTIES IN 34 STATES

CLINTON FLIPPED COUNTIES IN 11 STATES

STATES IN ORDER OF STATE PERCENT MARGIN TRUMP WIN / LOSS

WYOMING 23 COUNTIES

2016 TRUMP = 22 === CLINTON 1

2012 ROMNEY 22 === OBAMA 1

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 1

Teton

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 0

WEST VIRGINIA 55 COUNTIES

2016 TRUMP = 55 === CLINTON 0

2012 ROMNEY 55 === OBAMA 0

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 0

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 0

OKLAHOMA 77 COUNTIES

2016 TRUMP = 77 === CLINTON 0

2012 ROMNEY 77 === OBAMA 0

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 0

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 0

NORTH DAKOTA 53 COUNTIES

2016 TRUMP = 51 === CLINTON 2

2012 ROMNEY 47 === OBAMA 6

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 0

Benson, Ransom, Rolette, Sargent, Sioux, Steele

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 4

Benson, Ransom, Sargent, Steele

IDAHO 44 COUNTIES

2016 TRUMP = 42 === CLINTON 2

2012 ROMNEY 42 === OBAMA 2

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 2

Blaine, Latah

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 0

SOUTH DAKOTA 66 COUNTIES

2016 TRUMP = 61 === CLINTON 5

2012 ROMNEY 56 === OBAMA 10

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 10

Buffalo, Clay, Corson, Day, Dewey, Marshall, Roberts, Shannon, Todd, Ziebach

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 5

Corson, Day, Marshall, Roberts, Ziebach

NOTE Oglala Lakota COUNTY IN 2016 IS SHANNON COUNTY IN 2012

KENTUCKY 120 COUNTIES

2016 TRUMP = 118 === CLINTON 2

2012 ROMNEY 116 === OBAMA 4

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 4

Elliott, Fayette, Franklin, Jefferson

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 2

Elliott, Franklin

ALABAMA 67 COUNTIES

2016 TRUMP = 54 === CLINTON 13

2012 ROMNEY 52 === OBAMA 15

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 15

Barbour, Bullock, Conecuh, Dallas, Greene, Hale, Jefferson, Lowndes, Macon, Marengo, Montgomery, Perry, Russell, Sumter, Wilcox

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 2

Barbour, Conecuh

ARKANSAS 75 COUNTIES

2016 TRUMP = 67 === CLINTON 8

2012 ROMNEY 66 === OBAMA 9

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 9

Chicot, Crittenden, Desha, Jefferson, Lee, Phillips, Pulaski, St. Francis, Woodruff

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 1

Woodruff

TENNESSEE 95 COUNTIES

2016 TRUMP = 92 === CLINTON 3

2012 ROMNEY 91 === OBAMA 4

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 4

Davidson, Hardeman, Haywood, Shelby

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 1

Hardeman

NEBRASKA 93 COUNTIES

2016 TRUMP = 91 === CLINTON 2

2012 ROMNEY 92 === OBAMA 1

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 1

Thurston

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 1

Thurston

COUNTIES CLINTON FLIPPED = 2

Douglas, Lancaster

KANSAS 105 COUNTIES

2016 TRUMP = 103 === CLINTON 2

2012 ROMNEY 103 === OBAMA 2

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 2

Douglas, Wyandotte

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 0

MONTANA 56 COUNTIES

2016 TRUMP = 50 === CLINTON 6

2012 ROMNEY 48 === OBAMA 8

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 8

Big Horn, Blaine, Deer Lodge, Glacier, Hill, Missoula, Roosevelt, Silver Bow

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 3

Blaine, Hill, Roosevelt,

COUNTIES CLINTON FLIPPED = 1

Gallatin

LOUISIANA 64 COUNTIES (PARISHES)

2016 TRUMP = 54 === CLINTON 10

2012 ROMNEY 54 === OBAMA 10

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 10

Caddo, East Baton Rouge, East Carrol, Iberville, Madison, Orleans, St Helena, St James, St John, Tensas

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 0

INDIANA 92 COUNTIES

2016 TRUMP = 88 === CLINTON 4

2012 ROMNEY 83 === OBAMA 9

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 9

Delaware, Lake, LaPorte, Marion, Monroe, Perry, Porter, St. Joseph, Vigo

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 5

Delaware, LaPorte, Perry, Porter, Vigo

UTAH 29 COUNTIES

2016 TRUMP = 27 === CLINTON 2

2012 ROMNEY 29 === OBAMA 0

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 0

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 0

COUNTIES CLINTON FLIPPED = 2

Salt Lake, Summit

MISSISSIPPI 82 COUNTIES

2016 TRUMP = 55 === CLINTON 27

2012 ROMNEY 51 === OBAMA 31

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 31

Adams, ,Benton, Bolivar, Chickasaw, Claiborne, Clay, Coahoma, Copiah, Hinds, Holmes, Humphreys, Issaquena, Jasper, Jefferson, Jefferson Davis, Kemper, Leflore, Marshall, Noxubee, Oktibbeha, Panola, Pike, Quitman, Sharkey, Sunflower, Tallahatchie, Tunica, Warren, Washington, Wilkinson. Yazoo

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 4

Benton, Chickasaw, Panola, Warren

MISSOURI 115 COUNTIES

114 COUNTIES PLUS INDEPENDENT CITY ST LOUIS

2016 TRUMP = 111 === CLINTON 4

2012 ROMNEY 111 === OBAMA 4

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 4

Boone, Jackson, St. Louis, Ind. St. Louis

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 0

ALASKA 40 STATE DISTRICTS

NO DATA ON 20 COUNTIES (BOROUGHS)

2016 TRUMP = 27 === CLINTON 13

2012 UNKNOWN

=======================================================

2016 TRUMP = 31 === CLINTON 15

2012 ROMNEY 25 === OBAMA 21

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 21

Allendale, Bamberg, Barnwell, Calhoun, Charleston, Chester, Clarendon, Colleton, Darlington, Dillon, Fairfield, Hampton, Jasper, Lee, McCormick, Marion, Marlboro, Orangeburg, Richland, Sumter, Williamsburg

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 6

Barnwell, Calhoun, Chester, Colleton, Darlington, McCormick,

IOWA 99 COUNTIES

2016 TRUMP = 93 === CLINTON 6

2012 ROMNEY 61 === OBAMA 38

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 38

Allamakee, Black Hawk, Boone, Bremer, Buchanan, Cedar, Cerro Gordo, Chickasaw, Clarke, Clayton, Clinton, Des Moines, Dubuque, Fayette, Floyd, Howard, Jackson, Jasper, Jefferson, Johnson, Jones, Lee, Linn, Louisa, Marshall, Mitchell, Muscatine, Polk, Poweshiek, Scott, Story, Tama, Union, Wapello, Webster, Winneshiek, Woodbury, Worth

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 32

Allamakee, Boone, Bremer, Buchanan, Cedar, Cerro Gordo, Chickasaw, Clarke, Clayton, Clinton, Des Moines, Dubuque, Fayette, Floyd, Howard, Jackson, Jasper, Jefferson, Jones, Lee, Louisa, Marshall, Mitchell, Muscatine, Poweshiek, Tama, Union, Wapello, Webster, Winneshiek, Woodbury, Worth

TEXAS 254 COUNTIES

2016 TRUMP = 227 === CLINTON 27

2012 ROMNEY 228 === OBAMA 26

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 26

Bexar, Brooks, Cameron, Culberson, Dallas, Dimmit, Duval, El Paso, Frio, Harris, Hidalgo, Jefferson, Jim Hogg, Jim Wells, Kleberg, La Salle, Maverick, Presidio, Reeves, Starr, Travis, Val Verde, Webb, Willacy, Zapata, Zavala

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 1

Jefferson

COUNTIES CLINTON FLIPPED = 2

Fort Bend, Kenedy

OHIO 88 COUNTIES

2016 TRUMP = 80 === CLINTON 8

2012 ROMNEY 71=== OBAMA 17

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 17

Ashtabula, Athens, Cuyahoga, Erie, Franklin, Hamilton, Lorain, Lucas, Mahoning, Montgomery, Ottawa, Portage, Sandusky, Stark, Summit, Trumbull, Wood

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 9

Ashtabula, Erie, Montgomery, Ottawa, Portage, Sandusky, Stark, Trumbull, Wood

GEORGIA 159 COUNTIES

2016 TRUMP = 128 === CLINTON 31

2012 ROMNEY 127 === OBAMA 32

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 32

Baldwin, Bibb, Burke, Calhoun, Chatham, Clarke, Clay, Clayton, DeKalb, Dougherty, Douglas, Early, Fulton, Hancock, Jefferson, Liberty, Macon, Muscogee, Newton, Peach, Quitman, Randolph, Richmond, Rockdale, Stewart, Sumter, Talbot, Taliaferro, Terrell, Twiggs, Warren, Washington

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 4

Early, Peach, Quitman, Twiggs

COUNTIES CLINTON FLIPPED = 3

Cobb, Gwinnett, Henry

NORTH CAROLINA 100 COUNTIES

2016 TRUMP = 76 === CLINTON 24

2012 ROMNEY 70 === OBAMA 30

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 30

Anson, Bertie, Bladen, Buncombe, Chatham, Cumberland, Durham, Edgecombe, Forsyth, Gates, Granville, Guilford, Halifax, Hertford, Hoke, Martin, Mecklenburg, Nash, Northampton, Orange, Pasquotank, Pitt, Richmond, Robeson, Scotland, Vance, Wake, Warren, Washington, Wilson

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 7

Bladen, Gates, Granville, Martin, Nash, Richmond, Robeson

COUNTIES CLINTON FLIPPED = 1

Watauga

ARIZONA 15 COUNTIES

2016 TRUMP = 11 === CLINTON 4

2012 ROMNEY 11=== OBAMA 4

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 4

Apache, Coconino, Pima, Santa Cruz

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 0

FLORIDA 67 COUNTIES

2016 TRUMP = 58 === CLINTON 9

2012 ROMNEY 54 === OBAMA 13

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 13

Alachua, Broward, Gadsden, Hillsborough, Jefferson, Leon, Miami-Dade, Monroe, Orange, Osceola, Palm Beach, Pinellas, St. Lucie

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 4

Jefferson, Monroe, Pinellas,St. Lucie

WISCONSIN 72 COUNTIES

2016 TRUMP = 60 === CLINTON 12

2012 ROMNEY 37 === OBAMA 35

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 35

Adams, Ashland, Bayfield, Buffalo, Columbia, Crawford, Dane, Door, Douglas, Dunn, Eau Claire, Forest, Grant, Green, Iowa, Jackson, Juneau, Kenosha, La Crosse, Lafayette, Lincoln, Marquette, Menominee, Milwaukee, Pepin, Portage, Price, Racine, Richland, Rock, Sauk, Sawyer, Trempealeau, Vernon, Winnebago

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 23

Adams, Buffalo, Columbia, Crawford, Door, Dunn, Forest, Grant, Jackson, Juneau, Kenosha, Lafayette, Lincoln, Marquette, Pepin, Price, Racine, Richland, Sauk, Sawyer, Trempealeau, Vernon, Winnebago

PENNSYLVANIA 67 COUNTIES

2016 TRUMP = 56 === CLINTON 11

2012 ROMNEY 54 === OBAMA 13

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 13

Allegheny, Bucks, Centre, Dauphin, Delaware, Erie, Lackawanna, Lehigh, Luzerne, Monroe, Montgomery, Northampton, Philadelphia

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 3

Erie, Luzerne, Northampton

COUNTIES CLINTON FLIPPED = 1

Chester

MICHIGAN 83 COUNTIES

2016 TRUMP = 75 === CLINTON 8

2012 ROMNEY 63 === OBAMA 20

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 20

Bay, Calhoun, Eaton, Genesee, Gogebic, Ingham, Isabella, Kalamazoo, Lake, Macomb, Manistee, Marquette, Monroe, Muskegon, Oakland, Saginaw, Shiawassee, Van Buren, Washtenaw, Wayne

COUNTIES TRUMP FLIPPED 12

Bay, Calhoun, Eaton, Gogebic, Isabella, Lake, Macomb, Manistee, Monroe, Saginaw, Shiawassee, Van Buren

NEW HAMPSHIRE 10 COUNTIES

2016 TRUMP = 6 === CLINTON 4

2012 ROMNEY 3 === OBAMA 7

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 7

Cheshire, Coos, Grafton, Hillsborough, Merrimack, Strafford, Sullivan

COUNTIES TRUMP FLIPPED 3

Coos, Hillsborough, Sullivan

MINNESOTA 87 COUNTIES

2016 TRUMP = 78=== CLINTON 9

2012 ROMNEY 59 === OBAMA 28

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 28

Beltrami, Blue Earth, Carlton, Chippewa, Clay, Cook, Dakota, Fillmore, Freeborn, Hennepin, Houston, Itasca, Kittson, Koochiching, Lac Qui Parle, Lake, Mahnomen, Mower, Nicollet, Norman, Olmsted, Ramsey, Rice, St. Louis, Swift, Traverse, Washington, Winona,

COUNTIES TRUMP FLIPPED 19

Beltrami, Blue Earth, Chippewa, Clay, Fillmore, Freeborn, Houston, Itasca, Kittson, Koochiching, Lac Qui Parle, Mahnomen, Mower, Nicollet, Norman, Rice, Swift, Traverse, Winona,



NEVADA 17 COUNTIES

16 COUNTIES PLUS INDEPENDENT CARSON CITY

2016 TRUMP = 15 === CLINTON 2

2012 ROMNEY 15 === OBAMA 2

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 2

Clark, Washoe

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 0

MAINE 16 COUNTIES

2016 TRUMP = 9 === CLINTON 7

2012 ROMNEY 1 === OBAMA 15

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 15

Androscoggin, Aroostook, Cumberland, Franklin, Hancock, Kennebec, Knox, Lincoln, Oxford, Penobscot, Sagadahoc, Somerset, Waldo, Washington, York

COUNTIES TRUMP FLIPPED 8

Androscoggin, Aroostook,, Franklin, , Kennebec, Oxford, Penobscot, Somerset, , Washington,

COLORADO 64 COUNTIES

2016 TRUMP = 42=== CLINTON 22

2012 ROMNEY 37 === OBAMA 27

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 27

Adams, Alamosa, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Chaffee, ClearCreek, Conejos, Costilla, Denver, Eagle, Gilpin, Gunnison, Huerfano, Jefferson, Lake, La Plata, Larimer, Las Animas, Ouray, Pitkin, Pueblo, Routt, Saguache, San Juan, San Miguel, Summit

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 5

Chaffee, Conejos, Huerfano, Las Animas, Pueblo

VIRGINIA 133 COUNTIES

95 COUNTIES PLUS 38 INDEPENDENT CITIES

(note Bedford City is now County Seat of Bedford County)

2016 TRUMP = 93=== CLINTON 40

2012 ROMNEY 87 === OBAMA 46

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 46

Albemarle, Arlington, Brunswick, Buckingham, Caroline, Charles City, Essex, Fairfax, Greensville, Henrico, Loudoun, Nelson, Northampton, Prince Edward, Prince William, Surry, Sussex, Westmoreland, Alexandria, Charlottesville, Chesapeake, Covington, Danville, Emporia, Fairfax City, Falls Church, Franklin, Fredericksburg, Hampton, Harrisonburg, Hopewell, Lexington, Manassas, Manassas Park, Martinsville, Newport News, Norfolk, Petersburg, Portsmouth, Radford, Richmond, Roanoke, Staunton, Suffolk, Williamsburg, Winchester

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 7

Buckingham, Caroline, Essex, Nelson, Westmoreland, Chesapeake, Covington,

COUNTIES CLINTON FLIPPED = 1

Montgomery

NEW MEXICO 33 COUNTIES

2016 TRUMP = 19=== CLINTON 14

2012 ROMNEY 16 === OBAMA 17

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 17

Bernalillo, Cibola, Colfax, Dona Ana, Grant, Guadalupe, Hidalgo, Los Alamos, McKinley, Mora, Rio Arriba, Sandoval, San Miguel, Santa Fe, Socorro, Taos. Valencia

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 3

Colfax, Hidalgo, Valencia

OREGON 36 COUNTIES

2016 TRUMP = 28 === CLINTON 8

2012 ROMNEY 26 === OBAMA 10

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 10

Benton, Clackamas, Clatsop, Columbia, Hood River, Lane, Lincoln, Multnomah, Tillamook, Washington

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 2

Columbia, Tillamook

DELAWARE 3 COUNTIES

2016 TRUMP = 2 === CLINTON 1

2012 ROMNEY 1 === OBAMA 2

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 2

Kent, New Castle



COUNTIES TRUMP FLIPPED = 1

Kent

CONNECTICUT 8 COUNTIES

2016 TRUMP = 2 === CLINTON 6

2012 ROMNEY 1 === OBAMA 7

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 7

Fairfield, Hartford, Middlesex, New Haven, New London, Tolland, Windham

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 1

Windham

NEW JERSEY 21 COUNTIES

2016 TRUMP = 9 === CLINTON 12

2012 ROMNEY 7 === OBAMA 14

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 14

Atlantic, Bergen, Burlington, Camden, Cumberland, Essex, Gloucester, Hudson, Mercer, Middlesex, Passaic, Salem, Somerset, Union

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 2

Gloucester, Salem

RHODE ISLAND-5 COUNTIES

2016 TRUMP = 1 === CLINTON 4

2012 ROMNEY 0 === OBAMA 5

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 5

Bristol, Kent, Newport, Providence, Washington

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 1

Kent

WASHINGTON 39 COUNTIES

2016 TRUMP = 27 === CLINTON 12

2012 ROMNEY 24 === OBAMA 15

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 15

Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Island, Jefferson, King, Kitsap, Mason, Pierce, San Juan, Skagit, Snohomish, Thurston, Whatcom

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 4

Clallam, Cowlitz, Grays Harbor, Mason

COUNTIES CLINTON FLIPPED = 1

Whitman

ILLINOIS 102 COUNTIES

2016 TRUMP = 90 === CLINTON 12

2012 ROMNEY 79 === OBAMA 23

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 23

Carroll, Champaign, Cook, DeKalb, DuPage, Fulton, Henderson, Henry, Jackson, Jo Daviess, Kane, Kankakee, Knox, Lake, Mercer, Peoria, Putnam, Rock Island, St. Clair, Warren, Whiteside, Will, Winnebago



COUNTIES TRUMP FLIPPED = 11

Carroll, Fulton, Henderson, Henry, Jo Daviess, Kankakee, Knox, Mercer, Putnam, Warren, Whiteside,

NEW YORK 62 COUNTIES

2016 TRUMP = 45 === CLINTON 17

2012 ROMNEY 26 === OBAMA 36

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 36

Albany, Bronx, Broome, Cayuga, Clinton, Columbia, Cortland, Dutchess, Erie, Essex, Franklin, Kings, Madison, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Onondaga, Orange, Oswego, Otsego, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, St. Lawrence, Saratoga, Schenectady, Seneca, Suffolk, Sullivan, Tompkins, Ulster, Warren, Washington, Westchester

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 19

Broome, Cayuga, Cortland, Essex, Franklin, Madison, Niagara, Orange, Oswego, Otsego, Rensselaer, Richmond, St. Lawrence, Saratoga, Seneca, Suffolk, Sullivan, Warren, Washington

VERMONT 14 COUNTIES

2016 TRUMP = 1 === CLINTON 13

2012 ROMNEY 0 === OBAMA 14

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 14

Addiso, Bennington, Caledonia, Chittenden, Essex,Franklin, Grand Isle, Lamoille, Orange, Orleans, Rutland, Washington, Windham, Windsor

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 1

Essex

MARYLAND 24 COUNTIES

23 COUNTIES PLUS INDEPENDENT CITY BALTIMORE

2016 TRUMP = 17 === CLINTON 7

2012 ROMNEY 17 === OBAMA 7

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 7

Baltimore, Charles, Howard, Montgomery, Prince George's, Somerset, Baltimore City

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 1

Somerset

COUNTIES CLINTON FLIPPED = 1

Anne Arundel

MASSACHUSETTS 14 COUNTIES

2016 TRUMP = 0 === CLINTON 14

2012 ROMNEY 0 === OBAMA 14

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 14

Barnstable, Berkshire, Bristol, Dukes, Essex, Franklin, Hampden, Hampshire, Middlesex, Nantucket, Norfolk, Plymouth, Suffolk, Worcester

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 0

CALIFORNIA 58 COUNTIES

2016 TRUMP = 25 === CLINTON 33

2012 ROMNEY 27 === OBAMA 31

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 31

Alameda, Alpine Contra Costa, Fresno, Humboldt, Imperial, Lake, Los Angeles, Marin, Mendocino, Merced, Mono, Monterey, Napa, Riverside, Sacramento, San Benito, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, Ventura, Yolo



COUNTIES TRUMP FLIPPED = 0

COUNTIES CLINTON FLIPPED = 2

Nevada, Orange

HAWAII 4 COUNTIES

KALWAO NOT INCLUDED, POP. 88 NO VOTE COUNT

2016 TRUMP = 0 === CLINTON 4

2012 ROMNEY 0 === OBAMA 4

COUNTIES OBAMA WON 2012 = 4

Hawaii, Honolulu, Kauai, Maui

COUNTIES TRUMP FLIPPED = 0

WASHINGTON DC

1 INDEPENDENT CITY

2016 TRUMP = 0 === CLINTON 1

2012 ROMNEY 0 === OBAMA 1

